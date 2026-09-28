Sven Simon
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"Kami tidak kehilangan akal!" - Christos Tzolis mengungkap bagaimana Yunani menaklukkan Jerman di Augsburg
Tzolis membuat assist untuk pemenang bersejarah saat Yunani menumbangkan raksasa Eropa lainnya
Winger Yunani Christos Tzolis menciptakan momen penentu penuh kualitas dengan memberi assist untuk gol kemenangan Dimitris Kourbelis pada menit ke-74 dalam kemenangan 1-0 atas Jerman di Augsburg. Penyerang berusia 24 tahun itu berputar dengan cerdik di sisi kiri sebelum mengalirkan bola kepada Kourbelis untuk melepaskan tembakan melewati Alexander Nubel.
Kemenangan ini menyusul kemenangan terbaru Yunani atas Jerman di WWK Arena, yang mengukuhkan posisi tim nasional Yunani di puncak Grup A.
Tzolis mengungkapkan kegembiraannya setelah membukukan kemenangan tandang beruntun atas lawan-lawan internasional papan atas.
- Kirchner-Media
Winger mengungkapkan ketenangan mental membuat Yunani tetap tenang saat berada di bawah tekanan
Dalam wawancara dengan UEFA, Tzolis menjelaskan bahwa meski Jerman mendominasi penguasaan bola untuk periode yang panjang, para pemain Yunani tidak pernah panik. Ia menyoroti bahwa setiap pemain outfield menjalankan tugas bertahan mereka sambil meyakini peluang serangan balik akan datang.
Tzolis mencatat bahwa kegagalan memaksimalkan peluang emas melalui Fotis Ioannidis pada awal babak kedua tidak menggoyahkan keyakinan tim.
"Rasanya luar biasa," kata Tzolis kepada UEFA. "Itu berarti dua laga tandang dengan dua kemenangan melawan lawan yang sangat sulit dan berkualitas tinggi. Jerman memegang kendali, tetapi kami tidak kehilangan akal. Semua orang terus berlari, kami tetap pada posisi kami, dan kami tahu bahwa kami akan mendapatkan beberapa peluang."
Semangat tim terbukti menjadi faktor penentu dalam kampanye menumbangkan raksasa
Tzolis memuji kebersamaan luar biasa yang dibangun di bawah manajer Ivan Jovanovic, seraya menegaskan bahwa semangat tim menutupi perbedaan dalam kedalaman skuad secara individu. Ia menekankan bahwa setiap pemain berjuang satu sama lain, dari penjaga gawang Konstantinos Tzolakis hingga lini depan.
Pemain sayap Arsenal itu menyatakan bahwa Yunani sedang membuktikan diri sebagai kekuatan dalam sepakbola Eropa.
Tzolis menantikan untuk membawa momentum itu kembali ke kandang.
- Kirchner-Media
Yunani fokus pada duel kontra Belanda di Thessaloniki
Tzolis dan rekan-rekan setimnya kembali ke rumah saat mereka mengalihkan fokus ke laga Nations League hari Kamis melawan Belanda di Stadion Toumba, Thessaloniki. Tim asuhan Ivan Jovanovic berusaha mencatat tiga kemenangan dari tiga pertandingan.
Jerman menjamu Serbia di Munich pada malam yang sama dengan target bangkit kembali.
Tzolis berupaya mempertahankan tempatnya di starting XI di sayap kiri.
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