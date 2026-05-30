"Kami tidak punya Pele atau Ronaldo!" - Carlo Ancelotti mengakui Brasil kekurangan bintang menjelang Piala Dunia di tengah kekhawatiran cedera Neymar, sementara sang pelatih lebih mengutamakan kerja sama tim
Tanggung jawab bersama atas ikon-ikon individu
Pelatih tim nasional Brasil, Ancelotti, meredam anggapan bahwa skuadnya saat ini memiliki pemain "bintang" sejati yang setara dengan legenda-legenda terbesar negara tersebut. Berbicara menjelang laga persahabatan melawan Panama di Maracana, mantan pelatih Real Madrid itu menekankan bahwa jalan menuju kesuksesan di Piala Dunia harus dibangun atas dasar pembagian beban kerja, bukan kehebatan individu.
"Pemain yang lebih berpengalaman harus memiliki tanggung jawab lebih besar, sedangkan pemain muda harus merasakan tekanan yang lebih ringan. Kita semua memiliki banyak tanggung jawab dan tekanan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Membaginya. Ini tidak bisa bersifat individual; kita harus membagi tekanan agar sedikit berkurang," kata Ancelotti kepada wartawan dalam konferensi pers. "Kadang-kadang, kita sering membicarakan bahwa Brasil tidak memiliki bintang. Mungkin itu benar, kita tidak memiliki Pele, Romario, dan Ronaldo, tetapi kita bisa memiliki tanggung jawab bersama."
Dia menambahkan: "Kami telah banyak bekerja pada pertahanan. Kami akan terus mengasah hal itu. Saya tidak ingin menghilangkan kreativitas para pemain penyerang. Mereka memiliki banyak kualitas, saya tidak ingin menimbulkan kebingungan. Dalam hal pertahanan, ini adalah informasi harian hingga pertandingan terakhir Piala Dunia. Pekerjaan kami berfokus pada hal itu. Para bek, bek sayap, gelandang, mereka semua memiliki peran yang sangat penting."
Dilema kebugaran Neymar
Meskipun Ancelotti menyerukan pendekatan yang mengutamakan kerja sama tim, kondisi kebugaran Neymar tetap menjadi topik utama yang ramai dibicarakan di sekitar kamp Selecao. Tekanan yang dihadapi Brasil sangat besar, karena mereka berusaha mengembalikan kejayaan masa lalu setelah tersingkir di perempat final dua Piala Dunia terakhir, dengan kemenangan global terakhir mereka terjadi pada tahun 2002. Mantan penyerang Santos, yang tetap menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara tersebut, saat ini sedang berjuang melawan cedera betis tingkat dua dan belum dapat mengikuti sesi latihan penuh dengan bola.
Cedera tersebut telah memicu gelombang spekulasi mengenai kesiapannya untuk pertandingan pembuka Piala Dunia di New Jersey pada 13 Juni. Meskipun Ancelotti sebelumnya menyatakan bahwa ia hanya akan membawa pemain yang 100 persen fit, ia membuat pengecualian khusus untuk pemain nomor 10 andalannya tersebut, terlepas dari proses rehabilitasi yang sedang dijalani sang pemain dan kabar terbaru mengenai kebugarannya yang datang dari Santos.
Ancelotti menjelaskan kriteria pemilihan
Menanggapi keputusannya untuk memasukkan Neymar meskipun sebelumnya ia bersikap tegas soal kebugaran, Ancelotti mengakui bahwa ada beberapa nuansa dalam komentarnya sebelumnya. Pelatih asal Italia itu mengandalkan pengalaman yang sangat kaya dari penyerang veteran tersebut, yang telah mencatatkan 128 penampilan untuk Brasil dan mencetak 79 gol. Rekam jejak Neymar mencakup 13 penampilan di Piala Dunia pada edisi 2014, 2018, dan 2022, di mana ia mencetak delapan gol. Ancelotti tetap yakin bahwa Neymar akan menemukan ritmenya tepat pada waktunya untuk tahap-tahap paling kritis turnamen, meskipun saat ini ia absen selama fase persiapan.
"Saya berbicara tentang semua pemain harus dalam kondisi fisik 100% pada bulan Maret, tetapi mungkin saya tidak menjelaskan dengan baik bahwa saya bisa memanggil pemain yang saat itu belum 100%, tetapi bisa menjadi 100% saat Piala Dunia. Kami kehilangan Militao, Rodrygo, dan Estevao, tetapi Neymar akan 100%," jelas sang manajer kepada pers.
Menangkal tekanan dengan kecerdasan khas Italia
Ketika ditanya apakah ia menyesal memasukkan Neymar ke dalam skuad beranggotakan 26 pemain mengingat risiko cedera, Ancelotti mengutip sebuah pepatah Italia klasik untuk menepis skenario hipotetis tersebut. Ia tetap teguh pada pilihannya, terutama karena Brasil akan menghadapi Maroko, Skotlandia, dan Haiti di Grup C. Pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa sang bintang selalu menjadi bagian dari rencananya sejak daftar akhir diserahkan di museum.
"Kalian tahu apa yang mereka katakan di Italia? Bahwa jika nenekku punya roda, dia akan menjadi mobil. Saat aku tiba di museum [untuk mengumumkan skuad], Neymar ada di antara 26 pemain itu," canda Ancelotti.