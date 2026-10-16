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Kami tertawa terbahak-bahak: legenda Chelsea menceritakan kisah menarik tentang gol-gol Messi

Champions League
Barcelona
Chelsea
L. Messi
D. Drogba
Spanyol
Inggris
Argentina
Côte d’Ivoire

63 gol yang memicu gelak tawa di ruang ganti Chelsea

Sepanjang perjalanan kariernya di sepak bola, Lionel Messi mencapai angka-angka yang luar biasa, sampai-sampai para pesaingnya tidak mampu menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan keterkejutan mereka.

Didier Drogba, pemain asal Pantai Gading yang menjadi salah satu penyerang paling menonjol di sepak bola Eropa dalam beberapa dekade terakhir, adalah tokoh utama dalam salah satu kisah paling mencengangkan yang berkaitan dengan bintang Argentina tersebut.

Mantan bintang Chelsea itu mengingat kembali bagaimana reaksi para pemain klub London tersebut ketika Roberto Di Matteo, pelatih Chelsea saat itu, menunjukkan kepada mereka statistik gol yang dicetak para pemain Barcelona, sebelum pertemuan kedua tim di semifinal Liga Champions 2012.

Kisah yang diceritakan Drogba dalam otobiografinya ini mencerminkan sejauh mana angka-angka Messi sulit dicerna, bahkan bagi para pemain yang sudah terbiasa menghadapi bintang-bintang terbaik dunia.

Harian Sport memuat pernyataan Drogba, yang berkata, "Saya mengingat kisah ini dengan baik. Di Matteo, pelatih Chelsea pada saat itu, melakukan apa yang biasa ia lakukan, yakni menunjukkan kepada kami daftar pencetak gol terbaik tim lawan. Biasanya muncul nama-nama pemain seperti Wayne Rooney, yang mencetak 22 gol, atau Robin van Persie, yang mencetak 15 gol, dan seterusnya."

Langkah ini merupakan bagian dari persiapan rutin menjelang pertandingan, karena pelatih asal Italia itu ingin para pemainnya mengetahui sumber-sumber ancaman serangan paling berbahaya dari lawan mereka. Namun ketika tiba waktunya menganalisis Barcelona yang diasuh Pep Guardiola, angka-angka tersebut justru memicu reaksi yang sama sekali tidak terduga.

Drogba melanjutkan, "Ketika daftar Barcelona muncul, Xavi berada di peringkat ketiga dengan 14 gol. Di peringkat kedua, Alexis Sanchez dan Cesc Fabregas sama-sama mengoleksi 15 gol. Tapi kami semua mulai tertawa ketika nama pencetak gol terbanyak tim itu muncul di layar, Lionel Messi, dengan 63 gol, 14 di antaranya di Liga Champions."

Drogba menjelaskan bahwa jarak yang begitu jauh antara Messi dan rekan-rekan setimnya sedemikian besar hingga mendorong para pemain Chelsea bereaksi terhadap angka-angka itu dengan campuran rasa tidak percaya dan kelakar.

Hal itu bukanlah bentuk merendahkan bintang Argentina tersebut, justru sebaliknya, karena angka-angkanya begitu luar biasa sampai terasa mustahil untuk dipercaya.

Legenda Pantai Gading itu berkata, "63 gol pada musim itu? Itu angka yang begitu berlebihan sampai kami saling berpandangan, tidak mampu mempercayainya, lalu kami mulai tertawa. Apa lagi yang bisa kami lakukan selain itu? Saya bahkan memotret jumlah gol itu, karena hal tersebut terasa benar-benar gila bagi saya."

Kenangan ini menjadi semakin penting jika mempertimbangkan bahwa Messi mengakhiri musim itu dengan mencetak 73 gol resmi bersama Barcelona, 50 di antaranya di LaLiga, sekaligus mencatatkan rekor bersejarah di kompetisi tersebut. Selain itu, bintang Argentina itu menutup tahun 2012 dengan koleksi 91 gol bersama Barcelona dan tim nasional negaranya, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Gerd Muller.

  • FC Barcelona v FC Chelsea - UEFA Champions League Semi FinalGetty Images Sport

    Chelsea berhasil menghentikan Messi

    Ironisnya, pertemuan itu justru menjadi salah satu kekecewaan terbesar Messi dan Barcelona di Eropa di bawah kepemimpinan Guardiola. Chelsea mampu menang 1-0 pada leg pertama di Stamford Bridge, berkat gol yang dicetak Drogba, lalu bertahan pada leg kedua di Camp Nou, laga yang kemudian tercatat dalam sejarah kompetisi.

    Tim Catalan sempat unggul 2-0 lewat gol Sergio Busquets dan Andres Iniesta, tetapi Chelsea, meski bermain dengan 10 pemain setelah John Terry diusir keluar, berhasil membalikkan jalannya pertandingan dan melangkah ke final.

    Ramires memperkecil ketertinggalan sebelum paruh pertama berakhir, lalu Fernando Torres mencetak gol penyeimbang untuk skor akhir 2-2 pada masa tambahan waktu.

    Messi sempat memiliki peluang untuk mengubah jalannya sejarah, namun tendangan penaltinya membentur mistar gawang, dan salah satu upayanya yang lain mengenai tiang gawang. Bintang Argentina itu pun mengakhiri perjalanannya pada edisi Liga Champions tersebut dengan koleksi 14 gol, jumlah yang sama dengan angka yang muncul di layar terkenal itu dan membuat Drogba serta rekan-rekannya tercengang.

    Pada akhirnya, Chelsea meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Bayern Munich di laga final yang ditentukan melalui adu penalti.

    Drogba menjadi penentu di final, setelah mencetak gol penyeimbang, lalu sukses mengeksekusi tendangan penalti yang memberikan gelar bagi tim Inggris tersebut.

    Setelah 14 tahun berlalu, kisah ini masih menjadi salah satu gambaran terbaik yang melukiskan bagaimana rasanya bermain melawan Messi di puncak performanya. Bahkan para rivalnya yang paling berpengalaman pun kesulitan mencerna angka-angka yang ia raih.

    Sementara Drogba menemukan cara untuk menyimpan kenangan itu selamanya, yakni dengan memotret sebuah statistik yang tampak menantang logika.

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