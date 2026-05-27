"Kamu butuh pemain seperti dia" - Pelatih Timnas AS Mauricio Pochettino yakin Gio Reyna akan tampil gemilang di Piala Dunia
"Dia punya bakat"
Reyna baru tampil empat kali di bawah asuhan manajer asal Argentina itu, namun Pochettino mengungkapkan niatnya untuk menjadikan gelandang tersebut sebagai pemain kunci bagi timnas AS musim panas ini.
"Dia memiliki kualitas... Saya benar-benar percaya padanya, dan ingin memberinya kepercayaan diri," kata Pochettino. "Saya tidak mengatakan bahwa dia akan bermain di setiap pertandingan, tetapi dia bisa membantu, karena dia adalah pemain yang berbeda, dengan bakat yang berbeda. Dan menurut saya, dalam skuad ini, Anda perlu memiliki pemain seperti dia."
"Kita harus mempercayai para pemain yang berpengalaman"
Pernyataannya itu muncul setelah rangkaian peristiwa panjang di mana masuknya Reyna ke dalam skuad musim panas ini sempat menjadi bahan perdebatan. Gelandang serang tersebut tidak masuk dalam beberapa daftar skuad, namun kembali bergabung pada November 2025, dan kembali dipanggil pada Maret.
"Saya pikir kita perlu mempercayai para pemain yang berpengalaman, dan saya pikir itu sangat penting. Selama proses kami, kami menantang para pemain berpengalaman. Mengapa? Karena kami ingin mendapatkan yang terbaik, kami ingin bersaing, kami ingin mengubah pola pikir ini. [Gio] dapat memberikan hal-hal yang berbeda bagi tim," katanya.
Meskipun waktu bermainnya tidak konsisten baik di level klub maupun tim nasional, Reyna secara keseluruhan memiliki catatan yang kuat bersama AS. Dia telah mencetak sembilan gol dalam 36 penampilan dan membantu Amerika Serikat meraih tiga gelar Nations League. Dia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen Nations League CONCACAF pada 2024.
Pertengkaran yang ramai diperbincangkan
Reyna menjadi sorotan dalam salah satu bab paling kontroversial dalam sejarah sepak bola AS belakangan ini pasca Piala Dunia 2022, ketika terungkap bahwa sikap dan usahanya dalam latihan nyaris membuat pelatih Timnas AS saat itu, Gregg Berhalter, memulangkannya dari Qatar. Situasi semakin memanas setelah Berhalter membahas insiden tersebut secara terbuka tanpa menyebut nama Reyna, yang membuat orang tua Reyna menghubungi Federasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer) dengan informasi mengenai insiden kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi puluhan tahun lalu yang melibatkan Berhalter dan istrinya saat ini. Berhalter, yang kini melatih Chicago Fire, kemudian diizinkan kembali ke timnas AS, sementara Reyna akhirnya berhasil kembali ke skuad.
Sejak itu, Reyna mengakui bahwa Piala Dunia 2022 merupakan pengalaman belajar. Mengenang kembali Qatar, ia mengatakan bahwa tim tersebut “sangat, sangat muda” dan “mungkin sedikit kurang berpengalaman saat itu,” sambil menambahkan bahwa ia kini fokus untuk melakukan “apa pun yang bisa saya lakukan untuk membantu tim,” baik itu sebagai starter, masuk dari bangku cadangan, atau mendukung dari pinggir lapangan.
Apa selanjutnya?
Timnas AS akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan tiga pertandingan Grup D yang digelar di berbagai kota di Amerika Serikat. Mereka akan menghadapi Paraguay pada 12 Juni pukul 21.00 ET, Australia pada 19 Juni pukul 15.00 ET, dan Turki pada 25 Juni pukul 22.00 ET.