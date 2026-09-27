Suasana di sekitar tim nasional Italia mendapat pukulan besar menyusul penampilan yang mengecewakan di Stadio Olimpico. Fans di Roma meluapkan frustrasi mereka dengan jelas, menyambut peluit akhir dengan koor cemoohan setelah Italia kalah dari Belgia pada Jumat. Berbicara menjelang bentrokan hari Senin melawan Turkiye, yang juga mengalami kemunduran setelah kalah 1-0 di kandang dari Prancis pada putaran sebelumnya, Tonali tidak menutup-nutupi kenyataan situasi tersebut dan mengakui suasana muram yang menyelimuti kamp dalam beberapa hari terakhir.

"Saya pikir banyak orang merasa kecewa. Kami harus jujur dan membicarakan apa yang dibawa kekalahan ini, dari siulan para fans hingga wajah-wajah sedih di ruang ganti," kata Tonali kepada Sky Sport Italia. Gelandang itu mengakui kritik tersebut sepenuhnya pantas mengingat level penampilan yang ditunjukkan di lapangan. "Tetapi Anda harus menerimanya, karena pertandingan itu tidak berjalan positif dan kami pantas kalah," tambahnya, sambil menekankan pentingnya tanggung jawab di dalam skuad.