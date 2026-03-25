Ketika pembicaraan beralih ke wasit legendaris Pierluigi Collina, para tokoh utama kembali membahas final Liga Champions 2013 antara FC Bayern München dan BVB.
"Kamu memang memasang pemain cadangan yang bagus": Jürgen Klopp dan Thomas Müller saling serang terkait final antara FC Bayern dan BVB
"Itulah orang yang menunjuk wasit yang pada tahun 2013 memberikan kemenangan final Liga Champions kepada Bayern," kata Klopp sambil menatap Mats Hummels yang juga hadir di sana, yang saat itu bermain untuk Borussia Dortmund di bawah asuhan "Kepala Sepak Bola Global" Red Bull saat ini.
Juara terbanyak Jerman itu, sekitar 13 tahun lalu, di puncak persaingan antara kedua klub Bundesliga tersebut, diketahui keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Menurut Klopp - dan di mata banyak orang lain - wasit Nicola Rizzoli melakukan kesalahan keputusan yang jelas. Saat skor 1-0 untuk tim Munich, wasit asal Italia itu tidak mengeluarkan kartu kuning-merah terhadap bek FCB Dante, yang sudah mendapat kartu kuning sebelumnya, setelah pelanggarannya terhadap Marco Reus yang berujung pada penalti dan gol penyama kedudukan oleh Ilkay Gündogan dari BVB.
Kemudian Müller melakukan tekel. "Itu tidak perlu diberikan," kata pemain senior Bayern itu dan mengajak Hummels sebagai pendukung: "Mats sendiri pernah mengatakan kepadaku bahwa baginya sebenarnya tidak masalah jika kartu kuning tetap berlaku." Namun, mantan bek tengah yang pernah mengenakan jersey Bayern dan Dortmund sepanjang kariernya itu justru mengecewakan pemain yang kini membela klub MLS Vancouver Whitecaps tersebut dan menjelaskan sambil tersenyum: "Dari sudut pandang seorang bek, saya akan mengatakan, kamu harus memberikan kartu merah."
Müller seharusnya lebih dulu memberikan kartu merah kepada Ribery
Sebaliknya, Müller justru lebih cenderung memberikan kartu kuning kepada timnya saat itu dalam situasi lain, dan ia menyindir tindakan yang diduga dilakukan Franck Ribéry pada awal pertandingan, yang diduga dengan sengaja menyikut Robert Lewandowski—yang saat itu juga masih bermain untuk BVB. "Tapi itulah yang namanya kepekaan. Kita kan tidak mau merusak final," katanya sambil tersenyum lebar.
Klopp kemudian teringat akan sebuah pertemuan dengan Collina. Saat Collina berjalan melalui lorong-lorong bawah tanah Wembley yang legendaris setelah pertandingan, ia melontarkan komentar kepadanya: "'Kamu memang menempatkan wasit yang hebat'". Müller membalas dengan cepat seperti biasa: "Tidak, tidak, namanya Rizzoli, bukan wasit yang hebat". Klopp tertawa dan menjawab dengan nada tak percaya: "Dia ingat wasit."
Hummels menambahkan: "Kalau mereka memimpin pertandingan untukmu, kamu ingat namanya, kan?". Namun, kata terakhir sebelum topik ini ditutup diucapkan oleh Müller: "Nggak, dia wasit yang sangat bagus di level dunia."
Di Piala Dunia, trio ini mungkin akan menghadirkan momen-momen menghibur lainnya. Para pakar Magenta lainnya adalah mantan pemain tim nasional Tabea Kemme, Manuel Baum, Sebastian Kneißl, dan Tobias Schweinsteiger.
FC Bayern vs. BVB: Susunan Pemain dan Pencetak Gol di Final Liga Champions 2013
Gol 1:0 Mandzukic (60.), 1:1 Gündogan (68., penalti), 2:1 Robben (89.) Susunan Pemain FC Bayern Neuer - Lahm, Boateng, Dante, Alaba - Martinez, Schweinsteiger - Robben, Müller, Ribery (90.+1 Gustavo) - Mandzukic (90.+4 Gomez) Susunan Pemain BVB Weidenfeller - Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer - S. Bender (90.+2 Sahin), Gündogan - Blaszczykowski (90. Schieber), Reus, Grosskreutz - Lewandowski