"Kami tidak akan membiarkan hal ini terjadi!" - Presiden Barcelona menanggapi serangan "yang tidak pantas" dari Florentino Pérez dan menuduh petinggi Real Madrid menutup-nutupi kegagalan klub
Laporta membalas serangan Perez terkait komentar tentang Negreira
Presiden Barcelona itu melontarkan tanggapan keras terhadap pernyataan terbaru yang dilontarkan oleh Perez. Dalam konferensi pers yang mengumumkan pencalonannya untuk pemilihan ulang, Perez mengklaim bahwa kasus Negreira telah menyebabkan gelar-gelar “dicuri” dari Madrid. Laporta menuduh Perez berusaha mengalihkan perhatian dari kurangnya prestasi Madrid selama dua tahun terakhir.
Dia menegaskan bahwa Barcelona tidak akan mentolerir apa yang ia gambarkan sebagai tuduhan palsu yang ditujukan kepada klub. Presiden Barca itu juga menegaskan bahwa hubungan antara kedua klub semakin memburuk di tengah penyelidikan wasit yang sedang berlangsung. Perez sebelumnya menggambarkan hubungan antara kedua klub sebagai “sudah benar-benar putus”.
Laporta menyebut strategi Perez ‘aneh’
Laporta tidak menyembunyikan kekecewaannya saat membahas konferensi pers Perez dan cara Madrid menangani kasus Negreira.
"Menurut saya itu konyol, tapi ada strateginya," kata Laporta, seperti dikutip Marca. "Yang saya sebutkan tadi... itu dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian dari dua tahun tanpa meraih gelar apa pun, dan hal ini membuat mereka sangat cemas.
"Mereka harus membenarkan hal yang tidak bisa dibenarkan dengan cara apa pun, dan cara terbaik adalah memicu keributan dan menyerang Barcelona habis-habisan. Kami tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Saya yakin kami di klub akan bereaksi."
Laporta menjanjikan tanggapan yang 'tegas'
Dia juga menyarankan bahwa fokus Madrid terhadap Barcelona mencerminkan rasa tidak aman di dalam klub, dan menegaskan bahwa dia dan timnya akan bereaksi jika Los Blancos menyerang tim Catalan tersebut.
Dia berkata: "Selama mereka tidak menggunakan Barca untuk menutupi masalah mereka, saya menghormati mereka. Ketika mereka menggunakan Barca, kami bereaksi. Dalam konferensi pers itu, mereka mencoba menggunakan Barca dengan cara yang tidak pantas, menyebarkan kebohongan tentang suatu masalah, dan menyatakan hal-hal yang tidak benar. Saya tidak akan mengomentari masalah lainnya, karena saya tidak peduli dengan apa yang mereka katakan di Madrid atau tentang Real Madrid. Ketika mereka membicarakan Barca, kami bereaksi dengan tegas. [Wakil presiden] Yuste telah angkat bicara dan menjelaskan konferensi pers tersebut, dan saya setuju."
Barca bersiap menghadapi dampak lebih lanjut
Barcelona diperkirakan akan terus membela posisi klub secara terbuka seiring meningkatnya ketegangan dengan Madrid. Laporta telah menyatakan bahwa klub akan menanggapi dengan tegas tuduhan-tuduhan yang dianggapnya tidak benar atau merugikan. Perselisihan ini juga kemungkinan akan memperdalam sorotan terhadap kasus Negreira sekaligus meningkatkan tekanan terhadap kedua klub, baik di dalam maupun di luar lapangan.