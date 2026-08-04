Goal.com
LiveTiket
Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

"Kami Tidak Membayar Sepeser Euro pun untuk Merekrut Mbappe": La Liga Meradang Menghadapi Kegilaan Premier League

FEATURES
K. Mbappe
Real Madrid
Barcelona
Real Betis
Atletico Madrid
Premier League
LaLiga
Prancis
Spanyol
Inggris

Peringatan keras: La Liga ungkap rencananya untuk menghadapi lonjakan harga

Klub-klub La Liga Spanyol terus melanjutkan persiapan mereka untuk musim baru dengan pergerakan agresif di bursa transfer, namun otoritas "La Liga" memperingatkan bahwa pengeluaran yang kian meningkat dari klub-klub Liga Premier Inggris menciptakan realitas baru yang bisa menaikkan harga para pemain dan mempersulit terwujudnya kesepakatan.

Otoritas La Liga memperkirakan total pengeluaran klub-klubnya selama bursa transfer musim panas kali ini akan mencapai sekitar 800 juta euro, di tengah aktivitas besar yang dimotori oleh Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid.

  • Tahapan terbentuknya gelembung: inflasi harga

    Marta Alonso, Wakil Direktur Jenderal Urusan Kelembagaan asosiasi "LaLiga", menjelaskan bahwa klub-klub peserta kompetisi menjadi lebih aktif dibandingkan musim-musim sebelumnya, seraya menegaskan bahwa Real Madrid dan Barcelona, yang kondisi finansialnya membaik, memimpin pergerakan pasar bersama sejumlah klub lainnya.

    Alonso memperingatkan bahwa kebijakan pengeluaran di Liga Premier Inggris telah menyebabkan lonjakan harga para pemain, setelah klub-klub Inggris kini membayar jumlah uang, biaya transfer, dan gaji yang melampaui nilai pasar, dan menganggap hal itu telah menciptakan "gelembung" yang akan berdampak pada liga-liga Eropa lainnya.

    Ia menambahkan bahwa klub-klub Premier League semestinya mengeluarkan sekitar 1,6 miliar euro sesuai dengan pendapatan mereka, tetapi mereka jauh melampaui angka tersebut, setelah pengeluaran mereka nyatanya mencapai 1,865 miliar euro menurut situs "Transfermarkt", meski masih tersisa satu bulan hingga penutupan bursa transfer.

    Ia menegaskan bahwa kondisi ini akan memaksa klub-klub Spanyol untuk membayar jumlah yang lebih besar guna merekrut para pemain, serta akan mempersulit upaya menarik pemain dari Liga Inggris, di samping bertambahnya tantangan terkait mempertahankan bakat-bakat lokal dalam menghadapi kekuatan finansial klub-klub Inggris.

    • Iklan

  • Menghancurkan Pasar dan Rencana Alternatif

    Dari sisi pengeluaran, hingga kini Barcelona telah menggelontorkan sekitar 110 juta euro untuk mendatangkan Anthony Gordon, Karim Adeyemi, dan Bisiu, sementara belanja Real Madrid mencapai hampir 100 juta euro dengan merekrut Marc Cucurella, Denzel Dumfries, dan Espi, di samping transfer gratis Bernardo Silva dan Ibrahima Konate, seraya terus berupaya menuntaskan transfer Rodri dan Diomande.

    Sebaliknya, Atletico Madrid mengeluarkan sekitar 102 juta euro untuk mendatangkan Morten Hjulmand, Lee Kang-in, dan Alejandro Grimaldo, sementara sejumlah klub lain turut tampil di bursa transfer, seperti Real Betis, yang menginvestasikan 14,5 juta euro setelah lolos ke Liga Champions Eropa, serta Getafe yang mengeluarkan 19 juta euro usai mencapai Liga Konferensi Eropa.

    Asosiasi "La Liga" menyebutkan bahwa klub-klub Liga Spanyol hingga saat ini telah membelanjakan sekitar 400 juta euro, atau setengah dari nilai yang diperkirakan sepanjang musim panas ini.

    Asosiasi menilai bahwa bursa transfer akan menyaksikan kesenjangan yang jelas antara klub-klub yang mampu mengimbangi lonjakan harga dan klub-klub yang akan menghadapi kesulitan finansial, sementara sejumlah tim akan beralih ke solusi alternatif, seperti berinvestasi pada akademi mereka atau mencari transfer berbiaya rendah.

