Man Utd-Liverpool
Richard Martin

Kamu lihat, Ruben Amorim?! Ada yang menang dan ada yang kalah: Michael Carrick dan Man Utd menuai hasil terbaik berkat keyakinan mereka pada Kobbie Mainoo - namun masalah yang dihadapi Arne Slot dan Liverpool masih belum teratasi

Bagi Manchester United, babak pertama laga melawan Liverpool terasa seperti jalan-jalan santai di taman pada Minggu sore. Mereka tampil dominan setelah mencetak dua gol dalam waktu 14 menit, sementara rival utama mereka nyaris tak bisa mengancam gawang mereka. Namun, babak kedua lebih mirip perkelahian massal di sebuah pub setelah minum terlalu banyak. Namun, semuanya berakhir dengan pemain lokal Kobbie Mainoo yang menjadi penentu kemenangan.

Matheus Cunha dan Benjamin Sesko telah memberi United keunggulan awal, yang tampaknya akan menjadi landasan untuk membalas kekalahan telak 5-0 dan 7-0 yang mereka alami dari Liverpool selama lima tahun terakhir. Namun, alih-alih menyelesaikan tugas dengan tanpa ampun, tuan rumah justru membuang keunggulan mereka akibat momen-momen kelengahan dari Amad Diallo dan Senne Lammens, yang dimanfaatkan dengan baik oleh Dominik Szoboszlai dan Cody Gakpo.

Beruntung bagi United, mereka bisa mengandalkan pemain lokal satu-satunya, Mainoo, yang di tengah kekacauan itu dengan tenang mencetak gol penentu dari luar kotak penalti. Beberapa bulan lalu, masa depan Mainoo di United terancam akibat kekakuan Ruben Amorim. Namun kini ia tampaknya menjadi masa depan klub itu sendiri. Begitu pula dengan Michael Carrick, yang tentunya telah berbuat cukup banyak untuk mendapatkan kontrak permanen dari Sir Jim Ratcliffe setelah memastikan klub miliarder itu lolos ke Liga Champions pada musim ketiganya sebagai salah satu pemilik.

Namun, ceritanya berbeda bagi Liverpool, karena Andy Robertson menjadi pemain terburuk mereka dalam pertandingan terakhirnya di Old Trafford untuk The Reds, dan Arne Slot terpaksa mencari alasan untuk kekalahan lain dari rival besar.

GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari Old Trafford...

    PEMENANG: Kobbie Mainoo

    Dalam pertandingan di mana kebanggaan lokal menjadi faktor yang begitu penting, hanya dua pemain dari 22 pemain inti yang bisa disebut berasal dari Manchester atau Liverpool. Dan jika manajer asal Portugal tertentu masih memimpin, mungkin tidak ada sama sekali perwakilan lokal di skuad United. Mainoo tidak sekadar mengisi kuota, ia bermain dengan semangat dan kebanggaan yang dituntut oleh pertandingan ini, dan ketika kemenangan sudah di depan mata, ia menciptakan momen berkualitas tinggi untuk memastikan kemenangan.

    Gelandang ini menjadi penghubung krusial antara pertahanan dan serangan di babak pertama, dan meskipun ia sedikit mundur di babak kedua saat Liverpool mulai bangkit, ia memperketat tekanan di menit-menit akhir dengan permainan serangan yang memukau. Banyak pemain di posisinya mungkin akan melepaskan bola ke tribun, namun ia justru memiliki ketenangan pikiran untuk membayangkan dirinya mengirim umpan kepada rekan setim, lalu menendang bola dengan ujung kaki ke pojok bawah gawang.

    Mainoo sebenarnya bisa mengukir kemenangan dengan gol kedua di waktu tambahan, namun ia dengan tanpa pamrih mengoper bola kepada Diogo Dalot, yang sayangnya gagal mengarahkannya ke gawang. Hal itu tak menjadi masalah. Mainoo telah menunjukkan dengan jelas mengapa sangat penting bagi United untuk mempertahankannya di klub dan meyakinkannya untuk menandatangani kontrak baru yang berarti ia akan mengendalikan permainan di tengah lapangan setidaknya selama lima tahun ke depan.

    PEMENANG: Andy Robertson dan para pemain Liverpool yang mengecewakan

    Andy Robertson telah memberikan begitu banyak kebahagiaan bagi para penggemar Liverpool dalam laga ini, mulai dari kemenangan telak 5-0 di Old Trafford pada 2021 hingga kekalahan telak 7-0 pada 2023, di mana ia memainkan peran penting. Namun, penampilannya yang ceroboh dan lamban kali ini menegaskan mengapa ia akan meninggalkan Liverpool saat kontraknya berakhir musim panas ini, dan ini merupakan cara yang menyedihkan baginya untuk mengucapkan selamat tinggal pada salah satu rivalitas terbesar klub.

    Robertson dihancurkan habis-habisan oleh Bryan Mbeumo dan Bruno Fernandes di sisi pertahanannya, sementara bahkan Dalot pun mampu mengalahkannya di babak pertama yang suram. Fakta bahwa Slot menggantikannya dengan Milos Kerkez hanya beberapa menit setelah Liverpool menyamakan kedudukan menunjukkan bahwa pemain Skotlandia itu berisiko menghancurkan semua kemajuan yang telah mereka raih.

    Namun, dia bukanlah satu-satunya pemain bintang Liverpool yang tampil di bawah standar; Jeremie Frimpong gagal total dalam peran serangannya, Alexis Mac Allister kehilangan bola kepada Mainoo, dan Florian Wirtz nyaris tidak memberikan kontribusi apa pun selain tendangan yang melenceng di babak pertama.

