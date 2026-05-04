Kamu lihat, Ruben Amorim?! Ada yang menang dan ada yang kalah: Michael Carrick dan Man Utd menuai hasil terbaik berkat keyakinan mereka pada Kobbie Mainoo - namun masalah yang dihadapi Arne Slot dan Liverpool masih belum teratasi

Matheus Cunha dan Benjamin Sesko telah memberi United keunggulan awal, yang tampaknya akan menjadi landasan untuk membalas kekalahan telak 5-0 dan 7-0 yang mereka alami dari Liverpool selama lima tahun terakhir. Namun, alih-alih menyelesaikan tugas dengan tanpa ampun, tuan rumah justru membuang keunggulan mereka akibat momen-momen kelengahan dari Amad Diallo dan Senne Lammens, yang dimanfaatkan dengan baik oleh Dominik Szoboszlai dan Cody Gakpo.

Beruntung bagi United, mereka bisa mengandalkan pemain lokal satu-satunya, Mainoo, yang di tengah kekacauan itu dengan tenang mencetak gol penentu dari luar kotak penalti. Beberapa bulan lalu, masa depan Mainoo di United terancam akibat kekakuan Ruben Amorim. Namun kini ia tampaknya menjadi masa depan klub itu sendiri. Begitu pula dengan Michael Carrick, yang tentunya telah berbuat cukup banyak untuk mendapatkan kontrak permanen dari Sir Jim Ratcliffe setelah memastikan klub miliarder itu lolos ke Liga Champions pada musim ketiganya sebagai salah satu pemilik.

Namun, ceritanya berbeda bagi Liverpool, karena Andy Robertson menjadi pemain terburuk mereka dalam pertandingan terakhirnya di Old Trafford untuk The Reds, dan Arne Slot terpaksa mencari alasan untuk kekalahan lain dari rival besar.

