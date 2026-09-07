ZUMA Press Wire
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'Kami tidak bisa terus seperti ini!' - Milan Skriniar melontarkan peringatan keras kepada rekan-rekan setimnya di Fenerbahce
Gol Skriniar tak cukup dalam kekalahan di derby
Fenerbahce menelan kekalahan kandang 2-1 yang mengecewakan dari rival bebuyutannya, Besiktas, pada pekan keempat musim Trendyol Super Lig. Milan Skriniar membawa tuan rumah unggul pada menit ke-26 setelah memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti.
Namun, Besiktas merespons melalui Ridvan Yilmaz sebelum Dusan Vlahovic mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-73 di Chobani Stadium.
Hasil ini membuat Fenerbahce harus merenungkan peluang-peluang yang terbuang setelah upaya Irfan Can Kahveci di babak pertama dianulir karena offside dan Mason Greenwood membentur jaring samping.
- Anadolu Agency
Kapten melontarkan peringatan kepada skuad
Berbicara setelah peluit akhir berbunyi, pencetak gol sekaligus kapten Skriniar memberikan penilaian jujur atas performa timnya. Bek Slovakia itu mengakui bahwa Fenerbahce memberi Besiktas terlalu banyak kebebasan untuk memanfaatkan ruang dalam serangan balik.
Skriniar menegaskan bahwa skuad harus segera meningkatkan standar mereka untuk menghindari kemunduran lebih lanjut di kompetisi domestik dan Eropa.
"Kami memberi lawan terlalu banyak ruang dan bermain terlalu terbuka," aku Skriniar. "Kami tahu mereka ingin menciptakan peluang melalui serangan balik. Tentu saja, kami tidak bisa terus seperti ini. Kami hanya harus menjadi lebih baik."
Kekurangan dalam bertahan dan menyerang disorot
Skriniar merinci aspek taktis yang perlu segera diperbaiki, dengan menyerukan kekompakan kolektif yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih tepat saat melakukan tekanan. Ia juga menekankan bahwa tim harus menciptakan solusi yang lebih jelas dalam menyerang.
Fenerbahce kesulitan membongkar lini pertahanan Besiktas pada fase akhir laga, terlalu bergantung pada umpan silang dari N'Golo Kante yang berhasil diantisipasi tim tamu.
"Kami perlu meningkat dalam menyerang dan bertahan, terutama dalam hal tetap kompak," tambah Skriniar. "Kami harus tahu kapan harus menekan dan kapan harus tetap rapat, sambil juga menciptakan lebih banyak opsi dalam serangan."
- Middle East Images
Ujian Eropa berikutnya melawan Roma
Fenerbahce harus segera melupakan kekecewaan di derby saat mereka bersiap untuk laga pembuka bergengsi di kompetisi Eropa.
Tim asal Turki itu kembali beraksi pada Kamis, 10 September, dengan menjamu wakil Italia Roma pada pukul 19.45 dalam matchday pertama Liga Champions mereka.
Skriniar dan rekan-rekan setimnya akan berupaya langsung menerapkan penyesuaian taktis tersebut demi mengamankan hasil positif melawan lawan asal Eropa.
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