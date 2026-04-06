"Kami tidak senang" - Romelu Lukaku diperingatkan bahwa "akan ada konsekuensinya" atas penolakan Napoli, sementara direktur menanggapi perselisihan dengan sang striker
Lukaku berjuang untuk kembali mendapatkan kepercayaan Napoli
Lukaku dihadapkan pada tugas berat untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari petinggi Napoli setelah absen secara kontroversial dari sesi latihan selama jeda internasional baru-baru ini. Setelah menarik diri dari skuad tim nasional Belgia, striker berusia 31 tahun itu dilaporkan mengabaikan beberapa panggilan klub untuk kembali dari negaranya, sehingga memaksa Napoli mengeluarkan pernyataan resmi terkait kegagalannya untuk hadir dalam sesi latihan tim.
Penyerang tersebut menjelaskan situasinya dan menegaskan bahwa ia tidak akan berpaling dari juara Italia saat ini, namun tampaknya permohonan emosionalnya itu tidak banyak membantu meyakinkan klub untuk membebaskannya dari sanksi.
Manna mengonfirmasi tindakan disiplin terhadap Lukaku
Ketegangan di Napoli mencapai puncaknya pada Senin malam ketika direktur olahraga Manna menyinggung soal absennya Lukaku menjelang laga krusial Serie A klub tersebut melawan AC Milan pada Senin. Penyerang asal Belgia itu kini berada dalam masalah serius dengan petinggi Partenopei setelah gagal kembali ke Italia pasca jeda internasional.
Berbicara kepada DAZN, Manna tidak segan-segan mengkritik perilaku sang striker dan sikap klub terkait masalah ini. "Situasinya sangat jelas bagi saya. Romelu seharusnya bergabung dengan tim nasional; dia tetap tinggal di Belgia untuk berlatih bertentangan dengan keinginan kami. Kami ingin membicarakannya di sini, di Naples: itu tidak terjadi dan kami tidak senang, tetapi rasa hormat terhadap tim lebih berharga daripada apa pun. Saya harap dia kembali dalam seminggu dan akan ada konsekuensinya, tetapi sepak bola terus berjalan dan hari ini Giovane akan bermain," kata Manna.
Napoli mengalahkan Milan meski tanpa Lukaku
Napoli berhasil meraih kemenangan penting 1-0 atas AC Milan pada Senin, meski tanpa kehadiran Lukaku. Setelah babak pertama yang berakhir imbang, Matteo Politano memecah kebuntuan pada menit ke-79, mencetak gol penentu yang mengantarkan Napoli ke peringkat kedua dengan 65 poin, sementara Milan tergeser ke peringkat ketiga dengan 63 poin.
Penyerang asal Brasil, Giovane, dipercaya untuk memimpin serangan menggantikan pemain asal Belgia tersebut, dan mendapat dukungan dari Manna sebelum pertandingan.
"Kami mendatangkannya pada Januari karena kami membutuhkan seorang penyerang, dan dia pantas mendapat kesempatan untuk menjadi starter hari ini," kata Manna. Menyoroti kedalaman skuad, Manna menambahkan bahwa tim telah diperkuat secara khusus untuk mengatasi absennya pemain-pemain tersebut: "Skuad diperkuat untuk alasan ini; kerja keras di lapangan membuat kami yakin. Kami sangat percaya diri—meski ada beberapa pemain yang absen, kami selalu beradaptasi dan berjuang. Kini para pemain sudah kembali, kami senang mereka kembali."
Perebutan gelar juara kembali memanas?
Napoli masih tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Serie A, Inter, dengan tujuh pertandingan tersisa. Namun, pelatih Antonio Conte enggan menyatakan bahwa timnya telah kembali bersaing dalam perebutan gelar juara.
"Ini bukan soal percaya atau tidak: kita harus sangat realistis dan tahu bahwa kita tidak boleh membuat kesalahan dan berharap lawan yang melakukannya, dan bukan hanya sekali. Melihat apa yang dilakukan Inter, saya pikir ini akan sulit. Kita harus memiliki kebanggaan untuk terus menginjak pedal gas dan mempertahankan Scudetto hingga akhir. Kita telah memenangkan Super Cup dan berada di posisi kedua: kita harus terus seperti ini, menyadari bahwa Liga Champions masih harus dimenangkan dan bahwa hal itu penting mengingat manfaat yang dibawanya."