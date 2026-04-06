"Kami tidak senang" - Romelu Lukaku diperingatkan bahwa "akan ada konsekuensinya" atas penolakan Napoli, sementara direktur menanggapi perselisihan dengan sang striker

Ketegangan di Napoli mencapai puncaknya pada Senin malam ketika direktur olahraga Manna menyinggung soal absennya Lukaku menjelang laga krusial Serie A klub tersebut melawan AC Milan pada Senin. Penyerang asal Belgia itu kini berada dalam masalah serius dengan petinggi Partenopei setelah gagal kembali ke Italia pasca jeda internasional.

Berbicara kepada DAZN, Manna tidak segan-segan mengkritik perilaku sang striker dan sikap klub terkait masalah ini. "Situasinya sangat jelas bagi saya. Romelu seharusnya bergabung dengan tim nasional; dia tetap tinggal di Belgia untuk berlatih bertentangan dengan keinginan kami. Kami ingin membicarakannya di sini, di Naples: itu tidak terjadi dan kami tidak senang, tetapi rasa hormat terhadap tim lebih berharga daripada apa pun. Saya harap dia kembali dalam seminggu dan akan ada konsekuensinya, tetapi sepak bola terus berjalan dan hari ini Giovane akan bermain," kata Manna.