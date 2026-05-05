"Kami tidak akan menyerah" - Jeremy Doku melontarkan peringatan tegas kepada Arsenal terkait perebutan gelar Liga Premier saat Man City kini tertinggal lima poin

Harapan City untuk meraih gelar Liga Premier lainnya mengalami pukulan telak pada Senin lalu, setelah mereka harus puas dengan hasil imbang dramatis 3-3 melawan Everton.

Terlepas dari hasil yang mengecewakan di Hill Dickinson Stadium, Doku tampil sebagai pemain terbaik dengan mencetak dua gol, termasuk gol penyama kedudukan di menit-menit akhir yang mencegah kekalahan yang lebih telak.

Hasil imbang ini berarti Arsenal asuhan Mikel Arteta kini unggul lima poin di puncak klasemen, menempatkan The Gunners di posisi terdepan untuk mengakhiri penantian 20 tahun mereka meraih gelar juara liga. Namun, Doku tetap bersikukuh bahwa persaingan masih jauh dari selesai dan City memiliki mental yang kuat untuk bertarung saat musim memasuki tahap akhir.