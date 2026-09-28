Winger Yunani Christos Tzolis menciptakan momen penentu penuh kualitas dengan memberi assist untuk gol kemenangan Dimitris Kourbelis pada menit ke-74 dalam kemenangan 1-0 atas Jerman di Augsburg. Penyerang berusia 24 tahun itu berputar dengan cerdik di sisi kiri sebelum mengalirkan bola kepada Kourbelis untuk melepaskan tembakan melewati Alexander Nubel.

Kemenangan ini menyusul kemenangan terbaru Yunani atas Jerman di WWK Arena, yang mengukuhkan posisi tim nasional Yunani di puncak Grup A.

Tzolis mengungkapkan kegembiraannya setelah membukukan kemenangan tandang beruntun atas lawan-lawan internasional papan atas.