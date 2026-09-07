'Kami tidak bisa terus seperti ini!' - Milan Skriniar melontarkan peringatan keras kepada rekan-rekan setimnya di Fenerbahce

Fenerbahce menelan kekalahan kandang 2-1 yang mengecewakan dari rival bebuyutannya, Besiktas, pada pekan keempat musim Trendyol Super Lig. Milan Skriniar membawa tuan rumah unggul pada menit ke-26 setelah memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti.

Namun, Besiktas merespons melalui Ridvan Yilmaz sebelum Dusan Vlahovic mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-73 di Chobani Stadium.

Hasil ini membuat Fenerbahce harus merenungkan peluang-peluang yang terbuang setelah upaya Irfan Can Kahveci di babak pertama dianulir karena offside dan Mason Greenwood membentur jaring samping.



