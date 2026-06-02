“Kamu hebat” - Pesan terkait skandal Spygate yang bocor dari insiden di Southampton yang membuat The Saints kehilangan kesempatan untuk promosi ke Liga Premier

Laporan Panel Arbitrase mengenai banding Southampton yang ditolak telah mengungkap tekanan besar yang dialami para karyawan muda selama skandal Spygate. William Salt, magang yang tertangkap basah merekam sesi latihan Middlesbrough dari balik sebatang pohon, mengatakan kepada komisi bahwa ia khawatir akan masa depannya di klub tersebut.

"Saya tidak benar-benar punya pilihan dan tidak diberi kesempatan untuk menolak. Saya adalah seorang magang dan hanya melakukan apa yang diperintahkan," jelas Salt dalam kesaksiannya. Seorang analis lain mengemukakan pendapat serupa, dengan menyebutkan bahwa seorang rekan kerjanya telah kehilangan pekerjaannya di awal musim, sehingga menciptakan suasana ketakutan di antara para staf.

Penyelidikan mengungkap sebuah pesan yang dikirimkan kepada Salt setelah misi yang berhasil melawan Oxford United pada bulan Desember, yang berbunyi: "Kamu legenda. Manajer sangat menyukainya!" Terlepas dari pujian tersebut, The Saints mengakui pelanggaran peraturan terkait pemantauan sistematis terhadap lawan.

Panel tersebut sebagian besar tidak terkesan dengan pembelaan awal Southampton, yang menggambarkan operasi mata-mata tersebut sebagai "rencana yang direkayasa dan disengaja" yang disetujui di tingkat tertinggi staf pelatih.



