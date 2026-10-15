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FBL-EUR-C1-BODO GLIMT-DORTMUNDAFP
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

'Kamu harus menderita!' Borussia Dortmund tumbang saat Bodo/Glimt menciptakan kejutan di Lingkar Arktik

Borussia Dortmund
Bodoe/Glimt
K. Knutsen
Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund
Champions League

Borussia Dortmund menelan kekalahan 0-1 yang mengecewakan dari Bodo/Glimt di Liga Champions, dalam laga di Stadion Aspmyra. Tim asuhan Niko Kovac gagal membongkar pertahanan juara Norwegia itu dan meninggalkan Lingkar Arktik dengan tangan hampa, meski meningkatkan tekanan pada penghujung babak kedua.

  • Dortmund dibuat tak berkutik dalam hasil mengecewakan di Lingkar Arktik

    Borussia Dortmund menjalani malam yang mengecewakan di kompetisi Eropa setelah kalah 1-0 dari Bodo/Glimt di Aspmyra Stadion. Gol bek kanan Fredrik Sjovold pada awal babak kedua menjadi penentu di lapangan rumput sintetis tuan rumah.

    Raksasa Jerman itu kesulitan menguasai pertandingan saat juara Norwegia tersebut terus menekan pada fase awal laga.

    Meski pelatih kepala Niko Kovac mengganti empat pemain setelah timnya tertinggal, Dortmund tetap tidak mampu menaklukkan kiper Bodo/Glimt, Nikita Haikin.

  • imago-sport-1070201706.jpgKirchner-Media

    Perubahan Kovac tak cukup, Haikin gagalkan Nmecha

    Dortmund merespons ketertinggalan dengan melakukan empat pergantian pemain untuk kembali membangun momentum pada babak kedua. Pergantian itu membuat tim tamu mengendalikan sebagian besar sisa pertandingan dan berupaya menyamakan kedudukan.

    Namun, kiper Bodo/Glimt, Haikin, melakukan dua penyelamatan penting untuk menggagalkan peluang gelandang Felix Nmecha dari jarak dekat.

    Frustrasi serangan Dortmund

  • Tim-tim besar kesulitan menghadapi rekor kandang Bodo

    Dortmund menjadi tim besar Eropa terbaru yang tersandung di Aspmyra Stadion, menyusul Manchester City dan Inter Milan yang lebih dulu bertandang ke sana dan pulang dengan tangan hampa. Pelatih Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, mengakui kesulitan taktis yang dihadapi timnya saat melawan anak asuh Kovac.

    “Kami kehilangan momentum pada babak kedua, dari tengah hingga ke sisi luar. Situasinya sulit dan kami harus bertahan,” aku Knutsen.

    “Namun, kami juga harus menghadapi kesulitan, dan saya sangat menyukai cara kami berjuang meraih tiga poin.”

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  • FBL-EUR-C1-BODO GLIMT-DORTMUNDAFP

    Dortmund berupaya menata kembali kekuatan di fase Liga Champions

    Kekalahan itu membuat Dortmund harus mengejar ketertinggalan dalam laga-laga fase liga Liga Champions mendatang.

    Tim asuhan Kovac akan menganalisis penampilan mereka di lapangan berumput sintetis sembari bersiap menghadapi jadwal padat di kompetisi domestik dan Eropa.

    Dortmund harus segera kembali fokus untuk meraih poin dalam laga berikutnya di kompetisi Eropa dan menjaga peluang lolos.

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