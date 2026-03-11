"Kami tidak melakukan hal-hal ilegal! - Piero Hincapie membela taktik 'membosankan' Arsenal di tengah upaya empat kali lipat."

Hincapie menanggapi sorotan yang semakin meningkat terkait pendekatan fisik klub di bawah manajer Mikel Arteta. Tim London saat ini memimpin klasemen Premier League dengan selisih tujuh poin setelah 30 pertandingan, namun mereka mendapat kritikan tajam karena meninggalkan gaya sepak bola mengalir yang menjadi ciri khas mereka.

Pemain berusia 24 tahun itu dengan cepat membantah klaim bahwa Arteta dan timnya melanggar aturan untuk mempertahankan keunggulan mereka. Menjelaskan motivasi yang tak kenal lelah yang mendorong momentum mereka saat ini, Hincapie mengatakan kepada Sport Bild, "Keinginan kami untuk menang membuat kami menjadi perfeksionis."