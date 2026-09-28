Gelandang Italia Sandro Tonali menunjukkan status kepemimpinannya yang terus berkembang di dalam skuad Roberto Mancini menjelang laga UEFA Nations League melawan Turki pada Selasa malam di Bursa. Setelah menjadi starter dalam kekalahan 2-1 dari Belgia pada Jumat di Roma, gelandang berusia 26 tahun itu menyatakan dirinya telah pulih sepenuhnya secara fisik dan mental.

Tonali menegaskan bahwa Italia harus segera bangkit untuk meraih poin pertama mereka di kampanye ini.

Gelandang itu menyerukan persatuan di seluruh skuad dalam masa transisi yang menantang.