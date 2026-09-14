Action Plus
Diterjemahkan oleh
'Kami tidak pernah berhenti percaya' - Raul Jimenez jadi pahlawan saat Wolves merebut kemenangan dramatis di menit akhir atas Sheffield United
Pemain pengganti berkolaborasi untuk gol penentu kemenangan
Tiga pemain pengganti di babak kedua berkolaborasi dengan brilian pada menit ke-90 untuk mengunci kemenangan, saat umpan silang Kieran Trippier diteruskan Tommy Doyle agar bisa diselesaikan Jimenez dari jarak dekat. Gol penentu yang dramatis itu menjadi gol pertama sang striker veteran dari permainan terbuka sejak kembali bergabung dengan klub dengan status bebas transfer pada musim panas ini. Yang lebih penting, gol telat itu mengakhiri rangkaian frustrasi tanpa kemenangan dalam dua laga setelah kalah 4-2 di markas West Ham dan bermain imbang 2-2 dengan Birmingham City.
- Getty Images Sport
Jimenez memuji semangat tim
Berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir di Bramall Lane, pencetak gol kemenangan itu memuji daya juang timnya sepanjang laga yang berlangsung sengit.
Merefleksikan pentingnya tiga poin tersebut, sang penyerang berkata: "Luar biasa, kemenangan adalah perasaan yang sangat bagus dan melakukannya dengan cara seperti ini selalu berbeda. Kami tidak pernah berhenti percaya, dan itulah hadiah kami."
Ia menambahkan: "Kami datang ke sini setelah dua hasil buruk, satu kekalahan dan satu hasil imbang. Kami selalu ingin menang; penting untuk menang dan terus berjuang demi puncak klasemen."
Kedalaman skuad mendorong promosi
Kemenangan tipis itu juga memberi Wolves clean sheet pertama mereka pada kampanye Championship musim ini, mengangkat mereka ke posisi ketujuh dengan 11 poin dari enam pertandingan.
Gelandang Doyle menggemakan sentimen tersebut, menyoroti dampak para pemain dari bangku cadangan: "Ketika Kieran mengirim umpan silang, bola sempat berbelok arah, dan saya berpikir untuk mengoper alih-alih menembak. Dia selalu berada di tempat yang tepat."
Ia melanjutkan: "Kami punya skuad yang luar biasa; Anda bisa melihat dari bangku cadangan kami, kami semua ingin menang. Saat Anda menargetkan promosi, entah Anda menjadi starter atau masuk sebagai pemain pengganti, Anda harus siap."
- Action Plus
Laga piala mendahului derby
Tim asuhan Peixoto kini mengalihkan fokus ke putaran ketiga Carabao Cup dengan lawatan tandang ke Everton pada Rabu, 16 September. Wolves kemudian kembali ke Molineux empat hari setelahnya untuk menjamu rival sengit West Bromwich Albion dalam derby Black Country yang panas jelang jeda internasional. Rangkaian jadwal padat itu akan menjadi ujian berat bagi kapasitas mereka saat berupaya menembus papan atas divisi.
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