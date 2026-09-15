AFP
Diterjemahkan oleh
"Kami tidak sempurna" - Cristian Chivu menerima kegemilangan Inter yang penuh kekacauan setelah thriller delapan gol melawan Udinese
Sepak bola berintensitas tinggi dan pencarian keseimbangan
Laga Serie A terbaru Inter benar-benar bak rollercoaster, saat Inter sekali lagi menunjukkan kegemarannya pada drama. Untuk pertandingan domestik kedua secara beruntun, sang juara tertinggal 2-0 di kandang, mencerminkan kebangkitan mereka baru-baru ini melawan Napoli. Namun, Cristian Chivu tetap bersikap filosofis soal jalannya laga yang kacau itu, dengan menyebut duel-duel penuh gol seperti ini sebagai produk dari evolusi sepak bola modern.
"Ini adalah kualitas kami dan apa yang kami tahu bagaimana melakukannya. Kami bisa mencetak banyak gol dan menjaga level tetap tinggi, jadi selain 25 menit pertama ketika kami memang mencoba melakukan hal-hal tertentu tanpa energi yang tepat, dan Udinese tampil baik dalam memanfaatkan sikap kami, kami bereaksi dengan baik. Kami tetap berada dalam permainan, tidak ingin kalah, dan saya senang dengan itu," kata Chivu kepada Sky Sport Italia.
"Tidak ada tim yang sempurna, saya tidak pernah melihatnya sepanjang karier saya. Kami akan mencoba mempertahankan identitas kami, demi nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip grup ini, tentu saja dalam beberapa pertandingan Anda membayar lebih atau kurang dan kami sadar akan fakta bahwa kami juga bisa mengalami kesulitan di masa depan."
- Getty Images Sport
Risiko dalam bertahan dan mengejar ketidaksempurnaan
Inter telah menegaskan diri sebagai lini serang paling produktif di Italia, dengan mencetak 14 gol hanya dalam empat pertandingan. Ketajaman menyerang yang tanpa henti ini diimbangi oleh catatan pertahanan yang mengkhawatirkan, setelah kebobolan delapan gol dalam periode yang sama. Alih-alih menampilkan kesan kontrol total, Chivu menerima gagasan bahwa timnya masih dalam proses perkembangan. Ia mencatat bahwa gaya agresif timnya secara alami membuat mereka rentan terhadap serangan balik, tetapi ia memandang hal itu sebagai konsekuensi yang perlu diterima demi gaya bermain yang ingin ia terapkan.
Menanggapi kekhawatiran di lini pertahanan, Chivu berbicara terus terang soal filosofinya dengan mengatakan: "Kalau saya tidak bilang saya khawatir, berarti saya bukan pelatih, tetapi inilah sepak bola saat ini, dengan intensitas yang kami terapkan, kami mengambil beberapa risiko karena kami ingin memainkan gaya bermain ini, kami membawa banyak pemain saat menguasai bola dan ketika kami kehilangan bola, kami membuka diri terhadap risiko. Tetapi gegenpressing pada gol Barella dilakukan dengan baik, kami tidak sempurna, kami juga tidak ingin sempurna dan kami harus terus bekerja, karena musim masih panjang dan ada hal-hal yang perlu kami benahi."
Perdebatan kiper dan manajemen skuad
Sebagian besar pembahasan pascapertandingan berpusat pada penampilan Josep Martinez. Kiper tersebut mendapat sorotan dari media Italia, dengan muncul perbandingan terhadap kritik yang diterima Yann Sommer musim lalu. Chivu cepat menepis segala saran adanya krisis di bawah mistar, dengan memberikan pembelaan kuat kepada pilihan nomor satunya saat ini dan menekankan meritokrasi di dalam skuad. Ia bersikeras bahwa klub tidak memiliki "masalah" dengan opsi mereka di posisi penjaga gawang.
"Tahun lalu Sommer yang jadi masalah dan kalian langsung menunjukkannya, sekarang Pepo Martinez. Saya akan membelanya mati-matian, sama seperti [Ivan] Provedel atau yang lain. Saya minta tolong agar kalian tidak selalu membuat judul soal para penjaga gawang kami. Kami tidak punya masalah dengan penjaga gawang. Tahun lalu kalian terus membahas Sommer dan Pepo diinginkan. Hari ini giliran Pepo karena Ivan diinginkan. Dia adalah penjaga gawang hebat dan akan mendapat kesempatannya. Tapi bukan karena rasa kasihan, melainkan karena mereka memang pantas mendapatkannya. Semua orang membuat kesalahan dan saya juga," ujar Chivu
- Getty Images Sport
Menatap duel kontra Roma nanti
Jadwal pertandingan tidak memberi jeda bagi Inter, yang kini harus bersiap menghadapi laga berisiko tinggi melawan Roma asuhan Gian Piero Gasperini. Kedua tim sama-sama mencatatkan rekor sempurna setelah empat pekan, sehingga panggung untuk duel Scudetto besar di Stadio Olimpico pun siap tersaji. Inter akan memantau kondisi kebugaran sejumlah pemain kunci jelang lawatan ke ibu kota. Hakan Calhanoglu masih diragukan karena mengalami cedera otot pada adduktornya, sementara John Stones juga menjadi kekhawatiran besar setelah tertatih-tatih keluar lapangan usai bermain selama satu jam.
"Melawan Roma itu pertandingan penting sebelum jeda juga karena setelah itu saya akan ditinggal dengan tiga pemain, tetapi kami akan terus seperti ini, karena ini adalah kondisi grup ini dan kami akan mencoba berkembang seiring berjalannya waktu," pungkas Chivu.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami