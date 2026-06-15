AFP
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"Kami tidak takut" - Luka Modric bersemangat menjelang laga melawan Inggris, sementara maestro Kroasia dan AC Milan itu menghindar dari pertanyaan soal pensiun
Sorotan Piala Dunia
Modric belum siap untuk gantung sepatu, namun ia juga belum siap untuk membicarakan secara pasti di mana ia akan bermain musim depan. Gelandang andalan AC Milan yang berusia 40 tahun ini tengah bersiap untuk tampil di Piala Dunia kelimanya dan telah menegaskan bahwa pencapaian pribadi serta negosiasi kontrak harus mengalah demi kejayaan tim nasional.
Kontrak kapten Kroasia di Milan akan berakhir musim panas ini, meskipun ia memiliki opsi untuk memperpanjangnya selama 12 bulan lagi. Namun, belum ada keputusan yang diumumkan, dan dilaporkan bahwa ia akan pensiun setelah Piala Dunia.
Namun, Modric belum siap membahas masa depannya saat ini, dan mengatakan kepada wartawan: "Saya fokus sepenuhnya pada turnamen ini karena saya ingin membantu tim sebaik mungkin."
Meskipun hanya tinggal dua pertandingan lagi untuk mencapai 200 penampilan, ia menegaskan bahwa ia tidak menganggap perjalanan ke Amerika Utara ini sebagai tur perpisahan atau "Last Dance" bersama tim nasional.
- Getty Images Sport
Semangat juang menjelang laga melawan Inggris
Kroasia akan menghadapi ujian berat dalam laga pembuka fase grup melawan Inggris, tim yang dianggap Modric sebagai tim unggulan di grup mereka. Namun, gelandang legendaris itu dengan cepat membantah anggapan bahwa timnya akan terintimidasi oleh skuad bertabur bintang The Three Lions atau status mereka sebagai favorit turnamen.
Gelandang veteran ini justru menikmati tantangan tersebut, dengan menyatakan: "Kami menghormati semua orang, tetapi kami tidak takut pada siapa pun. Sekarang terserah kami untuk membuktikannya di lapangan. Kami ingin membuat seluruh rakyat Kroasia bangga." Modric percaya bahwa meskipun Inggris mungkin menjadi favorit, pengalaman yang dimiliki tim Kroasia memberi mereka keunggulan yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi sekali lagi.
Bukan sekadar mengisi kuota
Setelah finis sebagai runner-up pada 2018 dan meraih posisi ketiga pada 2022, Kroasia memasuki turnamen ini dengan reputasi sebagai tim yang sering tampil melebihi ekspektasi di panggung dunia. Modric menegaskan bahwa mereka tidak berada di Amerika Serikat sekadar untuk ikut serta, melainkan untuk bersaing memperebutkan trofi yang nyaris lepas dari genggaman mereka di masa lalu.
"Kekuatan terbesar Kroasia dalam edisi-edisi Piala Dunia terakhir selalu terletak pada persatuan, dan hal itu harus tetap demikian kali ini. Kami tidak berada di sini sekadar untuk berpartisipasi, atau menjadi pelengkap. Ketika tim kami solid, kami bisa bersaing dengan siapa pun," kata Modric.
- AFP
Membimbing generasi mendatang
Seiring tim menjalani transisi alami, Modric memandang dirinya lebih dari sekadar pengatur serangan; ia adalah jembatan antara generasi emas dan talenta-talenta baru. Ia meyakini perannya adalah menyediakan wadah bagi para pemain muda untuk bersinar tanpa beban ekspektasi yang menghambat kreativitas mereka.
"Kami, para pemain yang lebih berpengalaman, harus membantu para pemain muda, membimbing mereka berkembang, dan menularkan pengalaman, kualitas, serta karakter kepada mereka. Para pemain muda harus merasa bebas untuk menunjukkan kualitas mereka, dan kami harus mendukung mereka. Perubahan generasi sedang berlangsung, tetapi kami ingin terus meraih kemenangan dan tampil baik seperti yang terjadi pada dua edisi terakhir Piala Dunia," tutup Modric.