Dari sisi pengeluaran, hingga kini Barcelona telah menggelontorkan sekitar 110 juta euro untuk mendatangkan Anthony Gordon, Karim Adeyemi, dan Bisiu, sementara belanja Real Madrid mencapai hampir 100 juta euro dengan merekrut Marc Cucurella, Denzel Dumfries, dan Espi, di samping transfer gratis Bernardo Silva dan Ibrahima Konate, seraya terus berupaya menuntaskan transfer Rodri dan Diomande.
Sebaliknya, Atletico Madrid mengeluarkan sekitar 102 juta euro untuk mendatangkan Morten Hjulmand, Lee Kang-in, dan Alejandro Grimaldo, sementara sejumlah klub lain turut tampil di bursa transfer, seperti Real Betis, yang menginvestasikan 14,5 juta euro setelah lolos ke Liga Champions Eropa, serta Getafe yang mengeluarkan 19 juta euro usai mencapai Liga Konferensi Eropa.
Asosiasi "La Liga" menyebutkan bahwa klub-klub Liga Spanyol hingga saat ini telah membelanjakan sekitar 400 juta euro, atau setengah dari nilai yang diperkirakan sepanjang musim panas ini.
Asosiasi menilai bahwa bursa transfer akan menyaksikan kesenjangan yang jelas antara klub-klub yang mampu mengimbangi lonjakan harga dan klub-klub yang akan menghadapi kesulitan finansial, sementara sejumlah tim akan beralih ke solusi alternatif, seperti berinvestasi pada akademi mereka atau mencari transfer berbiaya rendah.
Alonso menegaskan bahwa pengeluaran besar-besaran yang terjadi di klub-klub Liga Inggris tidak mencerminkan investasi yang sesungguhnya, melainkan justru merusak pasar, dengan menganggap bahwa membayar ratusan juta untuk para pemain yang tidak mencerminkan nilai sebenarnya sama seperti membeli rumah seharga tiga juta euro padahal nilai riilnya tidak lebih dari setengah juta.