AFP
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"Kami tidak punya pemain bintang!" - Sandro Tonali meminta kesabaran setelah kekalahan Italia dan menepis perbandingan dengan Tottenham
Penilaian jujur setelah kekalahan dari Belgia
Suasana di sekitar tim nasional Italia mendapat pukulan besar menyusul penampilan yang mengecewakan di Stadio Olimpico. Fans di Roma meluapkan frustrasi mereka dengan jelas, menyambut peluit akhir dengan koor cemoohan setelah Italia kalah dari Belgia pada Jumat. Berbicara menjelang bentrokan hari Senin melawan Turkiye, yang juga mengalami kemunduran setelah kalah 1-0 di kandang dari Prancis pada putaran sebelumnya, Tonali tidak menutup-nutupi kenyataan situasi tersebut dan mengakui suasana muram yang menyelimuti kamp dalam beberapa hari terakhir.
"Saya pikir banyak orang merasa kecewa. Kami harus jujur dan membicarakan apa yang dibawa kekalahan ini, dari siulan para fans hingga wajah-wajah sedih di ruang ganti," kata Tonali kepada Sky Sport Italia. Gelandang itu mengakui kritik tersebut sepenuhnya pantas mengingat level penampilan yang ditunjukkan di lapangan. "Tetapi Anda harus menerimanya, karena pertandingan itu tidak berjalan positif dan kami pantas kalah," tambahnya, sambil menekankan pentingnya tanggung jawab di dalam skuad.
- AFP
Skuad yang sedang dalam masa transisi
Iterasi saat ini dari timnas Italia sedang menjalani transformasi radikal di bawah Mancini, yang kembali untuk periode keduanya sebagai pelatih saat ia berupaya memulihkan kebanggaan sepakbola Italia setelah kekecewaan karena gagal tampil di tiga turnamen Piala Dunia terakhir. Rentetan menyakitkan itu termasuk edisi 2022 di Qatar, ketika Mancini juga berada di kursi pelatih selama kualifikasi. Terlepas dari kekecewaan itu, sang pelatih memiliki warisan yang mengesankan bersama tim nasional, setelah terkenal mengantarkan Italia menuju kejayaan Eropa di Euro 2020.
"Hal yang penting sekarang adalah bereaksi, dan kami bisa melakukan itu dalam beberapa hari. Grup ini sangat sehat, dengan banyak pemain muda. Sulit untuk langsung memiliki segalanya, kami tidak punya pemain bintang," jelas Tonali. Mantan pemain AC Milan itu menegaskan bahwa kualitas skuad muda ini pada akhirnya akan terlihat setelah mereka membangun hubungan yang lebih kuat. "Waktu itu ada, kami harus menghabiskan waktu bersama, bekerja dan menikmati kebersamaan bersama. Kami adalah pria-pria yang sehat dan kuat. Seiring waktu kualitas kami akan keluar."
Nasib yang kontras di London utara
Awal musim 2026-27 menjadi ujian berat bagi Tonali, baik di level domestik maupun internasional. Tottenham saat ini berada di dasar klasemen Premier League dengan hanya dua poin dari lima pertandingan pembuka, setelah kepindahan sang gelandang senilai £100 juta dari Newcastle United pada musim panas ini menyedot perhatian besar.
Terlepas dari rangkaian hasil buruk di London, pemain berusia 26 tahun itu tetap optimistis terhadap arah yang sedang ditempuh klub Premier League tersebut. Ia cepat menegaskan bahwa performa dasar di level klub memberi alasan untuk lebih berharap ketimbang yang ditunjukkan hasil saat ini. "Sepakbola sangat aneh. Dalam sepuluh hari semuanya bisa berubah dari negatif menjadi positif. Soal Tottenham: momennya negatif dari segi hasil, tetapi positif untuk sepakbola yang kami mainkan," katanya saat membahas situasinya di klub.
- Getty Images Sport
Membedakan kesulitan di level klub dan tim nasional
Situasi tidak akan menjadi lebih mudah bagi Tottenham ketika sepakbola klub kembali bergulir setelah jeda internasional yang sedang berlangsung. Spurs menghadapi jadwal yang menakutkan, dengan bertandang ke Old Trafford untuk menghadapi Manchester United pada 10 Oktober, sebelum menjamu Coventry City pada 19 Oktober dan menutup periode berat itu dengan lawatan ke Stamford Bridge untuk melawan Chelsea pada 24 Oktober.
"Kami bermain bagus, kami menciptakan peluang, dan jika Anda tidak mencetak gol dalam sepakbola, Anda kalah, tetapi kami belum tamat. Kami masih hidup, positif," kata Tonali tentang kehidupannya di Spurs. "Di sini bersama tim nasional situasinya berbeda: ini adalah grup yang sangat baru dan muda, grup yang belum pernah bermain bersama. Kami hanya harus memberi waktu."
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