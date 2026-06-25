"Kamu gila!" - José Mourinho mengungkapkan bahwa ia menyuntikkan obat penghilang rasa sakit untuk membuktikan sesuatu kepada pemainnya sendiri

Banyak pihak, termasuk mantan kapten Chelsea John Terry, sepenuhnya mendukung model Mourinho. Yang lain masih perlu sedikit meyakinkan. Menjelaskan sejauh mana ia bersedia melangkah demi menciptakan kesatuan dan memperkuat ikatan antara bangku cadangan dan lapangan, Mourinho menambahkan: "Dua contoh sederhana—satu saya sebutkan namanya, yang kedua tidak. John Terry. Kami ingin memenangkan Liga Premier, John saat itu sedang dalam masalah. Malam setelah kami memenangkan gelar, dia pergi ke klinik untuk menjalani operasi, tapi hanya setelah kami memenangkan gelar.

"Ada satu lagi, ini lucu, tapi sebenarnya tidak lucu. Saya putus asa karena cedera dan butuh satu pemain untuk turun lapangan. Pemain itu mengalami retak kecil di jari kaki tengahnya. Dokter berkata kepadanya: 'Tidak masalah, itu hanya rasa sakit... kamu bisa bermain, tidak ada masalah'. [Pemain itu berkata] 'Saya tidak bisa bermain sambil menahan rasa sakit'. Ayolah. Kamu bisa bermain meski sakit. ‘Tidak, saya tidak bisa bermain sambil menahan rasa sakit’. Tidak masalah. Kami akan memberikan suntikan anestesi kecil, lalu kamu bermain dan tidak akan merasa sakit, tanpa efek samping. Kamu akan bermain dengan mudah. Namun, pemain itu tidak mau.”

"Aku melepas sepatuku, melepas kaus kakiku, menaruh kakiku di depan wajahnya, dan berkata kepada dokter: 'Berikan aku suntikannya'. Lalu dokter itu menyuntik jari kakiku. Jari kakiku baik-baik saja. Lalu aku berkata [kepada pemain itu]: ‘Ayo, kamu juga bisa melakukannya’. Dan dia menjawab: ‘Tidak, kamu gila — kamu gila, aku tidak gila’. Dan dia tidak mau disuntik. Berapa banyak pertandingan yang dia mainkan bersamaku setelah itu? Hampir tidak ada sama sekali!”