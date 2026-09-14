Berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir di Bramall Lane, pencetak gol kemenangan itu memuji daya juang timnya sepanjang laga yang berlangsung sengit.

Merefleksikan pentingnya tiga poin tersebut, sang penyerang berkata: "Luar biasa, kemenangan adalah perasaan yang sangat bagus dan melakukannya dengan cara seperti ini selalu berbeda. Kami tidak pernah berhenti percaya, dan itulah hadiah kami."

Ia menambahkan: "Kami datang ke sini setelah dua hasil buruk, satu kekalahan dan satu hasil imbang. Kami selalu ingin menang; penting untuk menang dan terus berjuang demi puncak klasemen."