"Apakah kita mau membahas topik ini sekarang?" tanya kapten juara bertahan Jerman itu, saat ia ditanya oleh para jurnalis yang hadir di zona campuran mengenai kemungkinan kembalinya ia ke tim nasional Jerman, setelah kemenangan 2-1 yang diraih tim asal Munich tersebut.
"Kami tidak akan membahas topik ini di sini sekarang": Kiper Bayern, Manuel Neuer, bersikap tegas mengenai suatu topik setelah penampilan gemilangnya melawan Real Madrid
Setelah itu, Neuer melanjutkan: "Seperti yang sudah saya katakan: Kami tidak akan membahas topik ini sekarang. Di mana kami bermain hari ini? Itu adalah penampilan yang luar biasa, kami tidak sedang membicarakan tim nasional di sini. Saya sudah menyampaikan pendapat saya dan sekarang fokus pada FC Bayern."
Bagi dirinya, yang terpenting adalah "telah memenangkan pertandingan ini," kata pemain berusia 40 tahun itu. "Penting untuk mengukuhkan hal itu di leg kedua. Yang lain tidak penting bagi saya."
Neuer adalah pemain terbaik di lapangan saat melawan Los Blancos, beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang melawan serangan Los Blancos yang dipimpin Kylian Mbappe dan Vinicius Junior, dan setelah pertandingan usai, ia juga menerima penghargaan resmi 'Man of the Match' dari UEFA.
- AFP
Eberl memuji Neuer: "Dia telah menyelamatkan kami"
Pujian juga datang dari Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, yang menyebut penampilan kipernya sebagai "luar biasa". "Sejujurnya, saya tidak terkejut dengan penampilannya. Manu sudah bermain di level ini sepanjang musim. Dia punya insting yang bagus soal posisi yang harus diambil dan telah menyelamatkan kami dalam beberapa situasi hari ini."
Namun, Eberl juga enggan berkomentar mengenai kemungkinan kembalinya Manu ke timnas Jerman: "Saya tidak bertanggung jawab atas pelatih timnas hari ini," katanya sambil tersenyum.
Beberapa bulan menjelang Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko, DFB tengah berada di tengah perdebatan mengenai penempatan posisi kiper. Pelatih timnas Julian Nagelsmann sebenarnya telah memilih Oliver Baumann dari Hoffenheim sebagai kiper utama untuk turnamen tersebut, namun banyak pakar menuntut agar Neuer juga dinominasikan.
Kiper berusia 40 tahun itu telah menjadi penjaga gawang utama DFB selama hampir 15 tahun, namun setelah tersingkir di perempat final Euro 2024 di kandang sendiri melawan Spanyol, ia mengumumkan pengunduran dirinya lebih awal dari tim nasional. Marc-Andre ter Stegen, yang telah lama menjadi kiper cadangan, seharusnya menggantikan Neuer, namun kemungkinan besar ia tidak akan dipertimbangkan karena mengalami banyak cedera pada musim ini.
