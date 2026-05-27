“Kamu harus mengalami kegagalan” - Mengapa Arsenal berada dalam posisi yang lebih baik untuk menjuarai Liga Champions pada 2026, sementara Jack Wilshere melihat sang raja Liga Premier sudah lebih dulu meraih gelar
Liga Premier menjadi prioritas
Arsenal akhirnya mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar liga, dengan memastikan trofi tersebut sebelum laga terakhir melawan Crystal Palace. Menurut Wilshere, yang pernah melatih di akademi Hale End milik klub, obsesi terhadap Liga Premier inilah yang menjadi pendorong utama segala hal di Stadion Emirates musim ini.
“Sekarang Premier League sudah di tangan, saya tahu bahwa Premier League adalah yang utama. Saya tahu Mikel menginginkannya. Saya tahu para pemain menginginkannya,” kata Wilshere kepada TNT Sports. “Saya ada di sana dua tahun lalu bersama tim U-18 dan semua kerja keras berpusat pada itu, dan mereka akhirnya mendapatkannya. Liga Champions mungkin menjadi target mereka, tapi mungkin sedikit lebih lama lagi, tapi tim ini telah tampil luar biasa.”
Belajar dari kegagalan di masa lalu saat melawan PSG
The Gunners akan menghadapi lawan yang sudah tak asing lagi di final Sabtu nanti: Paris Saint-Germain asuhan Luis Enrique. Setelah tersingkir oleh raksasa Prancis itu di semifinal musim lalu dengan kekalahan agregat 3-1, Wilshere meyakini bahwa pengalaman pahit tersebut telah menjadi pelajaran berharga bagi skuad yang masih terus berkembang di panggung terbesar.
“Saya melihat kompetisi itu dan perjalanan yang telah dilalui tim-tim untuk memenangkannya, dan Anda harus mengalami kegagalan, serta harus melewati masa-masa sulit dan belajar darinya,” jelas mantan pemain internasional Inggris itu. “Saya harap Arsenal telah melakukannya dengan cukup. Saya harap semifinal tahun lalu cukup menyakitkan bagi mereka sehingga mereka dapat melanjutkan dan memanfaatkannya.”
Perkembangan taktik di bawah asuhan Arteta
Arsenal tampil sangat tangguh di ajang Eropa musim ini, dengan memenangkan seluruh delapan pertandingan fase grup dan hanya kebobolan enam gol sepanjang kompetisi. Wilshere yakin bahwa perkembangan taktis Arteta serta kemampuannya beradaptasi pasca kekecewaan pada 2025 akan menjadi faktor penentu dalam laga krusial mendatang.
“Ada beberapa pelatih yang sangat, sangat bagus secara taktis di luar sana, tapi bagi saya, Mikel adalah salah satu yang terbaik. Mikel pasti akan belajar, dan yang terpenting, para pemain juga,” kata Wilshere. “Saya pikir ketika Anda berada di lapangan dan bermain melawan lawan langsung Anda, Anda belajar banyak tentang mereka. Dan saat menghadapi mereka tahun depan, mereka akan menjadi lebih baik karena itu.”
Label 'pengemas' akhirnya dilepas
Dengan merebut gelar domestik, Arsenal telah melepaskan label 'tim yang selalu gagal di saat-saat krusial' yang melekat pada mereka setelah tiga kali berturut-turut finis di posisi kedua. Wilshere yakin perubahan psikologis ini membuat mereka semakin berbahaya dalam perburuan trofi Liga Champions pertama mereka sepanjang sejarah, sehingga para pemain dapat tampil maksimal tanpa beban kekeringan gelar yang telah berlangsung puluhan tahun.
“PSG adalah ujian yang berbeda, ujian besar, tapi ini final, ini pertandingan tunggal. PSG memiliki pengalaman dari tahun lalu saat berada di sana, tapi cara Mikel mengatur tim, cara tim mempersiapkan diri untuk itu, mereka akan berada dalam pertandingan, dan itu akan berarti segalanya bagi klub,” tambah Wilshere. “Rasanya seolah-olah semua orang tidak ingin Arsenal melakukannya, dan saya sangat senang mereka berhasil melakukannya karena hal itu kini teratasi, dan tahun depan mereka bisa mencoba lagi tanpa tekanan itu.”