    Alonso menegaskan bahwa pengeluaran besar-besaran yang terjadi di klub-klub Liga Inggris tidak mencerminkan investasi yang sesungguhnya, melainkan justru merusak pasar, dengan menganggap bahwa membayar ratusan juta untuk para pemain yang tidak mencerminkan nilai sebenarnya sama seperti membeli rumah seharga tiga juta euro padahal nilai riilnya tidak lebih dari setengah juta.

  • Mbappe dan Daya Tarik La Liga? Senjata Talenta Menghadapi Uang Premier League

    Menurut laporan yang dipublikasikan surat kabar as pada hari Selasa ini, inilah alasan di balik semakin banyaknya klub Spanyol yang lebih mengandalkan upaya mempertahankan bakat-bakat yang sudah ada dalam skuad atau yang dikembangkan di akademi klub.

    Ia melanjutkan: "Kami telah mengarahkan kebijakan financial fair play di Liga Spanyol menuju tujuan mempertahankan bakat ini. Agar Liga Primer Inggris tidak datang dan merebut mereka akibat pembatasan ketat pada batas gaji. Kami telah mengizinkan perpanjangan kontrak para pemain dan kenaikan gaji mereka selama musim berlangsung sekalipun melampaui batas pengeluaran, dengan syarat selisihnya dikompensasi pada musim berikutnya. Adapun untuk akademi pemain muda, jika seorang pemain menonjol dan diperlukan penandatanganan kontrak dengannya, maka ia dapat didaftarkan tanpa masalah apa pun. Klub-klub berusaha mempertahankan bakat dan menyediakan syarat gaji yang baik bagi mereka."

    Ia menambahkan: "Ini adalah sudut pandang yang selalu kami coba jelaskan. Fakta bahwa Liga Spanyol menginvestasikan uang lebih sedikit daripada liga-liga lain tidak berarti liga ini berjalan dengan buruk. Jika kami memiliki bakat-bakat di barisan kami, mengapa kami harus mengeluarkan uang untuk pemain yang tidak lebih baik daripada mereka? Bagi kami, masalahnya justru adalah ketidakmampuan kami mempertahankan bakat-bakat ini."

    Ia menyambung: "Karena ekspektasi para pemain, akan selalu ada perpindahan. Ini adalah hal yang tidak dapat dipungkiri. Namun, tidak ada yang meragukan daya tarik untuk bergabung dengan Liga Spanyol. Tidak ada uang yang dibayarkan untuk kepindahan Mbappe. Demikian pula halnya dengan Lamine dan Pedri. Bagi kami, pengeluaran di bursa transfer bukanlah indikator apakah Liga Spanyol berjalan dengan baik atau tidak."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Biaya tambahan gelembung

    Terlepas dari semua itu, selalu ada talenta besar yang menjanjikan yang pada akhirnya menyerah pada godaan dari luar negeri, terutama uang Inggris. Terkait hal itu, Alonso mengatakan kepada surat kabar as: "Ini adalah hal yang wajar. Hanya 11 pemain yang bisa bermain di atas lapangan. Masalahnya akan muncul ketika para pemain pergi dan kita tidak mampu menggantinya dengan level yang sama. Itulah penjelasannya. Persaingan di Premier League semakin meningkat, dan itu luar biasa di divisi dua. Di Eropa, akan ada tahun-tahun ketika kita memenangkan sebuah kompetisi dan tahun-tahun lain ketika kita tidak memenanginya... tetapi itu bukan karena fair play."

    Surat kabar itu menutup dengan: "Bursa transfer Spanyol akan berlangsung lama, dan akan ada dua cara untuk menghadapi pemborosan Inggris. Cara pertama adalah cara klub-klub besar yang akan mampu melakukan perekrutan dan bersaing di pasar, sembari mencoba bernegosiasi untuk menghindari biaya berlebih yang timbul akibat 'gelembung' pasar. Cara kedua adalah cara klub-klub yang akan berusaha melindungi talenta mereka dari ancaman Inggris, sembari mengeluarkan gelombang baru para pemain muda yang menjanjikan."

    Baca juga: Ancaman baru setelah musim yang ingin dilupakan: Akankah Arnold kembali ke Liverpool?