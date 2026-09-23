Liverpool dilanda duka menyusul kepergian mendadak Jota pada 2025, sebuah tragedi yang terjadi tepat setelah klub itu dinobatkan sebagai juara Premier League pada musim sebelumnya. Kabar yang menghancurkan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh skuad, sangat mengganggu persiapan mereka untuk mempertahankan gelar. Arne Slot, pelatih kepala saat itu, pada dasarnya membatalkan latihan pramusim standar, dengan memberi kesempatan kepada para pemain yang berduka untuk sepenuhnya tidak mengikuti sesi latihan.

Beban emosional yang begitu dalam ini pada akhirnya menggagalkan performa Liverpool di lapangan saat mereka mencoba mempertahankan mahkota juara. Skuad kehilangan daya saingnya, yang berujung pada penurunan tajam dari juara menjadi finis di posisi kelima yang mengecewakan. Akibatnya, Slot diberhentikan dari jabatannya pada bursa transfer musim panas berikutnya.

Pendatang baru dengan sorotan besar juga ikut terdampak. Rekrutan musim panas seperti Alexander Isak dan Florian Wirtz masuk ke ruang ganti yang terpecah dan patah hati. Para pemain baru itu kesulitan beradaptasi selama berbulan-bulan ketika skuad yang sudah ada berjuang memproses kehilangan besar tersebut.



