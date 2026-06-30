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Cristo Fernandez GFXGOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

"Kamu beneran main sepak bola?" - Bagaimana Cristo Fernandez mengikuti jejak Dani Rojas dan Ted Lasso untuk mengejar impian profesionalnya di USL

USL Championship
USL League One
FEATURES
El Paso Locomotive FC

Dulu, Cristo Fernandez hanyalah 'Dani Rojas' dari serial Ted Lasso, namun ia memanfaatkan kompetisi sepak bola divisi bawah di Amerika untuk menghidupkan kembali gairah masa kecilnya

Cristo Fernandez selalu mendapat satu pertanyaan di mana pun ia pergi, setelah membintangi serial Ted Lasso:

“Apakah kamu benar-benar bermain sepak bola?”

Jawabannya, secara kasar, adalah ‘tidak’ — setidaknya, tidak lagi. Sebenarnya, alasan utama mengapa Fernandez akhirnya tampil di Ted Lasso, mencuri hati penonton sebagai Dani Rojas, dan menjadi karakter yang dicintai adalah karena karier sepak bolanya terhenti.

Pertanyaan-pertanyaan itu, dan jawaban yang canggung—sekitar ‘tidak, dulu saya pernah, tapi kemudian saya cedera’—menjadi sedikit melelahkan. Jadi, ia memutuskan untuk mengubahnya. Kini, Fernandez memang bermain sepak bola. Bahkan, ia berada di level yang cukup baik, terdaftar dalam skuad, dan bermain untuk El Paso Locomotive di USL. Ia adalah pemain kelima tertua di liga tersebut. Rojas telah menjadi Fernandez. Dan mungkin, Fernandez juga telah menjadi Rojas. Dulu ia “hanya” seorang aktor. Kemudian ia menjadi aktor sekaligus pesepakbola. Kini, ia lebih dulu menjadi pesepakbola, mengejar mimpi yang ia kira telah meninggalkannya.

“Saya hanya tahu bahwa impian untuk kembali dan bermain sepak bola profesional lagi ini gila. Tapi saya telah bekerja keras untuk ini,” katanya kepada GOAL.

  • Cristo Fernandez Ted LassoGetty

    'Sepak bola, sepak bola, sepak bola'

    Dia memang membutuhkan sedikit bantuan—atau, setidaknya, dorongan ke arah yang benar. Dan ternyata ada cukup banyak pengaruh di sekitarnya. Ketenaran menempatkan beberapa orang pada posisi yang istimewa. Fernandez menyadari hal ini. Dia bertemu Ronaldinho. Dia bertemu Ronaldo Nazario dan Ronaldinho, dua pahlawan masa kecilnya. Dan momen-momen itu, bahkan sekadar selfie singkat dan sapaan, membuat Fernandez mulai merenung.

    “Hal itu mulai membangkitkan gairah di dalam diriku,” katanya.

    Kemudian, setelah berbincang lebih lanjut dengan teman-temannya, Fernandez mulai mempertimbangkannya dengan serius. Pria berusia 35 tahun itu menonton Liga Premier. Dia muncul di pertandingan-pertandingan LAFC. Dia terlihat menonton tim nasional Meksiko yang sangat dicintainya. Dan akhirnya, dia memutuskan: dia disuruh “bertindak” seperti atlet Liga Premier; mengapa dia tidak mencoba bermain seperti mereka juga?

    Fernandez hampir saja mencapai titik itu sebelumnya. Faktanya, sepak bola bisa saja menjadi hidupnya, secara profesional. Ia adalah talenta muda yang sangat diunggulkan di Guadalajara sebelum cedera menghambat kariernya saat remaja. Ia sempat bermain sebentar di divisi dua Meksiko.

    “Saat aku masih kecil, ibu dan ayahku sering mengantarku ke pertandingan, dan mereka selalu berkata, ‘Cristo, satu-satunya hal yang dia hirup, mainkan, nyanyikan, baca, dan tonton hanyalah sepak bola, sepak bola, sepak bola.’ Itu satu-satunya hal,” katanya.

