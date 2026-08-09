Getty Images Sport
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'Kami tidak seburuk yang dipikirkan orang' - Derek McInnes membela skuad Rangers setelah kekalahan merugikan dari Hibernian
Rangers kesulitan pada awal musim
Rangers sudah tertinggal dari para rival mereka pada awal kampanye Premiership Skotlandia, tetapi McInnes meminta semua pihak tetap tenang. Setelah kalah 2-1 dari Hibernian di Ibrox, McInnes berbicara kepada Sky Sports untuk membela performa keseluruhan skuadnya. Hasil itu membuat Rangers tertinggal lima poin dari Celtic dan St Mirren, yang sama-sama telah mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan pembuka mereka.
Meski masih tanpa kemenangan setelah tiga pertandingan sebagai pelatih, McInnes tetap optimistis dengan proyek di Ibrox. Menanggapi tekanan yang kian meningkat, McInnes mengatakan: "Kami tidak seburuk yang akan dikatakan sebagian orang saat ini. Dan saya pikir penting bagi kami untuk tetap bertahan, tetap kuat, tetap bersama."
- Getty Images Sport
Keputusan penalti kontroversial mengubah jalannya pertandingan
Pertandingan berbelok ke arah yang membuat frustrasi bagi Rangers ketika Hibernian mendapat hadiah penalti, yang dikonversi Josh Campbell pada menit ke-11. Tendangan penalti itu diberikan setelah tinjauan VAR menentukan bahwa Vanja Dragojevic melanggar Jason Kerr. McInnes sangat tidak setuju dengan keputusan wasit, merasa para pemainnya pantas mendapatkan jauh lebih banyak dari laga tersebut.
Mengungkapkan kekesalannya atas keputusan krusial itu, McInnes berargumen: "Saya pikir itu keputusan yang salah yang membuat kami tertinggal sejak awal. Saya benar-benar merasa penalti itu datang begitu saja. Saya tidak melihatnya saat itu dan saya sudah melihatnya sejak itu dan saya rasa itu bukan penalti. Saya tidak berpikir wasit seharusnya dipanggil ke monitor."
Youssef Chermiti mengalami cedera lutut yang mengkhawatirkan
Penderitaan Rangers makin bertambah setelah Youssef Chermiti mengalami cedera serius sebelum turun minum. Sang penyerang baru-baru ini menarik tawaran £22 juta yang ditolak dari Galatasaray, dengan Rangers menilai dirinya lebih tinggi daripada £19,6 juta yang diterima untuk Calvin Bassey pada 2023. Chermiti sangat krusial dalam rencana di Ibrox setelah mencetak 15 gol musim lalu.
McInnes memberikan pembaruan yang mengkhawatirkan mengenai kondisi fisiknya, sambil menjelaskan langkah-langkah segera yang diambil staf medis. Membahas kemunduran tersebut, McInnes menegaskan: "Dia akan menjalani pemindaian besok. Dia akan meninggalkan tempat ini hari ini dengan boot dan penyangga. Ini cedera lutut dalam bentuk tertentu, tetapi saya rasa akan bodoh untuk berspekulasi apa pun sampai kami mendapatkan hasil pemindaian besok."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Rangers?
Rangers kini akan menunggu hasil pemindaian krusial untuk Chermiti sambil berupaya segera bangkit. McInnes harus menemukan cara untuk meraih kemenangan kompetitif pertamanya guna menghentikan Celtic memperlebar keunggulan awal mereka. Skuad ini perlu menunjukkan ketangguhan dan peningkatan chemistry dalam serangan saat mereka bersiap untuk laga-laga piala domestik dan liga berikutnya.
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