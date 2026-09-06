ZUMA Press Wire
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“Kami tidak pernah menyerah!” Flávio Nazinho bereaksi setelah gol penebusannya membuat PSG kian terpuruk dalam krisis
Memperdalam krisis juara di awal musim
AS Monaco melanjutkan start sempurna mereka pada kampanye 2026-27 dengan mengamankan kemenangan dramatis 2-1 atas Paris Saint-Germain di Parc des Princes. Tertinggal 1-0 saat jeda, Monaco melakukan kebangkitan brilian di babak kedua untuk membuat PSG mencatat start terburuk mereka dalam 14 tahun, sehingga tim tuan rumah tanpa kemenangan dalam tiga laga pembuka Ligue 1. Berbicara di mixed zone setelah pertandingan, bek kiri Flavio Nazinho menggambarkan kemenangan itu sebagai malam yang sempurna bagi skuad.
"Ya, ini adalah malam yang sempurna bagi kami! Kami pulang dengan kemenangan, dan saya pikir itu yang paling penting," kata Nazinho, menekankan pentingnya menjalani semuanya laga demi laga.
- ZUMA Press Wire
Penebusan setelah kesalahan di awal
Bek asal Portugal itu mengalami malam yang penuh naik turun di ibu kota setelah mengakui kesalahannya atas gol pembuka PSG sebelum mencetak gol perdananya dengan seragam Diagonale. Alih-alih membiarkan kesalahan itu memengaruhi fokusnya, Nazinho menjernihkan pikirannya dan menyalurkan energi positif kembali kepada rekan-rekan setimnya. Ia menegaskan bahwa kontribusi individu berada di bawah upaya kolektif, bahkan setelah mencetak gol penyama kedudukan yang krusial.
"Saya melakukan kesalahan pada gol PSG. Saya mengakuinya kepada rekan-rekan setim saya, karena saya tidak melihat bolanya... setelah itu terjadi, saya pada dasarnya hanya berusaha menjernihkan pikiran, tetap positif, dan menularkan energi yang baik kepada rekan-rekan setim saya," jelas Nazinho.
Kekuatan mental yang tak tergoyahkan dan persatuan
Kemampuan Monaco membalikkan defisit menyoroti mentalitas tangguh yang ditanamkan dalam skuad setelah perubahan pada musim panas. Nazinho memuji kebersamaan tim dan penolakan untuk panik di bawah tekanan sebagai faktor pendorong di balik kesuksesan mereka. Ketika PSG mengerahkan segalanya untuk mencari gol penyeimbang di akhir laga, Monaco bertahan habis-habisan, dibantu oleh penyelamatan sensasional pada masa injury time dari kiper Lukas Hradecky.
"Sebuah pertandingan berlangsung 90 menit, jadi Anda tidak boleh pernah menyerah. Anda harus berjuang sampai peluit akhir, terlepas dari apakah itu berakhir dengan kemenangan, hasil imbang, atau kekalahan," kata Nazinho.
- ZUMA Press Wire
Memuji rekan setim dan menatap ke depan
Dengan Stanis Idumbo juga mencatatkan namanya di papan skor untuk memastikan kemenangan bersejarah itu, Nazinho pun cepat memberikan pujian kepada sesama pencetak gol tersebut serta skuad secara keseluruhan. Ia menyoroti kualitas dan karakter luar biasa Idumbo, seraya mencatat bahwa penyerang muda itu sepenuhnya pantas atas kesuksesannya. Saat Monaco merayakan hasil gemilang lainnya, fokus kolektif tim akan segera beralih untuk menjaga momentum mereka ketika menghadapi Strasbourg pada Sabtu, 12 September di Ligue 1.
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