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"Kamu gila!" - José Mourinho mengungkapkan bahwa ia menyuntikkan obat penghilang rasa sakit untuk membuktikan sesuatu kepada pemainnya sendiri
Mourinho telah merayakan keberhasilan meraih trofi di Portugal, Inggris, Italia, dan Spanyol
Ia mengharapkan pola pikir 'menang dengan segala cara' juga dianut oleh orang-orang di sekitarnya, dengan tuntutan komitmen 100 persen. Metode-metode tersebut, bersama dengan keahliannya yang legendaris dalam mengelola pemain, telah membantunya meraih gelar-gelar besar di Portugal, Inggris, Italia, dan Spanyol.
Para pemain bintang, mulai dari Porto hingga Madrid melalui Chelsea, Inter, Manchester United, dan Roma, telah menerima filosofi yang terbukti memberikan hasil. Namun, tidak semua orang bersedia mengorbankan diri demi kepentingan bersama.
- Beast Mode On Podcast
Bagaimana cara Mourinho menyampaikan pesannya?
Dalam wawancara eksklusif dengan Adebayo Akinfenwa di podcast Beast Mode On, Mourinho mengatakan saat ditanya tentang cara dia menyampaikan pesannya: "Ketika saya tiba di sebuah klub, sejak awal dan hingga kini tidak ada bedanya, saya tidak suka banyak bicara. Saya tidak membicarakan diri saya sendiri dan saya tidak suka banyak bicara. Saya perlu mengenal para pemain dan saya ingin para pemain tahu bahwa ini bukan soal apa yang orang katakan tentang saya, melainkan soal apa yang mereka lihat dalam diri saya.
"Dan ini bukan soal apa yang saya dengar dari orang lain, media, pelatih sebelumnya, dan sebagainya, melainkan soal para pemain baru saya. Kita perlu saling mengenal dengan baik. Lalu, saya selalu mengatakan bahwa saya tidak bisa menciptakan keajaiban. Namun, saya bisa mengembangkan para pemain yang masih bisa dikembangkan. Para pemain yang ingin berkembang. [Sedangkan] untuk beberapa pemain lain, itu adalah tugas yang mustahil. Anda hanya perlu menerima mereka apa adanya."
Mourinho mengungkapkan bahwa ia menerima suntikan penghilang rasa sakit di hadapan pemain yang cedera
Banyak pihak, termasuk mantan kapten Chelsea John Terry, sepenuhnya mendukung model Mourinho. Yang lain masih perlu sedikit meyakinkan. Menjelaskan sejauh mana ia bersedia melangkah demi menciptakan kesatuan dan memperkuat ikatan antara bangku cadangan dan lapangan, Mourinho menambahkan: "Dua contoh sederhana—satu saya sebutkan namanya, yang kedua tidak. John Terry. Kami ingin memenangkan Liga Premier, John saat itu sedang dalam masalah. Malam setelah kami memenangkan gelar, dia pergi ke klinik untuk menjalani operasi, tapi hanya setelah kami memenangkan gelar.
"Ada satu lagi, ini lucu, tapi sebenarnya tidak lucu. Saya putus asa karena cedera dan butuh satu pemain untuk turun lapangan. Pemain itu mengalami retak kecil di jari kaki tengahnya. Dokter berkata kepadanya: 'Tidak masalah, itu hanya rasa sakit... kamu bisa bermain, tidak ada masalah'. [Pemain itu berkata] 'Saya tidak bisa bermain sambil menahan rasa sakit'. Ayolah. Kamu bisa bermain meski sakit. ‘Tidak, saya tidak bisa bermain sambil menahan rasa sakit’. Tidak masalah. Kami akan memberikan suntikan anestesi kecil, lalu kamu bermain dan tidak akan merasa sakit, tanpa efek samping. Kamu akan bermain dengan mudah. Namun, pemain itu tidak mau.”
"Aku melepas sepatuku, melepas kaus kakiku, menaruh kakiku di depan wajahnya, dan berkata kepada dokter: 'Berikan aku suntikannya'. Lalu dokter itu menyuntik jari kakiku. Jari kakiku baik-baik saja. Lalu aku berkata [kepada pemain itu]: ‘Ayo, kamu juga bisa melakukannya’. Dan dia menjawab: ‘Tidak, kamu gila — kamu gila, aku tidak gila’. Dan dia tidak mau disuntik. Berapa banyak pertandingan yang dia mainkan bersamaku setelah itu? Hampir tidak ada sama sekali!”
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José Mourinho menjadi tamu di podcast Beast Mode On sebagai bagian dari kemitraannya dengan Coca-Cola, di mana proyek "Jose vs Mourinho" menampilkan dua versi AI dari pelatih ikonik tersebut yang saling berdebat mengenai topik-topik Piala Dunia setiap hari selama babak final.