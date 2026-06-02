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“Kamu hebat” - Pesan terkait skandal Spygate yang bocor dari insiden di Southampton yang membuat The Saints kehilangan kesempatan untuk promosi ke Liga Premier
Terkungkapnya tekanan yang dihadapi staf junior
Laporan Panel Arbitrase mengenai banding Southampton yang ditolak telah mengungkap tekanan besar yang dialami para karyawan muda selama skandal Spygate. William Salt, magang yang tertangkap basah merekam sesi latihan Middlesbrough dari balik sebatang pohon, mengatakan kepada komisi bahwa ia khawatir akan masa depannya di klub tersebut.
"Saya tidak benar-benar punya pilihan dan tidak diberi kesempatan untuk menolak. Saya adalah seorang magang dan hanya melakukan apa yang diperintahkan," jelas Salt dalam kesaksiannya. Seorang analis lain mengemukakan pendapat serupa, dengan menyebutkan bahwa seorang rekan kerjanya telah kehilangan pekerjaannya di awal musim, sehingga menciptakan suasana ketakutan di antara para staf.
Penyelidikan mengungkap sebuah pesan yang dikirimkan kepada Salt setelah misi yang berhasil melawan Oxford United pada bulan Desember, yang berbunyi: "Kamu legenda. Manajer sangat menyukainya!" Terlepas dari pujian tersebut, The Saints mengakui pelanggaran peraturan terkait pemantauan sistematis terhadap lawan.
Panel tersebut sebagian besar tidak terkesan dengan pembelaan awal Southampton, yang menggambarkan operasi mata-mata tersebut sebagai "rencana yang direkayasa dan disengaja" yang disetujui di tingkat tertinggi staf pelatih.
Eckert tetap mendapat dukungan dari pemiliknya
Meskipun berada di tengah-tengah badai kontroversi, pelatih kepala Eckert telah menerima pernyataan dukungan terbuka dari pemilik Southampton, Dragan Solak. Pelatih asal Jerman itu menyampaikan permohonan maaf melalui video berdurasi delapan menit, mengakui perannya dalam kekacauan tersebut. "Atas segala yang telah terjadi, saya ingin meminta maaf. Saya mengakui kesalahan saya karena sebagai pelatih kepala, saya bertanggung jawab," kata Eckert. Dia lebih lanjut mengaku, "Saya adalah pelatih muda, saya telah melakukan kesalahan, dan saya bertanggung jawab penuh."
Solak tetap bersikukuh bahwa manajernya harus tetap bertahan, dengan menyarankan bahwa praktik semacam itu lebih umum terjadi di liga-liga Eropa lainnya. Berbicara tentang pria berusia 33 tahun itu, pemilik Southampton ini mendukung manajer yang sedang dalam tekanan tersebut, dengan menyatakan bahwa ia layak mendapatkan kesempatan kedua karena ia adalah seorang pemimpin yang "sangat berbakat".
Upaya penipuan dan penyembunyian
Laporan tersebut juga merinci upaya klub untuk menyembunyikan operasi penyadapan tersebut setelah terungkap ke publik. Direktur Utama Phil Parsons diduga menyesatkan penyelidikan dengan mengklaim bahwa tidak ada rekaman yang diambil atau dibagikan.
Secara internal, ada usulan untuk menghapus gambar Salt dari foto-foto resmi klub, termasuk foto-foto Manajer Bulan Ini. Namun, penyelidik menemukan bahwa Eckert disajikan analisis taktis yang diambil dari video-video yang direkam secara ilegal bahkan setelah insiden Middlesbrough terjadi.
Temuan panel menunjukkan bahwa penipuan tersebut melampaui sekadar kelalaian. Alasan tertulis menyatakan bahwa Parsons mengklaim bahwa magang tersebut "tidak diperintahkan oleh anggota staf senior klub mana pun," sebuah klaim yang menurut panel tidak benar.
- Sky Sports
Integritas panel tersebut dipertanyakan
Sejak itu, Southampton telah menyatakan penyesalannya atas tindakan tersebut, dengan menyatakan: "Klub mengakui bahwa beberapa aspek dari tanggapan awal kami terhadap situasi tersebut tidak ditangani dengan tingkat ketelitian yang seharusnya pada saat itu. Jika dipikirkan kembali, kami berharap hal ini ditangani secara berbeda sejak awal."
Sambil mengakui kesalahan mereka sendiri, Southampton membalas dengan mempertanyakan imparsialitas Panel Arbitrase. Klub tersebut menyoroti hubungan historis antara dua anggota panel dan Middlesbrough, klub yang pada akhirnya menggantikan mereka di final play-off.
David Winnie pernah bermain sebentar di Boro beberapa dekade lalu, sementara Lydia Banerjee bekerja di sebuah firma hukum yang sebelumnya digunakan oleh klub Teesside tersebut. Southampton berpendapat bahwa hubungan ini "menimbulkan pertanyaan yang wajar tentang konsistensi, persepsi, dan standar independensi."