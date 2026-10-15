Borussia Dortmund menjalani malam yang mengecewakan di kompetisi Eropa setelah kalah 1-0 dari Bodo/Glimt di Aspmyra Stadion. Gol bek kanan Fredrik Sjovold pada awal babak kedua menjadi penentu di lapangan rumput sintetis tuan rumah.

Raksasa Jerman itu kesulitan menguasai pertandingan saat juara Norwegia tersebut terus menekan pada fase awal laga.

Meski pelatih kepala Niko Kovac mengganti empat pemain setelah timnya tertinggal, Dortmund tetap tidak mampu menaklukkan kiper Bodo/Glimt, Nikita Haikin.