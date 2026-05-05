"Kami tidak akan menyerah" - Jeremy Doku melontarkan peringatan tegas kepada Arsenal terkait perebutan gelar Liga Premier saat Man City kini tertinggal lima poin
Doku berhasil menyelamatkan satu poin, namun City kehilangan poin
Harapan City untuk meraih gelar Liga Premier lainnya mengalami pukulan telak pada Senin lalu, setelah mereka harus puas dengan hasil imbang dramatis 3-3 melawan Everton.
Terlepas dari hasil yang mengecewakan di Hill Dickinson Stadium, Doku tampil sebagai pemain terbaik dengan mencetak dua gol, termasuk gol penyama kedudukan di menit-menit akhir yang mencegah kekalahan yang lebih telak.
Hasil imbang ini berarti Arsenal asuhan Mikel Arteta kini unggul lima poin di puncak klasemen, menempatkan The Gunners di posisi terdepan untuk mengakhiri penantian 20 tahun mereka meraih gelar juara liga. Namun, Doku tetap bersikukuh bahwa persaingan masih jauh dari selesai dan City memiliki mental yang kuat untuk bertarung saat musim memasuki tahap akhir.
Keteguhan hati meski Arsenal unggul
Berbicara setelah hasil imbang tersebut, Doku tidak menyembunyikan kekecewaannya, namun dengan cepat menyampaikan pesan perlawanan kepada tim asal London Utara itu.
"Ini menyakitkan, jelas menyakitkan," kata Doku. "Kami tahu betapa pentingnya memenangkan pertandingan seperti itu, kami tidak menyerah, dan kami tidak akan menyerah. Masih ada beberapa pertandingan lagi, kami akan berjuang sampai akhir dan pada akhirnya kami akan menghitung poinnya."
Dua gol yang dicetak pemain internasional Belgia ini menjadi secercah harapan di malam di mana kelemahan pertahanan City terungkap, tetapi ia yakin mentalitas skuad akan menjadi faktor penentu. Ia menambahkan: "[Kami] kecewa tetapi ini belum berakhir, kami tidak akan menyerah."
Jadwal yang padat menanti pasukan Guardiola
Jalan menuju kemungkinan kebangkitan tidak akan mudah, karena City saat ini harus menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Tim asuhan Pep Guardiola harus menjalani lima pertandingan hanya dalam 16 hari untuk menutup musim ini, dimulai dengan laga kandang melawan Brentford di Etihad Stadium pada Sabtu ini. Rangkaian pertandingan ini akan menguji kedalaman skuad mereka saat mereka berjuang meraih gelar di berbagai kompetisi.
"Ada banyak pertandingan, jadwal kami padat, dan kami akan menatap ke depan," kata Doku saat membahas tantangan yang akan datang.
Perburuan trofi ganda tetap menjadi prioritas
Selain Liga Premier, City masih bersaing di Piala FA, dengan laga final melawan Chelsea yang dijadwalkan pada 16 Mei. Doku menekankan bahwa pengalaman tim dalam situasi bertekanan tinggi akan sangat penting bagi pemulihan mereka. "Kami masih berlaga di dua kompetisi dan masih ada final yang harus kami jalani. Kami akan pulih dengan baik. Secara mental, kami semua pernah berada dalam posisi ini, kami terbiasa bermain setiap tiga hari, yang terpenting adalah pulih secara mental dan fisik," jelas sang pemain sayap.