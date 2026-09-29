Empat bulan adalah waktu yang lama, dan bagi beberapa pemain USWNT, jeda itu bahkan sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Ambil contoh "Triple Espresso". Trinity Rodman, Sophia Wilson, dan Mallory Swanson belum pernah kembali berada di lapangan bersama dalam pertandingan USWNT sejak Olimpiade 2024, saat julukan itu lahir.

Sejak saat itu, Rodman dan Wilson sudah bermain bersama, tetapi Swanson absen dalam kedua laga pada Juni di Brasil. Ia belum tampil untuk AS sejak Oktober 2024. Bahkan dengan waktu absen selama itu, ia tetap menjadi salah satu pemain paling berpengalaman dalam skuad, dengan 103 caps dan 38 gol.

Membangun kembali koneksi itu ada dalam benak Hayes menjelang pemusatan latihan.

"Meskipun kami sangat menantikan untuk menghadapi juara Piala Dunia, saya terus kembali memikirkan perjalanan yang sedang kami jalani bersama," kata Hayes dalam rilis skuad. "Pemusatan latihan ini akan menjadi soal membangun kembali koneksi setelah jeda panjang, melihat beberapa pemain yang belum bersama kami pada siklus ini, dan menampilkan performa terbaik yang kami bisa di hadapan stadion yang penuh. Tentu saja, fokus ganda kami juga akan tertuju pada persiapan akhir untuk turnamen kualifikasi Piala Dunia."