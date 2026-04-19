"Kami tidak akan menyerah!" - Mikel Arteta menegaskan para pemain Arsenal "kini semakin yakin" bisa meraih gelar juara meski baru saja menelan kekalahan telak di kandang Man City

Keunggulan Arsenal di puncak klasemen menyusut menjadi hanya tiga poin setelah gol Erling Haaland di babak kedua memastikan kemenangan bagi tim asuhan Pep Guardiola. City kini memiliki satu pertandingan lebih sedikit dan bisa menyalip The Gunners berdasarkan selisih gol jika mereka mengalahkan Burnley pada pertengahan pekan ini, namun Arteta tetap tak terpengaruh oleh perubahan momentum tersebut.

"Saya yakin hari ini, saya yakin pada Rabu lalu, seminggu yang lalu, karena saya melihat mereka setiap hari dan saya tahu level yang kami miliki," jelas manajer Arsenal. "Tapi hari ini, jika [para pemain] perlu lebih yakin, saya pikir mereka kini lebih yakin. Mereka membicarakannya di ruang ganti.

"Ini liga yang baru sekarang. Mereka punya satu pertandingan tersisa. Kami unggul tiga poin dan masih ada lima pertandingan yang harus dimainkan. Jadi, segalanya masih terbuka. Kami tidak akan berhenti dan kami akan terus berjuang, itu pasti."