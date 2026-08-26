"Kami terlihat ketakutan!" - Callum McGregor kecam Celtic yang "pasif" setelah kolaps bersejarah di Liga Champions melawan LASK

Setelah tersingkir dengan memalukan, McGregor tidak menahan diri dalam menilai penampilan buruk timnya. Kapten Celtic itu menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada para suporter tandang. Berbicara kepada Amazon Prime, McGregor mengatakan: "Kami mendapatkan apa yang pantas kami terima. Saya pikir kami bermain pasif sepanjang malam. Kami benar-benar terlihat takut untuk pergi dan memenangkan pertandingan.

"Sejujurnya, saya juga tidak berpikir kami bermain begitu bagus pada leg pertama dan kami semacam lolos begitu saja. Tapi kemudian Anda unggul 3-0 dan berpikir Anda punya peluang. Ketika Anda bermain seperti itu, Anda sama sekali tidak bisa punya alasan.

"Kami harus menerimanya. Kami meminta maaf kepada para suporter dan kepada klub karena tidak seharusnya kami kalah dalam pertandingan itu. Sekarang kami harus melihat karakter seperti apa yang kami miliki. Anda tidak bisa kalah dengan selisih sebesar itu lalu mencari alasan di tempat lain. Di sinilah kami melihat terbuat dari apa orang-orang ini dalam hal apa yang bisa kami capai musim ini."