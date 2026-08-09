Rangers sudah tertinggal dari para rival mereka pada awal kampanye Premiership Skotlandia, tetapi McInnes meminta semua pihak tetap tenang. Setelah kalah 2-1 dari Hibernian di Ibrox, McInnes berbicara kepada Sky Sports untuk membela performa keseluruhan skuadnya. Hasil itu membuat Rangers tertinggal lima poin dari Celtic dan St Mirren, yang sama-sama telah mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan pembuka mereka.

Meski masih tanpa kemenangan setelah tiga pertandingan sebagai pelatih, McInnes tetap optimistis dengan proyek di Ibrox. Menanggapi tekanan yang kian meningkat, McInnes mengatakan: "Kami tidak seburuk yang akan dikatakan sebagian orang saat ini. Dan saya pikir penting bagi kami untuk tetap bertahan, tetap kuat, tetap bersama."