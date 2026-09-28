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imago-sport-1083884165.jpgAnadolu Agency
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Kami tidak punya bintang itu!” - Sandro Tonali melontarkan pemeriksaan realitas yang jujur untuk Italia setelah kekalahan dari Belgia

Italy
S. Tonali
Turkiye vs Italy
Turkiye
UEFA Nations League A

Gelandang Italia Sandro Tonali mendesak para pemain senior di skuad untuk menanggung kritik publik dan membiarkan rekan-rekan setim yang lebih muda berkembang dengan kebebasan penuh. Berbicara jelang laga UEFA Nations League melawan Turki pada hari Selasa, pemain 26 tahun itu menegaskan bahwa ia telah pulih 100 persen secara kebugaran.

  • Tonali maju sebagai pemimpin jelang duel krusial melawan Turki

    Gelandang Italia Sandro Tonali menunjukkan status kepemimpinannya yang terus berkembang di dalam skuad Roberto Mancini menjelang laga UEFA Nations League melawan Turki pada Selasa malam di Bursa. Setelah menjadi starter dalam kekalahan 2-1 dari Belgia pada Jumat di Roma, gelandang berusia 26 tahun itu menyatakan dirinya telah pulih sepenuhnya secara fisik dan mental.

    Tonali menegaskan bahwa Italia harus segera bangkit untuk meraih poin pertama mereka di kampanye ini.

    Gelandang itu menyerukan persatuan di seluruh skuad dalam masa transisi yang menantang.

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  • imago-sport-1083887003.jpgAnadolu Agency

    Gelandang menuntut para pemain senior menyerap tekanan agar talenta muda bisa bermain bebas

    Berbicara kepada para reporter, Tonali menyampaikan penilaian yang matang tentang dinamika skuad Italia, dengan mengakui bahwa tim itu tidak memiliki satu superstar penentu kemenangan yang bisa langsung menentukan pertandingan. Ia meminta para sosok berpengalaman untuk menyerap kritik publik agar para pemain muda yang sedang berkembang bisa mengekspresikan diri di lapangan.

    Tonali menegaskan bahwa perkembangan taktik membutuhkan komitmen selangkah demi selangkah tanpa mengharapkan kesempurnaan instan.

    "Saya merasa baik, saya sudah pulih 100 persen," tegas Tonali. "Kami tidak bermain baik pada Jumat dan kami pantas kalah. Terserah kepada kami, para pemain yang lebih berpengalaman, untuk memikul momen-momen sulit dan memberi ruang kepada para pemain muda untuk bermain dengan bebas dan berkembang. Kami tidak punya satu bintang yang bisa mengubah pertandingan dalam sepuluh detik, jadi kami harus bekerja selangkah demi selangkah."

  • Tonali soroti kekompakan skuad dan potensi jangka panjang

    Terlepas dari hasil-hasil belakangan ini, Tonali menyatakan keyakinan penuh terhadap kesehatan kolektif dan etos kerja grup tersebut. Ia mencatat bahwa membangun chemistry di level internasional membutuhkan waktu dan pengalaman bertanding bersama yang berulang, sembari meminta kesabaran dari para pendukung dan media.

    Gelandang itu menegaskan bahwa skuad tersebut memiliki kualitas yang cukup untuk mencapai target jangka panjang mereka.

    "Ini adalah grup yang sangat sehat, sangat muda, dan Anda tidak bisa mengharapkan semuanya terjadi seketika," tambah Tonali. "Kami masih punya banyak pertandingan untuk dimainkan bersama dan kami perlu terus bekerja untuk menjadi tim yang lebih solid lagi. Kualitas kami akan terlihat."

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  • Italy v Belgium - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD1Getty Images Sport

    Tonali bersiap menjadi jangkar lini tengah di Bursa

    Tonali kini mengalihkan fokusnya ke tugas pada hari pertandingan saat Italia bersiap untuk turun ke lapangan di Ataturk Spor Kompleksi, Bursa. Mancini mengandalkan disiplin taktis sang gelandang untuk mengatur tempo melawan tim enerjik asuhan Vincenzo Montella.

    Italia memburu tiga poin sebelum bertolak ke Paris untuk menghadapi Prancis pada Jumat.

    Tonali bertekad membawa Italia meraih kemenangan di Bursa.

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