    • Iklan
  • Cristo FernandezGetty

    "Kamu harus keluar dan benar-benar memaksakan diri"

    Dia sudah berada di ambang semuanya. Lalu, cedera itu datang—kerusakan serius pada meniskus dan patelanya.

    Fernandez kehilangan satu tahun masa perkembangan yang krusial. Namun, selama itu, dia tetap mengikuti kelas malam: jurnalisme, media, seni visual. Bidang-bidang itu terasa seperti cadangan—pilihan darurat. Namun, hal itu akhirnya menjadi sesuatu yang harus dia pertimbangkan.

    “Saya sangat bisa merasakan alur cerita Roy Kent, seperti apa yang terjadi setelah sepak bola, dan Anda mengalami krisis eksistensial. Itu terjadi pada saya,” katanya.

    Pendidikannya agak berantakan. Dia mengambil beberapa mata kuliah, tapi tidak yang lain. Dia memiliki teman sekelas yang lebih tua maupun lebih muda. Fernandez bertahan dengan susah payah, dan masih berusaha mengejar mimpi yang semakin menjauh dari kenyataan. Ternyata, dia cukup berbakat dalam akting. Dia diundang untuk bergabung dengan teater sekolahnya. Dan begitulah.

    “Aku menemukan gairah baru yang mungkin tidak sebesar sepak bola nantinya. Tapi aku suka bercerita. Aku suka film,” katanya.

    *American Psycho*, *Pulp Fiction*, dan *Fight Club* adalah film-film yang menjadi obsesinya di masa awal. Dia juga menyukai film-film Meksiko. Dia mencoba bermain sepak bola sekali lagi, tetapi tidak berhasil lolos seleksi. Selama tiga tahun, dia tinggal di Guadalajara, bermain dalam film pendek dan iklan, sambil menabung. Dia mendapatkan pekerjaan pertamanya, berperan sebagai agen asuransi, dan menggunakan uang yang dimilikinya untuk pergi ke sekolah akting di Inggris. Hal itu, akunya, sangat menakutkan.

    “Saya sangat nyaman di Guadalajara. Saya mencintai kota saya, mencintai keluarga saya, mencintai teman-teman saya, dan di situlah saya selalu ingin berada,” katanya. “Tapi ada saatnya, jika Anda ingin mencapai hal-hal tertentu, terkadang Anda tidak bisa mencapainya di kota asal Anda.

    “Kamu harus keluar dan benar-benar memaksakan diri, dan saya melakukannya dengan mimpi yang gila, seperti akting dan film. Ini lebih dari sekadar menjadi aktor yang baik atau tidak—karena itu bukan hak saya untuk menilai. Saya hanya tahu bahwa saya telah mencapai hal-hal tertentu dalam hidup saya, karena saya benar-benar menempatkan diri dalam situasi dan skenario tersebut.”

  • Cristo FernandezGetty

    'Cuaca di Inggris tidak terlalu bagus buatku'

    Awalnya, Inggris tidak cocok baginya.

    “Cuaca di Inggris tidak cocok untuk saya. Saya suka matahari. Saya bisa berbahasa Spanyol, dan saya terbiasa dengan aksen Meksiko di Guadalajara dan Meksiko, sedangkan di Inggris ada aksen yang berbeda-beda yang terkadang sulit dipahami, belum lagi soal makanan, dan Anda sendirian,” kata Fernandez.

    Dia juga tidak memiliki visa yang mengizinkannya bekerja. Jadi, dia melakukan pekerjaan serabutan. Setelah memerankan seorang pegulat Meksiko dalam sebuah iklan, dia mendapatkan agen, dan mengikuti serangkaian audisi. Beberapa berjalan lancar, tetapi perusahaan-perusahaan tidak bersedia berinvestasi pada seseorang yang relatif tidak dikenal dan, pada dasarnya, hanyalah seorang turis. Dia pulang ke rumah, dan hampir menyerah.

    Namun kemudian, rekaman audisi dari Ted Lasso tiba. Lalu ada satu lagi. Kemudian dia mendapatkan peran tersebut. Dan ketika acara itu meledak — menjangkau mereka yang menyukai sepak bola dan mereka yang sama sekali tidak mengenal olahraga tersebut dalam jumlah yang sama — Fernandez hampir menjadi bintang dalam semalam.

