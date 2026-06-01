“Kamu belum sekelas Ronaldinho” - Bintang Brasil itu membuat Lionel Messi tetap rendah hati dengan menugaskannya membuat kopi saat ia mulai menonjol di Barcelona
Magang pembuat kopi
Dalam wawancara di podcast HProject, mantan pemain Barcelona Andrea Orlandi membagikan wawasan menarik mengenai hubungan antara sang legenda klub dan penerusnya yang tak terbantahkan. Menurut Orlandi, Ronaldinho menggunakan cara khusus untuk memastikan Messi yang masih remaja tidak terlalu percaya diri, meski bakat kelas dunianya sudah sangat jelas.
"Ronaldinho meminta Messi untuk membuatkan kopi untuknya," ungkap Orlandi. "Dia akan berkata: 'Nah, sudah berapa kali kamu bermain di Piala Dunia, pemula?' hanya sebagai candaan. Dan dia akan menyiapkan kopi untuknya! Tapi itu adalah cara untuk menjadikannya dekat, untuk memberinya kasih sayang. Itu seperti membuatnya tetap tenang, seolah-olah mengatakan 'kamu belum menjadi Ronaldinho'."
Seorang guru yang membimbing muridnya
Meskipun tugas menyeduh kopi mungkin tampak seperti semacam tradisi perpeloncoan di ruang ganti, Orlandi menjelaskan bahwa hal itu sebenarnya muncul dari rasa hormat yang mendalam sang pemain Brasil terhadap kemampuan Messi yang sedang berkembang pesat. Keduanya memiliki ikatan di lapangan yang terlihat jelas oleh semua anggota tim, namun Ronaldinho mengambil inisiatif untuk menjadi mentor.
"Ada ikatan di sana yang, pada akhirnya, ketika dua pemain saling memahami dan melihat bahwa mereka berada di level yang sama, bisa dibilang sang master mencoba membimbing sang pemuda dan ada rasa kasih sayang di antara mereka," jelas Orlandi. Sudah jelas sejak awal bahwa pemenang Ballon d'Or 2005 itu tahu persis siapa yang ada di sisinya.
Pengakuan publik terhadap ahli waris
Hubungan mereka bukan sekadar soal menjaga agar sang bintang muda tetap rendah hati di balik pintu tertutup; Ronaldinho juga tak segan-segan memuji potensi Messi untuk mencapai puncak piramida sepak bola. Orlandi mengenang bahwa pemain Brasil itu tak pernah malu-malu memuji bakat pria yang kelak akan mewarisi nomor punggung 10 ikoniknya.
"Ronaldinho ramah kepada semua orang, tapi kepada Messi dia akan berkata, 'sial, kamu sudah berada di level di mana suatu hari nanti kamu bisa duduk di mejaku.' Pada akhirnya, para jenius ini saling mengenali," tambah Orlandi. "Lihat, tidak sulit untuk mengenali bakat Messi, tapi itu seperti pernyataan terbuka yang mengatakan 'ini anakku dan dia yang terbaik'."
Dari tim B hingga tim elit
Pandangan Orlandi berasal dari sudut pandang yang unik, mengingat ia telah menghabiskan tiga musim di klub tersebut. Ia menghabiskan dua musim bersama tim B di divisi ketiga sebelum naik ke skuad tim utama, di mana ia menyaksikan puncak 'Ronaldinho-mania' yang bertepatan dengan kemunculan 'Atomic Flea'.
Meskipun karier Messi pada akhirnya akan melampaui hampir semua rekor dalam sejarah sepak bola, kisah-kisah awal ini menyoroti hierarki ruang ganti yang membantu membentuk karakter profesionalnya. Orlandi, yang kemudian menikmati karier yang sukses bersama klub-klub seperti Alaves dan Swansea City, tetap terkesan dengan chemistry yang menjadi ciri khas salah satu era paling ikonik Barcelona.