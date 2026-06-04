"Kami tidak akan membiarkan agen-agen menentukan apa yang kami lakukan" - CEO Man Utd memaparkan "rencana yang jelas" menjelang jendela transfer musim panas yang besar di bawah kepemimpinan Michael Carrick

Inti dari efisiensi baru yang ditunjukkan United di bursa transfer adalah integrasi analisis data tingkat tinggi. Di bawah bimbingan Michael Sansoni, direktur data, klub berupaya meminimalkan risiko dan memaksimalkan dampak dari setiap pemain baru yang didatangkan. Berrada meyakini bahwa kombinasi antara tim kepemimpinan sepak bola yang solid dan teknologi modern telah menempatkan klub pada posisi yang lebih unggul dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Jadi, kita harus siap; kita harus gesit dan fleksibel. Namun, kita memiliki rencana yang jelas. Jason Wilcox dan timnya sudah sangat siap untuk melaksanakan rencana tersebut. Saya yakin apa yang kita lihat musim lalu adalah arah yang baik bagi kita, yaitu kita ingin perpaduan antara pengalaman dan pemain muda; kita ingin perpaduan antara pemain yang telah membuktikan mampu tampil di Premier League dan mungkin juga pemain yang tampil sangat baik di luar Premier League. Ketika saya melihat tim kepemimpinan sepak bola, ditambah investasi yang telah kami lakukan pada tim Michael Sansoni di bidang data, kami berada dalam kondisi yang cukup baik, dan saya yakin kualitas keputusan akan terus meningkat seiring tim semakin solid dan kami terus berinvestasi di bidang-bidang tersebut.”