    Jika digabungkan dengan masa studinya dan waktu yang dihabiskan untuk syuting serial tersebut, Fernandez menghabiskan hampir tujuh tahun penuh di Inggris.

  • Cristo Fernandez Chicago FireChicago Fire

    'Aku orang gila'

    Dan mengenai impian sepak bolanya itu: pada awalnya, Fernandez tidak mengucapkan sepatah kata pun—meski sebenarnya dia sedang memikirkannya.

    “Karena satu hal adalah berbicara dan mengutarakan sesuatu, hal lain adalah melakukannya, jadi itulah sebabnya, selama beberapa tahun berikutnya, saya tidak mengatakan apa-apa,” katanya.

    Maka, perjuangannya pun dimulai, sebagian besar di balik layar. Targetnya untuk menembus kancah profesional adalah tahun 2025. Namun, hal itu tertunda. Meski demikian, selama musim dingin lalu, ia menjalani serangkaian uji coba, baik dengan tim USL maupun MLS Next Pro. Beberapa orang menganggapnya sebagai aksi publisitas belaka. Bagi Fernandez, itu nyata.

    El Paso Locomotive akhirnya menjadi tujuannya. Rumor tentang uji coba pertama kali muncul pada bulan Maret. Ia bermain dalam pertandingan persahabatan, berlatih bersama tim, dan pada bulan Mei klub tersebut mengumumkan penandatanganan kontraknya. Ia tahu hal ini terdengar agak gila. Namun, El Paso dijuluki “Los Locos.” Nama itu sangat cocok untuk sang pesepakbola.

    “Saya memang orang gila, jadi itulah mengapa saya mengatakan ini dengan bangga, bahwa saya bersyukur bersama Los Locos,” katanya.

  • Cristo FernandezGetty

    'Semangat Piala Dunia ini'

    Fernandez melakukan debutnya bersama El Paso pada 27 Mei dalam kemenangan 2-0 atas AV Alta. Ia masuk sebagai pemain pengganti dan tampil apik selama beberapa menit. Menurutnya, masih banyak yang akan datang. Sampai saat itu, ia tetap menjadi apa yang selalu ia jalani—seorang penggemar sepak bola sejati. Fernandez adalah pendukung setia tim nasional Meksiko. Tahun ini, ia yakin bahwa El Tri memiliki potensi untuk melaju jauh.

    “Seratus persen, saya bisa mengatakan bahwa kami akan mengalahkan kutukan yang dialami tim Meksiko, yaitu tidak bisa melaju ke pertandingan kelima, atau bahkan keenam. Saya memprediksi mereka akan mencapai semifinal,” katanya dengan senyum kekanak-kanakan.

    Ia menonton setiap pertandingan. Ia pernah terlihat muncul di Los Angeles Stadium. Ia juga memiliki kampanye bersama StubHub untuk mendorong antusiasme para penggemar.

    “Bagi para penggemar di seluruh dunia, Piala Dunia bukan sekadar tentang pertandingan itu sendiri—melainkan tentang energi, tradisi, dan komunitas yang bersatu di sekitar olahraga ini. Saya sangat antusias mendukung StubHub dalam merayakan semua momen dan ikatan yang membuat budaya sepak bola begitu istimewa,” ujarnya.

    Dan saat dia menikmati sepak bola, dia melihat kisah-kisah yang mungkin mirip dengan kisahnya sendiri. Cristiano Ronaldo, di usia 41 tahun, mencetak gol untuk Portugal. Vozinha, di usia 40 tahun, berhasil menjaga gawangnya tetap bersih saat melawan Spanyol untuk Cape Verde. Hal-hal seperti itu menginspirasinya.

    “Itulah semangat Piala Dunia kali ini,” kata Fernandez sambil tertawa.

    Dia mungkin bukan yang berikutnya. Namun, menyaksikan para legenda yang mencetak gol di menit-menit akhir dan tetap berhasil memberinya harapan.

    Jadi, apakah Fernandez benar-benar bermain sepak bola?

    Ya, itulah jawabannya.

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