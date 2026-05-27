"Kamu butuh pemain seperti dia" - Pelatih Timnas AS Mauricio Pochettino yakin Gio Reyna akan tampil gemilang di Piala Dunia

Pernyataannya itu muncul setelah rangkaian peristiwa panjang di mana masuknya Reyna ke dalam skuad musim panas ini sempat menjadi bahan perdebatan. Gelandang serang tersebut tidak masuk dalam beberapa daftar skuad, namun kembali bergabung pada November 2025, dan kembali dipanggil pada Maret.

"Saya pikir kita perlu mempercayai para pemain yang berpengalaman, dan saya pikir itu sangat penting. Selama proses kami, kami menantang para pemain berpengalaman. Mengapa? Karena kami ingin mendapatkan yang terbaik, kami ingin bersaing, kami ingin mengubah pola pikir ini. [Gio] dapat memberikan hal-hal yang berbeda bagi tim," katanya.

Meskipun waktu bermainnya tidak konsisten baik di level klub maupun tim nasional, Reyna secara keseluruhan memiliki catatan yang kuat bersama AS. Dia telah mencetak sembilan gol dalam 36 penampilan dan membantu Amerika Serikat meraih tiga gelar Nations League. Dia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen Nations League CONCACAF pada 2024.