"Kami terlalu ringan!" - Massimiliano Allegri mengakui kesalahan Napoli setelah kolaps 3-2 melawan Inter saat ia menyerukan ketenangan jelang Liga Champions

Allegri tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap performa Napoli setelah malam yang kacau di Milan. Tim tamu tampak sepenuhnya memegang kendali setelah gol dari Matteo Politano dan Rasmus Hojlund membuat mereka unggul 2-0 pada awal babak kedua. Namun, perlawanan penuh semangat dari tim asuhan Cristian Chivu membuat sang juara bertahan membalikkan keadaan, yang berujung pada gol penentu kemenangan pada menit ke-91 dari Lautaro Martinez yang membuat tim asal Naples pulang dengan tangan hampa.

Berbicara kepada media setelah peluit akhir, Allegri dengan cepat menunjukkan momen titik balik spesifik yang membuat Inter kembali ke dalam pertandingan. "Bagi penonton ini pertandingan yang menyenangkan, bagi kami sedikit kurang," aku bos Napoli itu. "Kami unggul 2-0, lalu kami kebobolan gol yang terlalu mudah dan Inter mengubah ritme mereka, menciptakan kesulitan bagi kami. Pada gol penentu kami mengira bola sudah keluar dan kami berhenti, tetapi sepakbola memang seperti ini: kami bisa saja mencetak gol, mereka yang melakukannya."