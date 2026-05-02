"Kamu datang ke rumahku" - Mohamed Salah mengungkapkan peran besar yang dimainkan Steven Gerrard dalam keputusannya untuk hengkang dari Liverpool

Dalam perbincangan terbuka bersama sesama ikon Liverpool, Steven Gerrard, di TNT Sports, Mohamed Salah mengungkapkan bahwa makan malam pribadi di rumahnya menjadi titik balik dalam proses pengambilan keputusannya. Pemain berusia 33 tahun itu, yang akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer pada akhir musim ini, menyampaikan rasa terima kasihnya atas nasihat yang diberikan oleh mantan kapten The Reds tersebut selama pertemuan rahasia mereka.

“Ya, saya senang sekarang. Saya ingat kita pernah berbincang; saya menghargai itu. Saya rasa orang-orang tidak tahu bahwa Anda datang ke rumah saya. Saya harap makan malam itu menyenangkan!” kata Salah kepada Gerrard. “Kita berbincang dengan baik, dan Anda menyampaikan pendapat Anda, dan saya rasa saya sangat, sangat menghargainya.”