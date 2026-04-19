"Kami tidak akan menyerah!" - Mikel Arteta menegaskan para pemain Arsenal "kini semakin yakin" bisa meraih gelar juara meski baru saja menelan kekalahan telak di kandang Man City
Arteta menemukan keyakinan di tengah kekalahan
Keunggulan Arsenal di puncak klasemen menyusut menjadi hanya tiga poin setelah gol Erling Haaland di babak kedua memastikan kemenangan bagi tim asuhan Pep Guardiola. City kini memiliki satu pertandingan lebih sedikit dan bisa menyalip The Gunners berdasarkan selisih gol jika mereka mengalahkan Burnley pada pertengahan pekan ini, namun Arteta tetap tak terpengaruh oleh perubahan momentum tersebut.
"Saya yakin hari ini, saya yakin pada Rabu lalu, seminggu yang lalu, karena saya melihat mereka setiap hari dan saya tahu level yang kami miliki," jelas manajer Arsenal. "Tapi hari ini, jika [para pemain] perlu lebih yakin, saya pikir mereka kini lebih yakin. Mereka membicarakannya di ruang ganti.
"Ini liga yang baru sekarang. Mereka punya satu pertandingan tersisa. Kami unggul tiga poin dan masih ada lima pertandingan yang harus dimainkan. Jadi, segalanya masih terbuka. Kami tidak akan berhenti dan kami akan terus berjuang, itu pasti."
Kesempatan yang terlewatkan di Etihad
The Gunners menunjukkan semangat juang yang jauh lebih besar daripada dalam laga-laga terakhir mereka, namun pada akhirnya harus takluk karena ketajaman penyelesaian akhir lawan. Rayan Cherki membuka skor untuk tuan rumah sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan setelah memanfaatkan kesalahan Gianluigi Donnarumma. Namun, Havertz kemudian kurang tajam di depan gawang, membuang dua peluang sundulan emas yang bisa saja mengubah peta persaingan perebutan gelar.
"Kami datang ke sini untuk memenangkan pertandingan," kata Arteta mengenai pendekatan taktisnya. "Saya pikir pesannya sudah jelas sejak tiga hari sebelumnya. Kami mempersiapkan diri untuk itu, untuk membawa permainan ke area-area yang kami yakini bisa kami menangkan. Kami tentu saja melakukannya, meskipun kami memulai pertandingan dengan tertinggal satu gol dan secara psikologis kami harus bermain dengan beban itu. Kami telah melakukannya. Jadi, kami membuktikan bahwa kami ada di sana. Namun kenyataannya, di kedua kotak penalti hari ini terdapat perbedaan dan itulah yang menentukan hasil pertandingan."
Tidak perlu dorongan semangat
Dengan Arsenal yang saat ini menelan empat kekalahan dalam enam pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, muncul pertanyaan mengenai kondisi psikologis skuad tersebut. Arteta dengan cepat menepis anggapan bahwa ia perlu membangkitkan semangat para pemainnya menjelang lima pertandingan terakhir menuju garis finis.
"Maksud saya, jika saya harus memilih pemain untuk memenangkan Liga Premier dengan lima pertandingan tersisa di tangan kami dan berada di final Liga Champions, saya rasa saya seharusnya berada di rumah," kata Arteta dengan tegas. "Jadi, bukan itu masalahnya. Itu tidak diperlukan. Itu tidak pernah diperlukan, bahkan di saat-saat sulit."
Hitung mundur terakhir bagi The Gunners
Arsenal kini harus menata kembali barisan mereka menjelang laga melawan Newcastle United akhir pekan depan. Meskipun keunggulan kini berpihak pada City, Arteta yakin bahwa tekanan di fase akhir musim ini tidak akan membuat skuad mudanya goyah. "Ini seperti liga baru sekarang. Segalanya masih bisa terjadi," tutup Arteta.
The Gunners juga harus mempersiapkan diri untuk pertandingan perempat final Liga Champions melawan Atletico Madrid saat mereka mengejar gelar ganda domestik dan Eropa.