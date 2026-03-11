Getty Images Sport
"Kami tidak melakukan hal-hal ilegal! - Piero Hincapie membela taktik 'membosankan' Arsenal di tengah upaya empat kali lipat."
Perubahan taktik Arsenal dan ambisi juara
Hincapie menanggapi sorotan yang semakin meningkat terkait pendekatan fisik klub di bawah manajer Mikel Arteta. Tim London saat ini memimpin klasemen Premier League dengan selisih tujuh poin setelah 30 pertandingan, namun mereka mendapat kritikan tajam karena meninggalkan gaya sepak bola mengalir yang menjadi ciri khas mereka.
Pemain berusia 24 tahun itu dengan cepat membantah klaim bahwa Arteta dan timnya melanggar aturan untuk mempertahankan keunggulan mereka. Menjelaskan motivasi yang tak kenal lelah yang mendorong momentum mereka saat ini, Hincapie mengatakan kepada Sport Bild, "Keinginan kami untuk menang membuat kami menjadi perfeksionis."
Pengaruh Nicolas Jover pada situasi bola mati
Statistik di balik kehebatan klub dalam situasi bola mati sungguh mengesankan, dengan hampir 38% dari 58 gol liga mereka berasal dari situasi tersebut. Efisiensi ini merupakan hasil langsung dari sesi latihan intensif yang dipimpin oleh pelatih spesialis Nicolas Jover, yang telah membantu mereka memecahkan rekor untuk jumlah gol terbanyak dari tendangan sudut dan menjadi tim tercepat yang mencapai 10 gol dari situasi bola mati.
Hincapie mengakui adanya tekanan dari luar, namun menekankan fokus internal, menjelaskan, "Kami memperhatikan detail-detail kecil. Kekuatan tendangan bebas kami dibicarakan di seluruh Eropa. Itu adalah hasil dari latihan harian bersama pelatih tendangan bebas kami, Nico Jover." Ia menambahkan, "Mungkin terdengar menjengkelkan, tapi hasilnya membuat setiap dari kami bersemangat untuk mencetak gol dari tendangan sudut atau tendangan bebas."
Mengutamakan hasil daripada permainan sepak bola yang indah
Bintang internasional tersebut tetap teguh pada metode di balik kesuksesannya, menekankan bahwa meraih hasil positif pada akhirnya lebih penting daripada pertimbangan estetika. Saat Arsenal memburu gelar liga pertama mereka dalam dua dekade, skuad tersebut yakin bahwa tujuan menghalalkan cara dalam persaingan gelar yang sengit melawan Manchester City.
Menanggapi inti perdebatan taktis, bek tengah tersebut mempertegas bahwa mengangkat trofi adalah satu-satunya ukuran yang penting. "Hal terpenting bagi saya adalah kita berhasil dan tidak melakukan hal ilegal dalam prosesnya," tegas Hincapie. Ia menyimpulkan poinnya dengan blak-blakan, "Anda tidak selalu bisa menang dengan indah."
Mengakhiri kutukan runner-up di Emirates
Arteta telah berhasil mengubah timnya menjadi unit pertahanan terkuat di divisi ini, menandai pergeseran drastis dari era legendaris Invincibles. Arsene Wenger pernah memimpin tim yang terkenal dengan keanggunan serangannya, mencetak hanya enam gol dari tendangan sudut selama kampanye historis tersebut, angka yang kini jauh tertinggal oleh tim saat ini yang telah mencetak 22 gol dari situasi bola mati.
Setelah mengalami tiga finis kedua berturut-turut, skuad ini bersedia mengadopsi taktik keras untuk akhirnya meraih gelar. Mereka bahkan berpotensi memenangkan Liga Champions, Piala FA, dan Piala Carabao, dengan final yang terakhir akan digelar akhir bulan ini. Hincapie membenarkan pendekatan keras ini dengan merujuk pada kesuksesan masa lalunya, mengatakan, "Terkadang Anda harus bermain cerdas dan berjuang hingga batas yang diizinkan. Anda harus memiliki keberanian. Pada musim di mana kami meraih dua gelar, tidak semua pertandingan kami menarik untuk ditonton, tetapi kami memenangkannya."
