Direktur Olahraga Christoph Freund membela FC Bayern München dari kritik terkait kecaman terhadap wasit setelah hasil imbang 1-1 melawan Bayer Leverkusen pada pertandingan terakhir.
"Kami tidak akan membiarkan diri kami dibungkam!": Christoph Freund membela kritik keras FC Bayern terhadap wasit
"Di Leverkusen, ada banyak emosi dan banyak keputusan yang kontroversial. Kami merasa kesal dan telah menyuarakan hal itu. Itu adalah hak kami, dan tim lain juga melakukannya. FC Bayern akan terus menyuarakan pendapatnya di masa depan. Sebagai FC Bayern, kami akan selalu menyampaikan pendapat kami dan tidak akan membiarkan diri kami dibungkam," kata pemain asal Austria itu dalam konferensi pers menjelang pertandingan Bundesliga hari Sabtu melawan Union Berlin (pukul 15.30).
Pertandingan melawan Leverkusen sama sekali tidak berjalan mulus, terutama dua insiden yang membuat Bayern kesal: kartu kuning-merah untuk Luis Diaz setelah dugaan diving di kotak penalti serta pembatalan gol Harry Kane karena handball.
Presiden Kehormatan Uli Hoeneß kemudian bereaksi marah terhadap keputusan wasit dan menyebutnya sebagai "penampilan terburuk dari tim wasit yang pernah saya saksikan dalam pertandingan Bundesliga".
Horst Heldt membela wasit: "Mereka tidak mudah"
Menjelang pertandingan pada hari Sabtu, Direktur Eksekutif Union Berlin, Horst Heldt, membela para wasit dan memperingatkan: "Mereka tidak mudah. Karena tentu saja setiap situasi diawasi dan dipantau dengan sangat cermat. Dan itu tidak benar." Freund menanggapi kekhawatiran tersebut dengan tenang dan menegaskan bahwa FC Bayern tidak sependapat dengan kekhawatiran tersebut.
Bagi juara terbanyak Jerman itu, masalah ini "sudah selesai", jelas Freund. "Wasit adalah bagian penting dari sepak bola. Penting juga agar mereka dilindungi dan dapat menunjukkan performa terbaiknya. Semua orang tahu itu: klub, pemain, pejabat, dan pelatih. Akan selalu ada pertandingan di mana terdapat situasi yang kontroversial dan di mana kadang-kadang ada hari yang lebih baik dan kadang-kadang ada hari yang lebih buruk."
FC Bayern melangkah dengan mantap menuju trofi juara dan, dengan delapan pertandingan tersisa, unggul sembilan poin dari Borussia Dortmund yang berada di posisi kedua klasemen.
FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya
Tanggal
Waktu
Pertandingan
Sabtu, 21 Maret
15.30
FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
Sabtu, 4 April
15.30
SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
Selasa, 7 April
21.00
Real Madrid - FC Bayern (Liga Champions)
Sabtu, 11 April
18.30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Rabu, 15 April
21.00
FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)