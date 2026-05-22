"Kami tidak akan membiarkan hal ini terjadi!" - Presiden Barcelona menanggapi serangan "yang tidak pantas" dari Florentino Pérez dan menuduh petinggi Real Madrid menutup-nutupi kegagalan klub

Presiden Barcelona itu melontarkan tanggapan keras terhadap pernyataan terbaru yang dilontarkan oleh Perez. Dalam konferensi pers yang mengumumkan pencalonannya untuk pemilihan ulang, Perez mengklaim bahwa kasus Negreira telah menyebabkan gelar-gelar “dicuri” dari Madrid. Laporta menuduh Perez berusaha mengalihkan perhatian dari kurangnya prestasi Madrid selama dua tahun terakhir.

Dia menegaskan bahwa Barcelona tidak akan mentolerir apa yang ia gambarkan sebagai tuduhan palsu yang ditujukan kepada klub. Presiden Barca itu juga menegaskan bahwa hubungan antara kedua klub semakin memburuk di tengah penyelidikan wasit yang sedang berlangsung. Perez sebelumnya menggambarkan hubungan antara kedua klub sebagai “sudah benar-benar putus”.