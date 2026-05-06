Meskipun mencatatkan angka-angka yang mengesankan secara keseluruhan musim ini, dengan 25 gol dan 10 assist dari 43 penampilan di semua kompetisi, penurunan performa sang penyerang belakangan ini telah membuat para pengamat geram. Kekesalan Dugarry mencapai puncaknya saat ia secara langsung menyinggung penampilannya. "Ini soal harga diri. Pemain ini sempat absen lama, dan membuat kesalahan besar sebelum Marseille merekrutnya. Marseille mengambil risiko dengan mendatangkannya. Dia bisa saja tidak pernah bermain sepak bola lagi. Semua orang telah melakukan segalanya untuk menempatkan pemain ini dalam kondisi terbaik. Dalam pertandingan seperti ini, saat yang paling penting, kamu malah mempermalukan orang-orang. Aku malu untuknya - orang ini memalukan," kata Dugarry dengan marah.