“Kami tidak pernah menyerah!” Flávio Nazinho bereaksi setelah gol penebusannya membuat PSG kian terpuruk dalam krisis

AS Monaco melanjutkan start sempurna mereka pada kampanye 2026-27 dengan mengamankan kemenangan dramatis 2-1 atas Paris Saint-Germain di Parc des Princes. Tertinggal 1-0 saat jeda, Monaco melakukan kebangkitan brilian di babak kedua untuk membuat PSG mencatat start terburuk mereka dalam 14 tahun, sehingga tim tuan rumah tanpa kemenangan dalam tiga laga pembuka Ligue 1. Berbicara di mixed zone setelah pertandingan, bek kiri Flavio Nazinho menggambarkan kemenangan itu sebagai malam yang sempurna bagi skuad.

"Ya, ini adalah malam yang sempurna bagi kami! Kami pulang dengan kemenangan, dan saya pikir itu yang paling penting," kata Nazinho, menekankan pentingnya menjalani semuanya laga demi laga.



