Action Plus
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'Kami tidak pernah berhenti percaya' - Raul Jimenez menjadi pahlawan saat Wolves merebut kemenangan dramatis di akhir laga atas Sheffield United
Para pemain pengganti berkolaborasi mencetak gol kemenangan
Tiga pemain pengganti di babak kedua berkolaborasi dengan brilian pada menit ke-90 untuk memastikan kemenangan, ketika umpan silang Kieran Trippier diteruskan Tommy Doyle untuk diselesaikan Jimenez dari jarak sangat dekat. Gol penentu yang dramatis itu menjadi gol pertama striker veteran tersebut dari permainan terbuka sejak kembali bergabung dengan klub ini dengan status bebas transfer pada musim panas ini. Yang lebih penting, gol telat itu mengakhiri rangkaian mengecewakan tanpa kemenangan dalam dua laga setelah kalah 4-2 di markas West Ham dan imbang 2-2 dengan Birmingham City.
- Getty Images Sport
Jimenez memuji semangat tim
Berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir di Bramall Lane, pencetak gol kemenangan memuji daya juang timnya sepanjang laga yang berlangsung sengit.
Merefleksikan pentingnya tiga poin tersebut, sang penyerang berkata: "Ini luar biasa, menang adalah perasaan yang sangat baik dan melakukannya dengan cara seperti ini selalu berbeda. Kami tidak pernah berhenti percaya, dan itulah hadiah kami."
Ia menambahkan: "Kami datang ke sini setelah dua hasil buruk, satu kekalahan dan satu hasil imbang. Kami selalu ingin menang; penting bagi kami untuk menang dan terus berjuang di puncak klasemen."
Kedalaman skuad mendorong promosi
Kemenangan tipis itu juga menghadirkan clean sheet pertama bagi Wolves di kampanye Championship musim ini, mengangkat mereka ke peringkat ketujuh dengan 11 poin dari enam pertandingan.
Gelandang Doyle menyuarakan sentimen serupa, dengan menyoroti dampak para pemain dari bangku cadangan: "Saat Kieran mengirim umpan silang, bola sempat berubah arah karena defleksi, dan saya pikir saya akan mengopernya alih-alih menembak. Dia selalu berada di tempat yang tepat."
Ia melanjutkan: "Kami punya skuad yang luar biasa; Anda bisa melihat dari bangku cadangan kami, kami semua ingin menang. Ketika Anda memburu promosi, apakah Anda menjadi starter atau masuk sebagai pemain pengganti, Anda harus siap."
- Action Plus
Laga piala mendahului derby
Tim asuhan Peixoto kini mengalihkan fokus ke putaran ketiga Carabao Cup dengan laga tandang ke Everton pada Rabu, 16 September. Wolves kemudian kembali ke Molineux empat hari setelahnya untuk menjamu rival sengit West Bromwich Albion dalam derby Black Country yang panas menjelang jeda internasional. Rangkaian jadwal yang padat itu akan menjadi ujian berat bagi kapasitas mereka saat berupaya menembus papan atas divisi.
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