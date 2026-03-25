"Kamu memang memasang pemain cadangan yang bagus": Jürgen Klopp dan Thomas Müller saling serang terkait final antara FC Bayern dan BVB

"Itulah orang yang menunjuk wasit yang pada tahun 2013 memberikan kemenangan final Liga Champions kepada Bayern," kata Klopp sambil menatap Mats Hummels yang juga hadir di sana, yang saat itu bermain untuk Borussia Dortmund di bawah asuhan "Kepala Sepak Bola Global" Red Bull saat ini.

Juara terbanyak Jerman itu, sekitar 13 tahun lalu, di puncak persaingan antara kedua klub Bundesliga tersebut, diketahui keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Menurut Klopp - dan di mata banyak orang lain - wasit Nicola Rizzoli melakukan kesalahan keputusan yang jelas. Saat skor 1-0 untuk tim Munich, wasit asal Italia itu tidak mengeluarkan kartu kuning-merah terhadap bek FCB Dante, yang sudah mendapat kartu kuning sebelumnya, setelah pelanggarannya terhadap Marco Reus yang berujung pada penalti dan gol penyama kedudukan oleh Ilkay Gündogan dari BVB.

Kemudian Müller melakukan tekel. "Itu tidak perlu diberikan," kata pemain senior Bayern itu dan mengajak Hummels sebagai pendukung: "Mats sendiri pernah mengatakan kepadaku bahwa baginya sebenarnya tidak masalah jika kartu kuning tetap berlaku." Namun, mantan bek tengah yang pernah mengenakan jersey Bayern dan Dortmund sepanjang kariernya itu justru mengecewakan pemain yang kini membela klub MLS Vancouver Whitecaps tersebut dan menjelaskan sambil tersenyum: "Dari sudut pandang seorang bek, saya akan mengatakan, kamu harus memberikan kartu merah."