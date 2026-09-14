Berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir di Bramall Lane, pencetak gol kemenangan memuji daya juang timnya sepanjang laga yang berlangsung sengit.

Merefleksikan pentingnya tiga poin tersebut, sang penyerang berkata: "Ini luar biasa, menang adalah perasaan yang sangat baik dan melakukannya dengan cara seperti ini selalu berbeda. Kami tidak pernah berhenti percaya, dan itulah hadiah kami."

Ia menambahkan: "Kami datang ke sini setelah dua hasil buruk, satu kekalahan dan satu hasil imbang. Kami selalu ingin menang; penting bagi kami untuk menang dan terus berjuang di puncak klasemen."