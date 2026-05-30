Pelatih tim nasional Brasil, Ancelotti, meredam anggapan bahwa skuadnya saat ini memiliki pemain "bintang" sejati yang setara dengan legenda-legenda terbesar negara tersebut. Berbicara menjelang laga persahabatan melawan Panama di Maracana, mantan pelatih Real Madrid itu menekankan bahwa jalan menuju kesuksesan di Piala Dunia harus dibangun atas dasar pembagian beban kerja, bukan kehebatan individu.

"Pemain yang lebih berpengalaman harus memiliki tanggung jawab lebih besar, sedangkan pemain muda harus merasakan tekanan yang lebih ringan. Kita semua memiliki banyak tanggung jawab dan tekanan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Membaginya. Ini tidak bisa bersifat individual; kita harus membagi tekanan agar sedikit berkurang," kata Ancelotti kepada wartawan dalam konferensi pers. "Kadang-kadang, kita sering membicarakan bahwa Brasil tidak memiliki bintang. Mungkin itu benar, kita tidak memiliki Pele, Romario, dan Ronaldo, tetapi kita bisa memiliki tanggung jawab bersama."

Dia menambahkan: "Kami telah banyak bekerja pada pertahanan. Kami akan terus mengasah hal itu. Saya tidak ingin menghilangkan kreativitas para pemain penyerang. Mereka memiliki banyak kualitas, saya tidak ingin menimbulkan kebingungan. Dalam hal pertahanan, ini adalah informasi harian hingga pertandingan terakhir Piala Dunia. Pekerjaan kami berfokus pada hal itu. Para bek, bek sayap, gelandang, mereka semua memiliki peran yang sangat penting."