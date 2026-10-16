Sepanjang perjalanan kariernya di sepak bola, Lionel Messi mencapai angka-angka yang luar biasa, sampai-sampai para pesaingnya tidak mampu menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan keterkejutan mereka.

Didier Drogba, pemain asal Pantai Gading yang menjadi salah satu penyerang paling menonjol di sepak bola Eropa dalam beberapa dekade terakhir, adalah tokoh utama dalam salah satu kisah paling mencengangkan yang berkaitan dengan bintang Argentina tersebut.

Mantan bintang Chelsea itu mengingat kembali bagaimana reaksi para pemain klub London tersebut ketika Roberto Di Matteo, pelatih Chelsea saat itu, menunjukkan kepada mereka statistik gol yang dicetak para pemain Barcelona, sebelum pertemuan kedua tim di semifinal Liga Champions 2012.

Kisah yang diceritakan Drogba dalam otobiografinya ini mencerminkan sejauh mana angka-angka Messi sulit dicerna, bahkan bagi para pemain yang sudah terbiasa menghadapi bintang-bintang terbaik dunia.

Harian Sport memuat pernyataan Drogba, yang berkata, "Saya mengingat kisah ini dengan baik. Di Matteo, pelatih Chelsea pada saat itu, melakukan apa yang biasa ia lakukan, yakni menunjukkan kepada kami daftar pencetak gol terbaik tim lawan. Biasanya muncul nama-nama pemain seperti Wayne Rooney, yang mencetak 22 gol, atau Robin van Persie, yang mencetak 15 gol, dan seterusnya."

Langkah ini merupakan bagian dari persiapan rutin menjelang pertandingan, karena pelatih asal Italia itu ingin para pemainnya mengetahui sumber-sumber ancaman serangan paling berbahaya dari lawan mereka. Namun ketika tiba waktunya menganalisis Barcelona yang diasuh Pep Guardiola, angka-angka tersebut justru memicu reaksi yang sama sekali tidak terduga.

Drogba melanjutkan, "Ketika daftar Barcelona muncul, Xavi berada di peringkat ketiga dengan 14 gol. Di peringkat kedua, Alexis Sanchez dan Cesc Fabregas sama-sama mengoleksi 15 gol. Tapi kami semua mulai tertawa ketika nama pencetak gol terbanyak tim itu muncul di layar, Lionel Messi, dengan 63 gol, 14 di antaranya di Liga Champions."

Drogba menjelaskan bahwa jarak yang begitu jauh antara Messi dan rekan-rekan setimnya sedemikian besar hingga mendorong para pemain Chelsea bereaksi terhadap angka-angka itu dengan campuran rasa tidak percaya dan kelakar.

Hal itu bukanlah bentuk merendahkan bintang Argentina tersebut, justru sebaliknya, karena angka-angkanya begitu luar biasa sampai terasa mustahil untuk dipercaya.

Legenda Pantai Gading itu berkata, "63 gol pada musim itu? Itu angka yang begitu berlebihan sampai kami saling berpandangan, tidak mampu mempercayainya, lalu kami mulai tertawa. Apa lagi yang bisa kami lakukan selain itu? Saya bahkan memotret jumlah gol itu, karena hal tersebut terasa benar-benar gila bagi saya."

Kenangan ini menjadi semakin penting jika mempertimbangkan bahwa Messi mengakhiri musim itu dengan mencetak 73 gol resmi bersama Barcelona, 50 di antaranya di LaLiga, sekaligus mencatatkan rekor bersejarah di kompetisi tersebut. Selain itu, bintang Argentina itu menutup tahun 2012 dengan koleksi 91 gol bersama Barcelona dan tim nasional negaranya, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Gerd Muller.