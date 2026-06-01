“Kamu belum sekelas Ronaldinho” - Bintang Brasil itu membuat Lionel Messi tetap rendah hati dengan menugaskannya membuat kopi saat ia mulai menonjol di Barcelona

Dalam wawancara di podcast HProject, mantan pemain Barcelona Andrea Orlandi membagikan wawasan menarik mengenai hubungan antara sang legenda klub dan penerusnya yang tak terbantahkan. Menurut Orlandi, Ronaldinho menggunakan cara khusus untuk memastikan Messi yang masih remaja tidak terlalu percaya diri, meski bakat kelas dunianya sudah sangat jelas.

"Ronaldinho meminta Messi untuk membuatkan kopi untuknya," ungkap Orlandi. "Dia akan berkata: 'Nah, sudah berapa kali kamu bermain di Piala Dunia, pemula?' hanya sebagai candaan. Dan dia akan menyiapkan kopi untuknya! Tapi itu adalah cara untuk menjadikannya dekat, untuk memberinya kasih sayang. Itu seperti membuatnya tetap tenang, seolah-olah mengatakan 'kamu belum menjadi Ronaldinho'."