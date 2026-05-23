"Kami tidak akan menjalankan tugas kami!" - Kepala urusan transfer Bayern Munich mengonfirmasi ketertarikan pada pemain berusia 16 tahun yang juga menjadi incaran Manchester City dan Borussia Dortmund
Bayern ikut bersaing untuk merekrut bintang muda Hertha
Persaingan untuk mendapatkan Eichhorn semakin memanas, dan Bayern Munich tak berniat ketinggalan. Dalam wawancara dengan Bild menjelang laga final DFB-Pokal Bayern melawan Stuttgart—yang dimenangkan Bayern dengan skor 3-0—Eberl menegaskan bahwa klub tengah memantau pemain muda yang telah mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti di kasta kedua sepak bola Jerman.
"Saya pikir jika Anda melihat Kenny Eichhorn - dan FC Bayern tidak akan mengabaikannya - maka kami tidak akan menjalankan tugas kami," kata Eberl. Terlepas dari usianya, Eichhorn berhasil tampil dalam 17 pertandingan untuk Hertha musim ini, membuktikan dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari starting XI mereka dan menarik minat dari klub-klub besar seperti Manchester City dan Borussia Dortmund.
Rencana ke depan untuk Eichhorn
Meskipun minat tersebut nyata, Eberl tetap berhati-hati dalam mengelola ekspektasi terkait kesepakatan yang segera tercapai. Gelandang remaja tersebut diperkirakan akan meninggalkan Berlin pada musim panas ini, namun tujuannya masih belum pasti karena beberapa klub papan atas tengah mempersiapkan tawaran mereka kepada sang pemain dan perwakilannya.
Eberl menambahkan: "Sekarang kita harus melihat apakah itu cocok dan apa rencana untuknya dan manajemennya. Apakah itu akan terjadi kemudian adalah hal yang sama sekali berbeda."
Gordon juga masuk dalam radar
Eichhorn bukanlah satu-satunya nama yang dibicarakan di koridor Allianz Arena. Eberl juga menyinggung kemungkinan mendatangkan Anthony Gordon ke Munich dari Newcastle United. Pemain sayap tersebut tampil menonjol di Inggris, bermain bersama pemain timnas Jerman Nick Woltemade di St James' Park.
Petinggi Bayern itu menegaskan bahwa memperkuat lini serang menjadi prioritas pada bursa transfer mendatang. "Kami sepakat bahwa kami akan mendatangkan pemain serang jika dana tersedia," jelas Eberl, mengisyaratkan bahwa juara Bundesliga itu siap mengeluarkan dana besar jika pemain dengan profil yang tepat tersedia dengan harga yang sesuai.
Setelah meraih gelar ganda domestik, Bayern kini mengalihkan fokus ke kompetisi Eropa
Di bawah asuhan Vincent Kompany, Bayern Munich benar-benar mendominasi kancah domestik musim ini dengan meraih gelar ganda Bundesliga dan DFB-Pokal yang tak terlupakan. Menyusul kesuksesan di kancah domestik ini, raksasa Bavaria tersebut kini berencana memperkuat skuad mereka pada bursa transfer musim panas demi merebut kembali gelar Liga Champions, yang belum pernah mereka raih sejak 2020, terutama setelah perjalanan mereka di kompetisi Eropa musim ini berakhir di babak semifinal melawan Paris Saint-Germain.