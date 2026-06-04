Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Kami tidak akan membiarkan agen-agen menentukan apa yang kami lakukan" - CEO Man Utd memaparkan "rencana yang jelas" menjelang jendela transfer musim panas yang besar di bawah kepemimpinan Michael Carrick
Panduan untuk kesuksesan perekrutan
Berrada mengungkapkan bahwa United berencana untuk meniru model transfer yang sukses yang telah mengubah nasib skuad musim lalu. Dalam wawancara di podcast resmi klub, Inside Carrington, CEO tersebut menjelaskan bahwa tim yang dipimpin oleh direktur sepak bola Jason Wilcox telah siap untuk mewujudkan visi khusus untuk musim 2026-27.
“Saya pikir pola yang kami terapkan musim panas lalu akan diulangi,” kata Omar. “Anda selalu memasuki jendela transfer, dan Anda tidak tahu bagaimana hasilnya nanti, tetapi Anda harus benar-benar siap. Anda harus memiliki rencana yang jelas; Anda harus tahu persis posisi mana yang ingin Anda perkuat, dan Anda juga harus siap menghadapi segala kemungkinan. Mungkin ada pemain yang hengkang tanpa diduga; mungkin ada peluang di pasar yang mungkin tidak ada di awal jendela transfer.”
Menangkal tekanan pasar dari luar
Pimpinan United bersikap sangat tegas saat membahas pengaruh pihak luar terhadap urusan bisnis klub. Di tengah melonjaknya biaya transfer dan tuntutan agen, Berrada menekankan bahwa United akan beroperasi sesuai prinsip mereka sendiri, bukan sekadar menanggapi setiap perubahan pasar. Fokusnya adalah pada keberlanjutan jangka panjang, bukan solusi cepat yang dapat membahayakan kesehatan finansial klub.
“Kita harus benar-benar disiplin; sesederhana itu. Kita punya rencana; kita tahu di mana kita bisa berinvestasi, dan kita harus berpegang teguh pada itu. Dalam beberapa kasus, kita mungkin memutuskan untuk melakukan investasi dengan mengetahui bahwa itu adalah hal yang tepat tidak hanya untuk dua atau tiga tahun ke depan, tetapi juga untuk 10 tahun ke depan. Namun jelas, kita harus tetap sangat fokus pada apa yang ingin kita capai. Sangat penting agar Anda tidak membiarkan pasar atau agen menentukan apa yang harus kami lakukan,” tambah Berrada.
Keputusan dan kepemimpinan yang didasarkan pada data
Inti dari efisiensi baru yang ditunjukkan United di bursa transfer adalah integrasi analisis data tingkat tinggi. Di bawah bimbingan Michael Sansoni, direktur data, klub berupaya meminimalkan risiko dan memaksimalkan dampak dari setiap pemain baru yang didatangkan. Berrada meyakini bahwa kombinasi antara tim kepemimpinan sepak bola yang solid dan teknologi modern telah menempatkan klub pada posisi yang lebih unggul dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Jadi, kita harus siap; kita harus gesit dan fleksibel. Namun, kita memiliki rencana yang jelas. Jason Wilcox dan timnya sudah sangat siap untuk melaksanakan rencana tersebut. Saya yakin apa yang kita lihat musim lalu adalah arah yang baik bagi kita, yaitu kita ingin perpaduan antara pengalaman dan pemain muda; kita ingin perpaduan antara pemain yang telah membuktikan mampu tampil di Premier League dan mungkin juga pemain yang tampil sangat baik di luar Premier League. Ketika saya melihat tim kepemimpinan sepak bola, ditambah investasi yang telah kami lakukan pada tim Michael Sansoni di bidang data, kami berada dalam kondisi yang cukup baik, dan saya yakin kualitas keputusan akan terus meningkat seiring tim semakin solid dan kami terus berinvestasi di bidang-bidang tersebut.”
- Getty Images Sport
Merenungkan tahun yang penuh perubahan
Keyakinan di kalangan jajaran direksi berasal dari langkah-langkah strategis yang diambil dua belas bulan lalu. Rekrutan seperti Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, dan kiper Senne Lammens—yang dinobatkan sebagai "Transfer of the Season" di Premier League—telah membuktikan keefektifan strategi saat ini. Penambahan pemain ini sangat krusial dalam membantu Michael Carrick membawa klub finis di posisi ketiga dan kembali ke kancah elit sepak bola Eropa.
“Empat pemain senior yang kami rekrut tahun lalu telah berjalan dengan sangat baik,” tambah Berrada. “Mereka semua memainkan peran penting dalam kesuksesan musim ini. Mereka semua sangat berbeda. Senne jauh lebih matang dari usianya; Cunha adalah pemain yang sangat karismatik, dan itu terlihat di lapangan. Bryan sedikit lebih pendiam, tetapi begitu dia masuk ke lapangan, dia menjadi pemimpin, dan Sesko telah menunjukkan hasrat untuk terus berkembang setiap hari sejak dia bergabung di sini, dan kita telah melihat hasilnya dalam beberapa bulan terakhir. Jadi, saya pikir kami sangat puas dengan empat pemain senior yang kami rekrut, dan kami ingin terus mengikuti jalur ini, tanpa melupakan bahwa kami memiliki skuad yang haus akan kemenangan dan kesuksesan.”