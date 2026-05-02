"Kami tidak akan rugi banyak": Kepala Bidang Olahraga Bayern München, Max Eberl, secara mengejutkan bersikap tenang menanggapi risiko kepergian seorang pemain kunci tanpa biaya transfer

Bayern ingin memperpanjang kontrak Laimer yang akan berakhir pada 2027 — namun tidak dengan harga berapa pun. Tawaran terkait tampaknya sudah diajukan kepada pemain serba bisa ini sejak lama, namun tuntutan gaji Laimer dikabarkan menjadi penghalang untuk penandatanganan kontrak.

Pemain asal Austria ini kabarnya menuntut kenaikan gaji yang signifikan dari sekitar sepuluh juta euro menjadi hingga 15 juta euro per tahun. Namun, FCB menolak tuntutan tersebut, sementara pihak pemain kabarnya tetap bersikeras dengan tuntutannya mengingat kontrak baru yang sangat menguntungkan dari Dayot Upamecano, Jamal Musiala, dan Alphonso Davies.

"Pada akhirnya, ini selalu soal penghargaan. Bahwa kinerja yang telah ditunjukkan dalam beberapa tahun terakhir juga diakui di suatu tempat," kata Laimer pada awal April di ServusTV mengenai negosiasi yang rumit tersebut. "Pernah ada pembicaraan singkat, setelah itu tidak ada lagi," katanya mengenai pertukaran pendapat dengan petinggi FCB dan bersikap santai: "Sangat menyenangkan bermain sepak bola di Bayern. Kita lihat saja ke mana perjalanan ini akan membawa kita."