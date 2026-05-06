AFP
Diterjemahkan oleh
“Kamu memalukan, keluar!” - Mason Greenwood mendapat kecaman keras dari mantan striker Marseille, Christophe Dugarry
Masa bulan madu sang penyerang Inggris telah berakhir
Menurut RMC Sport, Greenwood menjadi sorotan kritik tajam setelah Marseille menelan kekalahan 3-0 dari Nantes. Klub Prancis tersebut mendatangkan pemain asal Inggris itu dari Manchester United pada Juli 2024, dengan mengambil risiko besar dalam prosesnya. Namun, penampilannya yang kurang memuaskan belakangan ini telah memicu kemarahan para mantan bintang klub tersebut. Dalam wawancara di podcast Rothen s’enflamme, pemenang Piala Dunia 1998, Dugarry, tidak segan-segan dalam menilai kontribusi sang pemain, mempertanyakan baik etos kerjanya maupun dedikasinya terhadap tim.
- AFP
Putusan yang kejam meski catatan musimnya mengesankan
Meskipun mencatatkan angka-angka yang mengesankan secara keseluruhan musim ini, dengan 25 gol dan 10 assist dari 43 penampilan di semua kompetisi, penurunan performa sang penyerang belakangan ini telah membuat para pengamat geram. Kekesalan Dugarry mencapai puncaknya saat ia secara langsung menyinggung penampilannya. "Ini soal harga diri. Pemain ini sempat absen lama, dan membuat kesalahan besar sebelum Marseille merekrutnya. Marseille mengambil risiko dengan mendatangkannya. Dia bisa saja tidak pernah bermain sepak bola lagi. Semua orang telah melakukan segalanya untuk menempatkan pemain ini dalam kondisi terbaik. Dalam pertandingan seperti ini, saat yang paling penting, kamu malah mempermalukan orang-orang. Aku malu untuknya - orang ini memalukan," kata Dugarry dengan marah.
Berjalan mengelilingi lapangan dengan rasa malu
Mantan striker itu menjelaskan kemarahannya, menekankan bahwa bakat Greenwood seharusnya tercermin dalam usahanya, terutama karena Marseille saat ini berada di peringkat ketujuh Ligue 1 dengan 53 poin. "Kamu adalah pemimpin tim ini, semua orang bergantung padamu. Saat kamu tidak ada, semua orang merasakan ketidakhadiranmu. Dan apa yang kamu berikan sebagai balasan atas semua pengorbanan itu? Ini? Kamu memalukan, pergilah. Itulah uang yang akan kamu hasilkan untuk klub, tapi tak ada yang akan menangisi kepergianmu. Apa yang dia lakukan saat melawan Nantes sungguh memalukan. Aku melihatnya berjalan-jalan. Kadang-kadang aku hanya menatapnya dan dia pura-pura. Dia tidak peduli," tambah sang pakar.
- AFP
Menatap ke depan menuju kesimpulan yang menentukan
Dengan hanya tersisa dua pekan pertandingan liga, Marseille akan menjalani laga tandang krusial ke markas Le Havre pada Minggu, yang akan dilanjutkan dengan laga kandang terakhir melawan Stade Rennais yang kini berada di peringkat kelima. Greenwood harus segera mengembalikan ketajamannya dalam mencetak gol untuk membungkam para kritikus dan membantu klubnya dalam upaya keras merebut tiket ke kompetisi Eropa.