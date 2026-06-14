"Kami tidak akan menyerah": Thomas Müller dengan tegas membalas para pengkritik gaya komentarnya dan Jürgen Klopp yang jenaka

Terutama sebuah pernyataan jenaka dari Klopp di sela-sela pertandingan pembuka Piala Dunia yang sempat menimbulkan sedikit kegemparan dalam beberapa hari terakhir. "Untungnya Julian Nagelsmann yang mengatur susunan tim—untuk saat ini. Untuk saat ini," seru Klopp ke mikrofon di MagentaTV, sementara Müller membalas sambil tertawa: "Kloppo, sekarang bulan Juni. Kamu sudah di bulan September!"

Itu jelas dimaksudkan sebagai lelucon, siapa pun yang mau, mungkin bahkan bisa menafsirkan ucapan tersebut sebagai kritik dari dua profesional media terhadap mekanisme jurnalisme olahraga yang biasa. Hal itu tidak terlihat seperti kritik terhadap pelatih tim nasional.

Namun, pelatih tim nasional Julian Nagelsmann harus menjawab dua pertanyaan tentang lelucon kedua pakar TV tersebut pada konferensi pers hari Sabtu. Pertanyaan pertama di Houston masih bisa dia balas dengan pertanyaan balik—tetapi ketika seorang reporter Inggris menindaklanjuti, dia harus memberikan penjelasan yang lebih rinci.

Jerman memiliki "banyak pakar, termasuk Thomas dan Jürgen yang merupakan orang-orang keren," kata Nagelsmann, yang tidak terlalu terkesan, namun tetap tenang. "Mereka telah meraih banyak kesuksesan di dunia sepak bola. Mereka bisa membicarakan apa pun yang mereka inginkan. Begitulah adanya." Pemain tim nasional dengan penampilan terbanyak, Lothar Matthäus, berkomentar dari jauh: Peran Klopp, serta pernyataannya mengenai detail susunan pemain, membuat situasi bagi Nagelsmann "tidak semakin mudah". Mungkin saja demikian, mengingat Klopp dianggap sebagai calon pengganti Nagelsmann, jika kampanye Piala Dunia kembali berakhir lebih awal.

Tentu saja, situasi ini mengandung unsur ketegangan tertentu, namun Klopp telah menegaskan pada hari Sabtu bahwa ia tidak mengkritik siapa pun dan ia mendoakan kesuksesan sebesar-besarnya bagi tim Jerman, apalagi pertandingan belum dimulai sama sekali.