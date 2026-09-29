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'Kamp ini akan menjadi tentang membangun kembali koneksi' - Emma Hayes umumkan skuad 26 pemain USWNT jelang pertandingan melawan Spanyol
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Melihat lebih dekat skuad tersebut
Tim nasional wanita AS kembali beraksi setelah lebih dari empat bulan absen melawan tim Spanyol yang sudah lolos ke Piala Dunia Wanita 2027. Spanyol memastikan tempatnya lewat kemenangan 4-0 atas Inggris dan kemenangan 6-1 atas Islandia; AS masih belum lolos.
Setelah tiga daftar skuad beruntun tanpa pemain yang belum memiliki caps, Hayes memanggil empat nama: Jordan Silkowitz, Evelyn Shores, Pietra Tordin, dan Trinity Byars. Mereka bergabung dengan para pemain berpengalaman Lindsey Heaps dan Rose Lavelle.
Sanchez sedang menjalani musim bersejarah bersama North Carolina Courage, menyamai rekor gol semusim NWSL dengan 20 gol. Anggota skuad AS di Piala Dunia 2023 itu memiliki 28 caps dan tiga gol internasional, tetapi belum bermain untuk tim nasional sejak 30 Oktober 2024.
- Imagn
Skuad lengkap
PENJAGA GAWANG: Claudia Dickey (Seattle Reign FC; 11), Jordan Silkowitz (Bay FC; 0), Phallon Tullis- Joyce (Manchester United, ENG; 7)
BEK: Tierna Davidson (Gotham FC; 70/3), Emily Fox (Arsenal FC, ENG; 78/1), Naomi Girma (Chelsea FC, ENG; 54/2), Avery Patterson (Houston Dash; 14/1), Lilly Reale (Boston Legacy FC; 9/0), Tara Rudd (Washington Spirit; 12/0), Gisele Thompson (Angel City FC; 11/0), Kennedy Wesley (San Diego Wave FC; 7/1)
GELANDANG: Sam Coffey (Manchester City FC, ENG; 46/5), Lindsey Heaps (Denver Summit FC; 178/40), Claire Hutton (Bay FC; 20/1), Rose Lavelle (Gotham FC; 122/29), Evelyn Shores (Angel City FC; 0/0), Mallory Swanson (Chicago Stars; 103/38), Lily Yohannes (OL Lyonnes, FRA; 20/1)
PENYERANG: Trinity Byars (San Diego Wave FC; 0/0), Michelle Cooper (Kansas City Current; 14/1), Trinity Rodman (Washington Spirit; 57/13), Emma Sears (Racing Louisville FC; 21/6), Ashley Sanchez (North Carolina Courage; 28/3), Pietra Tordin (Portland Thorns FC; 0/0), Alyssa Thompson (Chelsea FC, ENG; 32/4), Sophia Wilson (Portland Thorns FC; 63/25)
- Getty
'Pemusatan latihan ini akan menjadi soal menjalin kembali koneksi'
Empat bulan adalah waktu yang lama, dan bagi beberapa pemain USWNT, jeda itu bahkan sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Ambil contoh "Triple Espresso". Trinity Rodman, Sophia Wilson, dan Mallory Swanson belum pernah kembali berada di lapangan bersama dalam pertandingan USWNT sejak Olimpiade 2024, saat julukan itu lahir.
Sejak saat itu, Rodman dan Wilson sudah bermain bersama, tetapi Swanson absen dalam kedua laga pada Juni di Brasil. Ia belum tampil untuk AS sejak Oktober 2024. Bahkan dengan waktu absen selama itu, ia tetap menjadi salah satu pemain paling berpengalaman dalam skuad, dengan 103 caps dan 38 gol.
Membangun kembali koneksi itu ada dalam benak Hayes menjelang pemusatan latihan.
"Meskipun kami sangat menantikan untuk menghadapi juara Piala Dunia, saya terus kembali memikirkan perjalanan yang sedang kami jalani bersama," kata Hayes dalam rilis skuad. "Pemusatan latihan ini akan menjadi soal membangun kembali koneksi setelah jeda panjang, melihat beberapa pemain yang belum bersama kami pada siklus ini, dan menampilkan performa terbaik yang kami bisa di hadapan stadion yang penuh. Tentu saja, fokus ganda kami juga akan tertuju pada persiapan akhir untuk turnamen kualifikasi Piala Dunia."
- Getty
Apa yang terjadi selanjutnya?
USWNT pertama-tama akan menjamu Spanyol di kandang Washington Spirit, Audi Field di Washington, D.C., pada 10 Oktober, lalu akan bertolak ke Chester, Pa., untuk menghadapi Spanyol untuk kedua kalinya di Subaru Park.
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