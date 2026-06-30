"Kamu beneran main sepak bola?" - Bagaimana Cristo Fernandez mengikuti jejak Dani Rojas dan Ted Lasso untuk mengejar impian profesionalnya di USL

Dia sudah berada di ambang semuanya. Lalu, cedera itu datang—kerusakan serius pada meniskus dan patelanya.

Fernandez kehilangan satu tahun masa perkembangan yang krusial. Namun, selama itu, dia tetap mengikuti kelas malam: jurnalisme, media, seni visual. Bidang-bidang itu terasa seperti cadangan—pilihan darurat. Namun, hal itu akhirnya menjadi sesuatu yang harus dia pertimbangkan.

“Saya sangat bisa merasakan alur cerita Roy Kent, seperti apa yang terjadi setelah sepak bola, dan Anda mengalami krisis eksistensial. Itu terjadi pada saya,” katanya.

Pendidikannya agak berantakan. Dia mengambil beberapa mata kuliah, tapi tidak yang lain. Dia memiliki teman sekelas yang lebih tua maupun lebih muda. Fernandez bertahan dengan susah payah, dan masih berusaha mengejar mimpi yang semakin menjauh dari kenyataan. Ternyata, dia cukup berbakat dalam akting. Dia diundang untuk bergabung dengan teater sekolahnya. Dan begitulah.

“Aku menemukan gairah baru yang mungkin tidak sebesar sepak bola nantinya. Tapi aku suka bercerita. Aku suka film,” katanya.

*American Psycho*, *Pulp Fiction*, dan *Fight Club* adalah film-film yang menjadi obsesinya di masa awal. Dia juga menyukai film-film Meksiko. Dia mencoba bermain sepak bola sekali lagi, tetapi tidak berhasil lolos seleksi. Selama tiga tahun, dia tinggal di Guadalajara, bermain dalam film pendek dan iklan, sambil menabung. Dia mendapatkan pekerjaan pertamanya, berperan sebagai agen asuransi, dan menggunakan uang yang dimilikinya untuk pergi ke sekolah akting di Inggris. Hal itu, akunya, sangat menakutkan.

“Saya sangat nyaman di Guadalajara. Saya mencintai kota saya, mencintai keluarga saya, mencintai teman-teman saya, dan di situlah saya selalu ingin berada,” katanya. “Tapi ada saatnya, jika Anda ingin mencapai hal-hal tertentu, terkadang Anda tidak bisa mencapainya di kota asal Anda.

“Kamu harus keluar dan benar-benar memaksakan diri, dan saya melakukannya dengan mimpi yang gila, seperti akting dan film. Ini lebih dari sekadar menjadi aktor yang baik atau tidak—karena itu bukan hak saya untuk menilai. Saya hanya tahu bahwa saya telah mencapai hal-hal tertentu dalam hidup saya, karena saya benar-benar menempatkan diri dalam situasi dan skenario tersebut.”