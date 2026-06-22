"Kami tidak memiliki masalah itu," kata Klopp di MagentaTV, setelah sebelumnya mantan pemain tim nasional Spanyol Michel Salgado menyatakan bahwa Lamine Yamal bagi Spanyol, Lionel Messi bagi Argentina, Kylian Mbappé bagi Prancis, dan Harry Kane bagi Inggris benar-benar tak tergantikan.
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"Kami tidak punya masalah itu!" Jürgen Klopp melihat keunggulan besar yang dimiliki tim DFB dibandingkan dengan Prancis dan Inggris, dua favorit Piala Dunia
"Kami tidak seperti itu. Jika Kane tidak ada di tim Inggris—berdasarkan pertandingan yang baru saja kita saksikan—hal itu sulit kubayangkan," kata Klopp merujuk pada penampilan gemilang penyerang Bayern Munich itu dalam kemenangan 4-2 Three Lions atas Kroasia pada laga pembuka Piala Dunia. Namun, bagi Klopp, absennya seorang superstar sejati di barisan Jerman justru merupakan keuntungan, bukan kerugian.
"Di tim kami, semua pemain penting, tapi pada dasarnya—saya harap ini tidak disalahartikan—semua juga bisa digantikan," kata Klopp: "Kami belum pernah memainkan Woltemade, tapi dia pasti bisa bermain dengan caranya sendiri. Kami juga belum memainkan Maxi Beier, dia juga bisa bermain di posisi itu. Leweling juga ada di sana." Memang, itu "bukan kualitas Kane, bukan kualitas Mbappé, bukan kualitas Yamal. Tapi: Itu tetap kualitas."
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Musiala dan Wirtz: Potensi sebagai bintang besar terhambat oleh cedera parah
Dalam hal ini, Nagelsmann tidak akan menghadapi masalah harus mengganti pemain yang sebenarnya tak tergantikan jika terjadi keadaan darurat. Sebagai contoh, ia secara khusus menyebut Mbappé. "Jika ia cedera saat membela Prancis, maka Desire Doue akan masuk, dan dia tetap sangat bagus. Namun, Mbappé memang seorang 'Difference Maker', pembeda."
"Pembuat perbedaan" di tim DFB saat ini, terutama setelah dua pertandingan pertama, adalah Deniz Undav, yang hingga saat ini hanya masuk sebagai pemain cadangan di bawah asuhan pelatih nasional Julian Nagelsmann. Melawan Curacao dan Pantai Gading, ia bermain selama total 56 menit, di mana ia mencetak tiga gol dan memberikan dua assist. Dua golnya membalikkan keadaan pada pertandingan grup kedua melawan Pantai Gading demi kemenangan tim DFB.
Meskipun tim DFB memiliki dua pemain—Florian Wirtz dan Jamal Musiala—yang memiliki potensi menjadi bintang besar, keduanya telah mengalami cedera parah masing-masing di awal karier mereka dan absen dari tim nasional selama hampir satu tahun. Wirtz mengalami robekan ligamen silang pada Maret 2022 dan akibatnya absen di Piala Dunia di Qatar. Di sana, Musiala—meski usianya masih muda—menjadi pemain inti dan salah satu sorotan utama. Pada Euro di kandang dua tahun kemudian, ia juga menjadi salah satu bintang tim berkat tiga gol dan penampilan gemilangnya.
Namun, Musiala kemudian mengalami cedera parah di Piala Dunia Antarklub dan, dalam sebuah duel yang tidak menguntungkan dengan kiper PSG saat itu, Gianluigi Donnarumma, ia mengalami patah tulang betis serta cedera ligamen parah akibat dislokasi pergelangan kaki. Sejak kembali bermain pada awal tahun ini, ia terus berusaha untuk kembali ke performa terbaiknya.