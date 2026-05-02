"Kamu datang ke rumahku" - Mohamed Salah mengungkapkan peran besar yang dimainkan Steven Gerrard dalam keputusannya untuk hengkang dari Liverpool
Makan malam bersama seorang legenda
Dalam perbincangan terbuka bersama sesama ikon Liverpool, Steven Gerrard, di TNT Sports, Mohamed Salah mengungkapkan bahwa makan malam pribadi di rumahnya menjadi titik balik dalam proses pengambilan keputusannya. Pemain berusia 33 tahun itu, yang akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer pada akhir musim ini, menyampaikan rasa terima kasihnya atas nasihat yang diberikan oleh mantan kapten The Reds tersebut selama pertemuan rahasia mereka.
“Ya, saya senang sekarang. Saya ingat kita pernah berbincang; saya menghargai itu. Saya rasa orang-orang tidak tahu bahwa Anda datang ke rumah saya. Saya harap makan malam itu menyenangkan!” kata Salah kepada Gerrard. “Kita berbincang dengan baik, dan Anda menyampaikan pendapat Anda, dan saya rasa saya sangat, sangat menghargainya.”
Gerrard menyarankan Salah untuk hengkang sesuai keinginannya
Percakapan tersebut tampaknya berfokus pada pentingnya waktu yang tepat dan memastikan kepergian yang mencerminkan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa di klub tersebut. Salah telah mencetak 257 gol untuk klub tersebut, hanya berada di bawah Ian Rush dan Roger Hunt dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa, dan ia sangat ingin memastikan kepergiannya ditangani dengan penuh martabat.
Menyambung mengenai pengaruh Gerrard, Salah berkata: “Ya, saya senang bisa pergi sekarang melalui pintu besar, dan saya rasa ini juga sesuatu yang pernah Anda sampaikan kepada saya, yaitu pergi sesuai keinginan Anda sendiri, dan saya masih ingat kata-kata itu, jadi, ya, saya senang dengan hal itu... sudah waktunya untuk pergi.”
Kabar baik terkait cedera menjelang akhir musim
Meskipun kabar kepergiannya tetap menjadi sorotan utama para penggemar, Salah juga memberikan kabar menggembirakan terkait kondisi kebugarannya saat ini. Penyerang tersebut telah absen akibat cedera otot paha belakang yang dialaminya saat melawan Crystal Palace, namun ia menegaskan akan kembali ke lapangan sebelum musim terakhirnya di Anfield berakhir, dengan menargetkan laga penutup musim melawan Brentford sebagai penampilan perpisahan yang dipastikan akan penuh emosi.
Ketika ditanya apakah ia akan fit untuk pertandingan penutup musim, Salah menegaskan: “Tentu saja [saya akan kembali untuk pertandingan terakhir]. Cedera saya sudah membaik. Ya, pasti, saya mungkin akan [kembali] sebelum itu.” Hal ini akan menjadi dorongan besar bagi The Reds, meskipun ia masih belum bisa bermain dalam laga mendatang melawan Manchester United.
Warisan yang terjaga
Meskipun baru saja menandatangani perpanjangan kontrak selama dua tahun pada April 2025, kesepakatan yang dicapai bulan lalu membuka jalan bagi Salah untuk hengkang pada musim panas ini. Ia pergi setelah berhasil meraih semua gelar yang bisa diraih di level klub, termasuk Liga Champions dan dua gelar Liga Premier, yang mengukuhkan posisinya di jajaran legenda Anfield.
Kontribusi pemain internasional Mesir ini berupa 257 gol dan 122 assist dalam 440 penampilan telah mendefinisikan era kesuksesan bagi Liverpool.