    PEMENANG: Michael Carrick

    Pelatih sementara itu, seperti biasa, menolak terpancing saat ditanya apakah ia layak ditunjuk sebagai pelatih tetap, namun prestasinya berbicara sendiri. Ia telah memenangkan 10 dari 14 pertandingan sejak menggantikan Amorim, dan seandainya musim ini dimulai saat ia mengambil alih, timnya akan berada di puncak klasemen. Dan ia telah mengalahkan kelima rival 'Big Six' United, dengan timnya selalu tampil maksimal dalam pertandingan-pertandingan krusial.

    Penampilan di babak kedua menjadi peringatan lain bahwa Carrick masih banyak yang harus dipelajari dan dia belum menjadi pilihan yang mencolok seperti Luis Enrique atau Carlo Ancelotti. Namun, dia telah mencapai target utama untuk memastikan partisipasi di Liga Champions, dan tim berada di jalur untuk finis di tiga besar, sebuah pencapaian yang akan disambut gembira oleh kebanyakan penggemar setelah finis di peringkat ke-15 musim lalu.

    Yang terpenting, Carrick telah membuktikan bahwa ia memahami klub ini secara mendalam dan tahu cara memaksimalkan potensi para pemainnya. Meskipun ia tidak akan mengakuinya, ia layak mendapatkan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bisa membawa klub ini melangkah lebih jauh.


    PEMENANG: Arne Slot

    Liverpool mungkin masih berpeluang lolos ke Liga Champions bersama United, tetapi hasil ini menjadi tanda lain bahwa klub harus melakukan pergantian manajer pada musim panas nanti. Sementara Carrick berhasil memenangkan semua pertandingan besar, Slot justru kalah di hampir semua pertandingan tersebut. Di bawah asuhannya, United berhasil mengalahkan Liverpool dua kali dalam satu musim untuk pertama kalinya dalam satu dekade, sementara timnya sendiri tiga kali dikalahkan oleh Manchester City, dengan skor agregat 9-1. The Cityzens juga berhasil mengalahkan Liverpool dua kali dalam satu musim untuk pertama kalinya dalam 23 tahun.

    Arsenal dan Tottenham adalah satu-satunya tim 'Big Six' yang dikalahkan Liverpool musim ini, dengan kemenangan atas The Gunners terjadi pada Agustus. Sesuai kebiasaannya, Slot tidak menyimpang dari skenario yang ia ikuti sepanjang musim dan sebagian menyalahkan kekalahan pada wasit, menyoroti keputusan untuk mengesahkan gol Sesko dan bahkan mengungkit keputusan wasit dalam kekalahan dari United di Anfield pada Oktober.

    Namun, dengan legenda klub Xabi Alonso yang sedang mencari pekerjaan baru musim panas ini dan kandidat seperti Andoni Iraola juga tersedia, para pengambil keputusan Liverpool harus mempertimbangkan apakah mereka masih menginginkan manajer dengan rekor buruk dalam pertandingan-pertandingan yang paling penting.

    PEMENANG: Sir Jim Ratcliffe

    Sir Jim Ratcliffe akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya: agar klub yang dimilikinya bisa berlaga di kompetisi klub terbesar di dunia. Dalam banyak wawancara yang dilakukannya sejak membeli saham senilai £1,4 miliar di Red Devils, Ratcliffe selalu menekankan pentingnya berlaga di Liga Champions karena kompetisi ini merupakan sumber pendapatan terbesar sekaligus sumber prestise.

    United belum pernah berpartisipasi di Liga Champions sejak Desember 2023, bulan yang sama ketika Ratcliffe menandatangani kesepakatan dengan keluarga Glazer untuk mengamankan pengelolaan operasional sepak bola klub. Ia belum pernah mendengar lagu kebangsaan kompetisi tersebut bergema di Old Trafford dari kenyamanan kotak eksekutif.

    Tentu saja, fakta bahwa United kembali ke Liga Champions terjadi terlepas dari, bukan karena, kepemimpinannya. Ia telah gagal dalam dua penunjukan manajer, pertama memutuskan untuk mempertahankan Erik ten Hag hanya untuk memecatnya empat bulan kemudian, dan kemudian merekrut Amorim meskipun formasi yang diusungnya menimbulkan kesulitan dan kurangnya pengalaman di Liga Premier. Namun, para miliarder sering kali akhirnya menang, dan salah satu pemilik United ini akhirnya berada di jalur menuju tujuan yang telah ia nyatakan, dengan meminjam ungkapan legendaris Sir Alex Ferguson, yaitu untuk menjatuhkan Liverpool dan Man City "dari singgasana mereka".

    PEMENANG: Ruben Amorim

    Dalam berbagai konferensi persnya yang mengesankan, Amorim terus-menerus menegaskan dua keyakinannya: bahwa Man Utd tidak cukup bagus untuk bersaing di Liga Champions dan bahwa Mainoo tidak cukup bagus untuk bermain bagi Man Utd. Dan di sini, kedua teorinya itu dibantah dengan tegas.

    Ironisnya, ternyata Amorim mungkin saja telah mencapai tujuan pertamanya, yaitu finis di lima besar, hanya dengan meninjau kembali pandangannya terhadap gelandang binaan klub tersebut. Pelatih asal Portugal itu menolak untuk menurunkan Mainoo sebagai starter dalam pertandingan Liga Premier musim ini sebelum ia dipecat pada Januari, dan jika ia tetap menjabat, kemungkinan besar pemain berusia 21 tahun itu akan berbicara dengan klub-klub rival alih-alih menandatangani kontrak baru yang menggiurkan.

    Amorim menolak mengubah formasi timnya untuk mengakomodasi Mainoo dan malah tetap pada pendiriannya. Namun, United telah melupakan masa kepemimpinannya yang berantakan dan kacau itu, dan kini telah mencapai hal-hal yang jauh lebih baik.