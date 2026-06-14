“Tentu saja kami berdiskusi dengan penuh semangat, tetapi yang terpenting bagi kami adalah menyampaikan semangat itu. Kami adalah penggemar berat tim ini. Kami berdiskusi secara taktis, mendalam, dan objektif ketika membahas olahraga ini,” kata Thomas Müller di awal liputan pra-pertandingan MagentaTV menjelang laga pembuka Piala Dunia Jerman melawan Curacao (klik di sini untuk mengikuti siaran langsung SPOX). "Tapi kami berdua selalu sedikit suka mengolok-olok dan kadang-kadang ada kata-kata yang terlepas, yang kemudian bisa menimbulkan kehebohan secara populis, jika orang ingin memanfaatkannya secara populis. Namun bukan kami yang melakukannya, melainkan orang lain. Karena itu, kami tidak akan membiarkan diri kami dipaksa berubah. Kami sepenuhnya mendukung tim dan ingin semuanya berjalan lancar. Tapi kami juga ingin sedikit menghibur," kata sang juara dunia 2014.
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"Kami tidak akan menyerah": Thomas Müller dengan tegas membalas para pengkritik gaya komentarnya dan Jürgen Klopp yang jenaka
Barangsiapa yang mengharapkan permintaan maaf, klarifikasi, atau bahkan pengakuan (yang memang sama sekali tidak perlu) bahwa mereka telah bertindak berlebihan, pasti akan kecewa. "Kami tidak akan membiarkan diri kami dipaksa. Namun: kami mendukung tim ini 100 persen," kata Müller dan menegaskan kembali: "Kami telah berdiskusi tiga hari yang lalu dan menunjukkan opsi-opsi. Sekarang kami menantikan pertandingan," katanya dan mengakhiri argumennya agar tidak selalu menganggap segala sesuatu terlalu serius dengan senyuman lebar.
Klopp juga ikut tertawa - namun - untuk berjaga-jaga - menegaskan: "Saya lebih dari senang dengan susunan pemain awal." Dan yang terpenting: "Ini bukanlah diskusi yang kami mulai. Kami berbicara tentang opsi dalam skuad."
Seberapa sering para ahli boleh bercanda? Klopp dan Müller: Boleh!
Terutama sebuah pernyataan jenaka dari Klopp di sela-sela pertandingan pembuka Piala Dunia yang sempat menimbulkan sedikit kegemparan dalam beberapa hari terakhir. "Untungnya Julian Nagelsmann yang mengatur susunan tim—untuk saat ini. Untuk saat ini," seru Klopp ke mikrofon di MagentaTV, sementara Müller membalas sambil tertawa: "Kloppo, sekarang bulan Juni. Kamu sudah di bulan September!"
Itu jelas dimaksudkan sebagai lelucon, siapa pun yang mau, mungkin bahkan bisa menafsirkan ucapan tersebut sebagai kritik dari dua profesional media terhadap mekanisme jurnalisme olahraga yang biasa. Hal itu tidak terlihat seperti kritik terhadap pelatih tim nasional.
Namun, pelatih tim nasional Julian Nagelsmann harus menjawab dua pertanyaan tentang lelucon kedua pakar TV tersebut pada konferensi pers hari Sabtu. Pertanyaan pertama di Houston masih bisa dia balas dengan pertanyaan balik—tetapi ketika seorang reporter Inggris menindaklanjuti, dia harus memberikan penjelasan yang lebih rinci.
Jerman memiliki "banyak pakar, termasuk Thomas dan Jürgen yang merupakan orang-orang keren," kata Nagelsmann, yang tidak terlalu terkesan, namun tetap tenang. "Mereka telah meraih banyak kesuksesan di dunia sepak bola. Mereka bisa membicarakan apa pun yang mereka inginkan. Begitulah adanya." Pemain tim nasional dengan penampilan terbanyak, Lothar Matthäus, berkomentar dari jauh: Peran Klopp, serta pernyataannya mengenai detail susunan pemain, membuat situasi bagi Nagelsmann "tidak semakin mudah". Mungkin saja demikian, mengingat Klopp dianggap sebagai calon pengganti Nagelsmann, jika kampanye Piala Dunia kembali berakhir lebih awal.
Tentu saja, situasi ini mengandung unsur ketegangan tertentu, namun Klopp telah menegaskan pada hari Sabtu bahwa ia tidak mengkritik siapa pun dan ia mendoakan kesuksesan sebesar-besarnya bagi tim Jerman, apalagi pertandingan belum dimulai sama sekali.
"Tidak bisa menganggapnya serius": Stefan Effenberg dan Andreas Möller menyerang Klopp tanpa selera humor
Namun, hal itu tak cukup bagi pakar sepak bola televisi Jerman ternama, Stefan Effenberg dan Andreas Möller; mereka menyerang Klopp dengan tajam dan tanpa selera humor dalam acara "Doppelpass" di Sport1 pada hari Minggu. "Menurut saya, itu tidak boleh. Kalimat seperti itu menurut saya tidak sopan. Kita tahu kan, apa yang akan dibuat-buat dari pernyataan itu. Itu hal yang tidak boleh dilakukan. Jika Klopp menjadi pelatih tim nasional dan hal-hal seperti itu terjadi di belakang layar - dia juga tidak akan senang," kata Möller. Secara umum, dia tampaknya tidak menyukai gaya komentar yang jenaka dari Klopp dan Müller. "Bagi saya, ini terasa seperti Gaudimax. Setiap kalimat kedua adalah lelucon, yang ada hanyalah tawa. Saya benar-benar merindukan objektivitas," kata juara dunia 1990 itu.
Effenberg menyetujui: "Itu tidak boleh, dia berbicara di hadapan jutaan penonton. Termasuk dengan tawa di akhir kalimat. Kalimat seperti itu bisa kamu ucapkan sambil minum bir di bar, saat kamu sendirian. Tapi tidak di hadapan jutaan penonton, itu benar-benar tidak boleh."