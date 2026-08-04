Menurut laporan yang dipublikasikan surat kabar as pada hari Selasa ini, inilah alasan di balik semakin banyaknya klub Spanyol yang lebih mengandalkan upaya mempertahankan bakat-bakat yang sudah ada dalam skuad atau yang dikembangkan di akademi klub.

Ia melanjutkan: "Kami telah mengarahkan kebijakan financial fair play di Liga Spanyol menuju tujuan mempertahankan bakat ini. Agar Liga Primer Inggris tidak datang dan merebut mereka akibat pembatasan ketat pada batas gaji. Kami telah mengizinkan perpanjangan kontrak para pemain dan kenaikan gaji mereka selama musim berlangsung sekalipun melampaui batas pengeluaran, dengan syarat selisihnya dikompensasi pada musim berikutnya. Adapun untuk akademi pemain muda, jika seorang pemain menonjol dan diperlukan penandatanganan kontrak dengannya, maka ia dapat didaftarkan tanpa masalah apa pun. Klub-klub berusaha mempertahankan bakat dan menyediakan syarat gaji yang baik bagi mereka."

Ia menambahkan: "Ini adalah sudut pandang yang selalu kami coba jelaskan. Fakta bahwa Liga Spanyol menginvestasikan uang lebih sedikit daripada liga-liga lain tidak berarti liga ini berjalan dengan buruk. Jika kami memiliki bakat-bakat di barisan kami, mengapa kami harus mengeluarkan uang untuk pemain yang tidak lebih baik daripada mereka? Bagi kami, masalahnya justru adalah ketidakmampuan kami mempertahankan bakat-bakat ini."

Ia menyambung: "Karena ekspektasi para pemain, akan selalu ada perpindahan. Ini adalah hal yang tidak dapat dipungkiri. Namun, tidak ada yang meragukan daya tarik untuk bergabung dengan Liga Spanyol. Tidak ada uang yang dibayarkan untuk kepindahan Mbappe. Demikian pula halnya dengan Lamine dan Pedri. Bagi kami, pengeluaran di bursa transfer bukanlah indikator apakah Liga Spanyol berjalan dengan baik atau tidak."