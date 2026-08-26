Getty Images Sport
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"Kami terlihat ketakutan!" - Callum McGregor kecam Celtic yang "pasif" setelah kolaps bersejarah di Liga Champions melawan LASK
Celtic mengalami kejatuhan bersejarah di Eropa
Celtic mengalami salah satu malam tergelap dalam sejarah mereka di kompetisi Eropa setelah menelan kolaps mengejutkan di play-off Liga Champions melawan LASK. Juara Skotlandia itu tersingkir dari kompetisi tersebut setelah kalah dengan agregat 5-4 usai perpanjangan waktu di Austria.
Celtic datang dengan keunggulan meyakinkan 3-0 dari leg pertama. Ketika McGregor mencetak gol cepat untuk memperlebar keunggulan itu menjadi empat gol, kelolosan mereka tampak sepenuhnya terjamin. Namun, kebangkitan ajaib tim Austria menghancurkan mimpi Celtic. Gol-gol dari Moses Usor, Robert Ljubicic, dan gol spektakuler Samuel Adeniran mengguncang tim tamu, sebelum sundulan Florian Flecker pada menit ke-90 memaksa laga berlanjut ke perpanjangan waktu.
- Getty Images Sport
Malam terburuk di pinggir lapangan
Momentum sepenuhnya beralih memihak LASK pada babak perpanjangan waktu. Adeniran melepaskan tendangan brilian pada menit ke-109 untuk membawa juara Austria itu unggul agregat untuk pertama kalinya. Adeniran nyaris menambah gol keenam setelah Reo Hatate melanggar Krystof Danek, tetapi Viljami Sinisalo secara heroik menggagalkan penalti tersebut. Meski mendapat secercah harapan mendadak, Celtic tidak mampu memberikan respons di akhir laga.
Manajer Celtic Martin O'Neill benar-benar terpukul oleh kehancuran itu. Saat ditanya apakah itu perasaan terburuknya sebagai manajer, ia menjawab: "Tanpa ragu. Tentu saja saya butuh waktu lama untuk melupakan final Piala UEFA pada 2003, tetapi ini sangat mengecewakan."
McGregor meminta maaf atas penampilan pasifnya
Setelah tersingkir dengan memalukan, McGregor tidak menahan diri dalam menilai penampilan buruk timnya. Kapten Celtic itu menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada para suporter tandang. Berbicara kepada Amazon Prime, McGregor mengatakan: "Kami mendapatkan apa yang pantas kami terima. Saya pikir kami bermain pasif sepanjang malam. Kami benar-benar terlihat takut untuk pergi dan memenangkan pertandingan.
"Sejujurnya, saya juga tidak berpikir kami bermain begitu bagus pada leg pertama dan kami semacam lolos begitu saja. Tapi kemudian Anda unggul 3-0 dan berpikir Anda punya peluang. Ketika Anda bermain seperti itu, Anda sama sekali tidak bisa punya alasan.
"Kami harus menerimanya. Kami meminta maaf kepada para suporter dan kepada klub karena tidak seharusnya kami kalah dalam pertandingan itu. Sekarang kami harus melihat karakter seperti apa yang kami miliki. Anda tidak bisa kalah dengan selisih sebesar itu lalu mencari alasan di tempat lain. Di sinilah kami melihat terbuat dari apa orang-orang ini dalam hal apa yang bisa kami capai musim ini."
- Getty Images Sport
Liga Europa menanti Celtic
Peluit panjang membuat Celtic harus turun ke Liga Europa untuk musim kedua secara beruntun. Tahun lalu, Celtic mengalami tersingkir dengan cara yang sama menyakitkannya pada tahap ini setelah kalah adu penalti dari Kairat Almaty.
Namun, menyia-nyiakan keunggulan agregat empat gol membuat kegagalan terbaru ini menjadi pukulan yang lebih sulit lagi diterima raksasa Skotlandia itu. Celtic kini harus segera bangkit. Celtic akan mengetahui lawan-lawan mereka di kompetisi Eropa saat masuk ke undian fase liga Liga Europa pada Jumat.
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