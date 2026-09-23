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'Kami tidak peduli dengan sepakbola' - Andy Robertson buka suara soal dampak 'mengerikan' dari kematian tragis Diogo Jota terhadap skuad Liverpool
Sebuah klub yang sedang berduka
Liverpool dilanda duka menyusul kepergian mendadak Jota pada 2025, sebuah tragedi yang terjadi tepat setelah klub itu dinobatkan sebagai juara Premier League pada musim sebelumnya. Kabar yang menghancurkan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh skuad, sangat mengganggu persiapan mereka untuk mempertahankan gelar. Arne Slot, pelatih kepala saat itu, pada dasarnya membatalkan latihan pramusim standar, dengan memberi kesempatan kepada para pemain yang berduka untuk sepenuhnya tidak mengikuti sesi latihan.
Beban emosional yang begitu dalam ini pada akhirnya menggagalkan performa Liverpool di lapangan saat mereka mencoba mempertahankan mahkota juara. Skuad kehilangan daya saingnya, yang berujung pada penurunan tajam dari juara menjadi finis di posisi kelima yang mengecewakan. Akibatnya, Slot diberhentikan dari jabatannya pada bursa transfer musim panas berikutnya.
Pendatang baru dengan sorotan besar juga ikut terdampak. Rekrutan musim panas seperti Alexander Isak dan Florian Wirtz masuk ke ruang ganti yang terpecah dan patah hati. Para pemain baru itu kesulitan beradaptasi selama berbulan-bulan ketika skuad yang sudah ada berjuang memproses kehilangan besar tersebut.
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Robertson mengungkap realitas ruang ganti
Berbicara di The Overlap, Robertson menggambarkan suasana di Anfield pada periode tersebut dengan suram. "Sulit untuk menggambarkan atau membicarakannya. Apa yang kami lalui sangat mengerikan," jelas pemain internasional Skotlandia itu. Ia mencatat bahwa proses mengintegrasikan talenta baru menjadi nyaris mustahil, dengan mengatakan: "Para pemain baru datang ke klub yang sedang patah hati. Saya sangat merasa kasihan kepada mereka karena mereka direkrut dengan harga mahal, dan mereka butuh berbulan-bulan untuk benar-benar beradaptasi."
Besarnya tragedi itu membuat kewajiban profesional dikesampingkan. Robertson mengakui skuad kehilangan daya saingnya sepenuhnya. "Itulah kenyataannya, kami tidak peduli dengan sepak bola karena kami baru saja kehilangan salah satu sahabat terbaik kami di ruang ganti," ungkapnya. "Ketika saya melihat kembali hal itu sekarang, saya pikir kami sedikit kehilangan tekad itu karena pada momen tertentu kami mungkin berpikir, 'apa gunanya?' Lihat apa yang sedang dialami keluarga Jota, maksud saya lihat anak-anaknya..."
Menerima kepergian seorang teman
Bagi skuad Liverpool, Jota jauh lebih dari sekadar rekan kerja. Waktu kepergiannya membuat kenyataan itu semakin sulit dipahami bagi orang-orang yang paling dekat dengannya. "Sepekan sebelum dia meninggal, saya berada di pernikahannya," ujar Robertson. "Itu salah satu hal tersulit yang akan pernah Anda lalui, melihat dia pada hari paling bahagia dalam hidupnya lalu pada pekan berikutnya, Anda melihat keluarganya hancur berantakan."
Klub sangat mengandalkan sistem dukungan internal untuk melewati krisis tersebut. Psikolog klub memfasilitasi diskusi kelompok kecil sambil ngopi, sementara kepemimpinan Slot yang penuh empati memberi ruang bernapas yang sangat dibutuhkan. "Kami berhasil melewatinya bersama-sama, kami hanya mengatakan bahwa kami akan selalu mengingatnya," pungkas Robertson. "Namun pada akhirnya kami harus bermain sepak bola. Kami tidak punya pilihan soal itu. Kami berusaha melakukannya sebaik mungkin dan mungkin itulah mengapa musim lalu begitu berat."
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Melangkah maju di jalur yang berbeda
Robertson sejak itu telah meninggalkan Merseyside untuk bergabung dengan Tottenham Hotspur, tetapi babak barunya di London utara dimulai dengan sulit. Tottenham menjalani awal yang menyedihkan pada musim baru ini, hanya mengumpulkan dua poin dari lima laga pembuka saat mereka masih mencari performa terbaik.
Sementara itu, Liverpool yang telah dibangun ulang sedang mencoba menempuh jalan baru. Liverpool telah melupakan kesulitan mereka sebelumnya, memulai musim Premier League saat ini tanpa kekalahan saat mereka nyaman berada di peringkat keenam dan berupaya naik di klasemen.
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