"Kamu beneran main sepak bola?" - Bagaimana Cristo Fernandez mengikuti jejak Dani Rojas dan Ted Lasso untuk mengejar impian profesionalnya di USL

Cristo Fernandez selalu mendapat satu pertanyaan di mana pun ia pergi, setelah membintangi serial Ted Lasso:
“Apakah kamu benar-benar bermain sepak bola?”
Jawabannya, secara kasar, adalah ‘tidak’ — setidaknya, tidak lagi. Sebenarnya, alasan utama mengapa Fernandez akhirnya tampil di Ted Lasso, mencuri hati penonton sebagai Dani Rojas, dan menjadi karakter yang dicintai adalah karena karier sepak bolanya terhenti.
Pertanyaan-pertanyaan itu, dan jawaban yang canggung—sekitar ‘tidak, dulu saya pernah, tapi kemudian saya cedera’—menjadi sedikit melelahkan. Jadi, ia memutuskan untuk mengubahnya. Kini, Fernandez memang bermain sepak bola. Bahkan, ia berada di level yang cukup baik, terdaftar dalam skuad, dan bermain untuk El Paso Locomotive di USL. Ia adalah pemain kelima tertua di liga tersebut. Rojas telah menjadi Fernandez. Dan mungkin, Fernandez juga telah menjadi Rojas. Dulu ia “hanya” seorang aktor. Kemudian ia menjadi aktor sekaligus pesepakbola. Kini, ia lebih dulu menjadi pesepakbola, mengejar mimpi yang ia kira telah meninggalkannya.
“Saya hanya tahu bahwa impian untuk kembali dan bermain sepak bola profesional lagi ini gila. Tapi saya telah bekerja keras untuk ini,” katanya kepada GOAL.