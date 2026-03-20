"Kami tidak akan membiarkan diri kami dibungkam!": Christoph Freund membela kritik keras FC Bayern terhadap wasit

"Di Leverkusen, ada banyak emosi dan banyak keputusan yang kontroversial. Kami merasa kesal dan telah menyuarakan hal itu. Itu adalah hak kami, dan tim lain juga melakukannya. FC Bayern akan terus menyuarakan pendapatnya di masa depan. Sebagai FC Bayern, kami akan selalu menyampaikan pendapat kami dan tidak akan membiarkan diri kami dibungkam," kata pemain asal Austria itu dalam konferensi pers menjelang pertandingan Bundesliga hari Sabtu melawan Union Berlin (pukul 15.30).

Pertandingan melawan Leverkusen sama sekali tidak berjalan mulus, terutama dua insiden yang membuat Bayern kesal: kartu kuning-merah untuk Luis Diaz setelah dugaan diving di kotak penalti serta pembatalan gol Harry Kane karena handball.

Presiden Kehormatan Uli Hoeneß kemudian bereaksi marah terhadap keputusan wasit dan menyebutnya sebagai "penampilan terburuk dari tim wasit yang pernah saya saksikan dalam pertandingan Bundesliga".