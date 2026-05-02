"Hal-hal ini 'tidak rumit'," tegas Eberl setelah pertandingan Bundesliga yang berakhir imbang 3-3 melawan 1. FC Heidenheim pada Sabtu lalu. Ia menjelaskan: "Ini hanya soal pembicaraan dan perbedaan pandangan, sehingga saat ini kami belum bisa mencapai kesepakatan. Namun, tidak ada dendam atau ketegangan di antara kami."
"Kami tidak akan rugi banyak": Kepala Bidang Olahraga Bayern München, Max Eberl, secara mengejutkan bersikap tenang menanggapi risiko kepergian seorang pemain kunci tanpa biaya transfer
Bayern ingin memperpanjang kontrak Laimer yang akan berakhir pada 2027 — namun tidak dengan harga berapa pun. Tawaran terkait tampaknya sudah diajukan kepada pemain serba bisa ini sejak lama, namun tuntutan gaji Laimer dikabarkan menjadi penghalang untuk penandatanganan kontrak.
Pemain asal Austria ini kabarnya menuntut kenaikan gaji yang signifikan dari sekitar sepuluh juta euro menjadi hingga 15 juta euro per tahun. Namun, FCB menolak tuntutan tersebut, sementara pihak pemain kabarnya tetap bersikeras dengan tuntutannya mengingat kontrak baru yang sangat menguntungkan dari Dayot Upamecano, Jamal Musiala, dan Alphonso Davies.
"Pada akhirnya, ini selalu soal penghargaan. Bahwa kinerja yang telah ditunjukkan dalam beberapa tahun terakhir juga diakui di suatu tempat," kata Laimer pada awal April di ServusTV mengenai negosiasi yang rumit tersebut. "Pernah ada pembicaraan singkat, setelah itu tidak ada lagi," katanya mengenai pertukaran pendapat dengan petinggi FCB dan bersikap santai: "Sangat menyenangkan bermain sepak bola di Bayern. Kita lihat saja ke mana perjalanan ini akan membawa kita."
Jika Laimer tidak memperpanjang kontraknya, belakangan ini sudah beredar spekulasi bahwa pemain berusia 28 tahun itu akan hengkang pada akhir musim. Bagaimanapun, musim panas ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi Bayern untuk mendapatkan biaya transfer yang memadai untuk Laimer, sebelum kontraknya berakhir setahun kemudian.
Eberl menekankan bahwa ada "dua sudut pandang" dan "kita harus mencari cara untuk menjembatani keduanya pada suatu saat dan dengan cara tertentu." Ketika ditanya apakah klub akan terpaksa menjualnya jika perpanjangan kontrak tidak terwujud, agar tidak harus melepasnya secara gratis pada 2027, Eberl menjawab dengan tenang: "Dia datang tanpa biaya transfer, jadi kami tidak akan kehilangan banyak."
Setelah kontraknya di RB Leipzig berakhir, Laimer bergabung ke Munich pada 2023 tanpa biaya transfer. Dengan konsistensi dan fleksibilitasnya, pemain timnas Austria ini berhasil memainkan peran penting di klub juara Bundesliga tersebut, dan musim ini pun ia termasuk di antara pemain kunci. Kehilangan Laimer akan sangat merugikan Bayern, apalagi klub harus mencari pengganti yang mungkin mahal untuk mengisi posisinya di skuad.
Mantan pemain Leipzig ini telah mencetak tiga gol dan memberikan dua belas assist dalam 43 penampilan musim ini. Pada leg pertama semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain (4-5), Laimer secara mengejutkan awalnya duduk di bangku cadangan, karena Alphonso Davies lebih diutamakan di sisi pertahanan kiri. Laimer masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua - apakah ia akan masuk dalam starting eleven Bayern pada leg kedua melawan PSG pada Rabu mendatang masih belum pasti.
Konrad Laimer: Catatan statistiknya di FC Bayern München
Permainan
132
Gol
7
Umpan
20
Kartu kuning
31