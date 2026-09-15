Laga Serie A terbaru Inter benar-benar bak rollercoaster, saat Inter sekali lagi menunjukkan kegemarannya pada drama. Untuk pertandingan domestik kedua secara beruntun, sang juara tertinggal 2-0 di kandang, mencerminkan kebangkitan mereka baru-baru ini melawan Napoli. Namun, Cristian Chivu tetap bersikap filosofis soal jalannya laga yang kacau itu, dengan menyebut duel-duel penuh gol seperti ini sebagai produk dari evolusi sepak bola modern.

"Ini adalah kualitas kami dan apa yang kami tahu bagaimana melakukannya. Kami bisa mencetak banyak gol dan menjaga level tetap tinggi, jadi selain 25 menit pertama ketika kami memang mencoba melakukan hal-hal tertentu tanpa energi yang tepat, dan Udinese tampil baik dalam memanfaatkan sikap kami, kami bereaksi dengan baik. Kami tetap berada dalam permainan, tidak ingin kalah, dan saya senang dengan itu," kata Chivu kepada Sky Sport Italia.

"Tidak ada tim yang sempurna, saya tidak pernah melihatnya sepanjang karier saya. Kami akan mencoba mempertahankan identitas kami, demi nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip grup ini, tentu saja dalam beberapa pertandingan Anda membayar lebih atau kurang dan kami sadar akan fakta bahwa kami juga bisa mengalami kesulitan di masa depan."