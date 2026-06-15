Modric belum siap untuk gantung sepatu, namun ia juga belum siap untuk membicarakan secara pasti di mana ia akan bermain musim depan. Gelandang andalan AC Milan yang berusia 40 tahun ini tengah bersiap untuk tampil di Piala Dunia kelimanya dan telah menegaskan bahwa pencapaian pribadi serta negosiasi kontrak harus mengalah demi kejayaan tim nasional.

Kontrak kapten Kroasia di Milan akan berakhir musim panas ini, meskipun ia memiliki opsi untuk memperpanjangnya selama 12 bulan lagi. Namun, belum ada keputusan yang diumumkan, dan dilaporkan bahwa ia akan pensiun setelah Piala Dunia.

Namun, Modric belum siap membahas masa depannya saat ini, dan mengatakan kepada wartawan: "Saya fokus sepenuhnya pada turnamen ini karena saya ingin membantu tim sebaik mungkin."

Meskipun hanya tinggal dua pertandingan lagi untuk mencapai 200 penampilan, ia menegaskan bahwa ia tidak menganggap perjalanan ke Amerika Utara ini sebagai tur perpisahan atau "Last Dance" bersama tim nasional.