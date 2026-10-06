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'Kami telah menemukan solusi' - Anthony Barry mengungkap bagaimana England membuka potensi penuh Jude Bellingham
Cetak biru Tuchel untuk membebaskan lini tengah
Kebebasan taktis ini merupakan pilihan yang disengaja dari staf pelatih, yang melihat dampak luar biasa Bellingham selama Piala Dunia. Di klub lamanya, Birmingham City, gelandang itu terkenal mengenakan nomor 22 karena ia dianggap sebagai kombinasi pemain nomor 4, 8, dan 10. Tuchel dan stafnya membawa konsep ini ke kesimpulan yang paling logis: jika seorang pemain bisa tampil prima dalam setiap peran di lini tengah, strategi terbaik adalah membiarkannya menempati semuanya secara bersamaan.
"Struktur ini memungkinkan Jude bermain lebih berdasarkan intuisinya," kata Barry, seperti dikutip The Mirror. "Dan tidak terlalu terkunci atau terkungkung dalam posisi tertentu. Ini memberinya kebebasan untuk bergerak dan beroperasi di ruang-ruang yang menurutnya bisa membuatnya berbahaya, dan sejauh ini hal itu telah mengeluarkan performa terbaiknya."
"Ini adalah tantangan karena Jude bisa bermain di posisi-posisi itu dengan nyaman dan di level tinggi. Jadi tantangannya adalah memberinya ruang agar dia bisa melakukan semuanya sekaligus dalam satu pertandingan. Untuk saat ini, dalam sampel singkat, tampaknya kami telah menemukan solusi untuk memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki Jude. Tapi kami harus terus melanjutkannya."
Mengungkap teka-teki Bellingham
Barry menyiratkan bahwa staf pelatih saat ini bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu dengan membatasi pemain dengan fleksibilitas langka seperti Bellingham pada satu peran tertentu. "Jude Bellingham? Struktur ini memungkinkannya bermain lebih mengandalkan intuisi dan lebih sedikit terikat atau terkunci di posisi tertentu. Ini memungkinkannya bergerak bebas dan beroperasi di ruang-ruang yang menurutnya bisa membuatnya berbahaya, dan sejauh ini itu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ini menjadi tantangan karena dia bisa melakukan semuanya."
"Dia bahkan bisa bermain sebagai #6. Kami pernah punya banyak pemain seperti itu untuk England di masa lalu. Steven Gerrard mirip. Paul Scholes bermain sebagai #6, #10, di sayap kiri. Jude bisa bermain nyaman di posisi-posisi itu, dan pada level tinggi. Jadi tantangannya adalah memberinya ruang agar dia bisa melakukan semuanya sekaligus dalam satu pertandingan. Saat ini, dalam sampel singkat, tampaknya kami telah menemukan solusi untuk memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki Jude,” jelas Barry kepada Mirror Football.
Kelancaran yang berlandaskan prinsip-prinsip bertahan
Meski sorotan secara alami tertuju pada Bellingham, wajah baru Inggris bukan hanya soal satu individu. Kemenangan telak 7-0 atas Kroasia memperlihatkan pendekatan berbasis prinsip, di mana setiap pemain diharapkan mampu beradaptasi dengan alur pertandingan.
"Kami telah beralih ke pendekatan yang lebih berbasis prinsip, yang memungkinkan fleksibilitas dan fluiditas yang lebih besar," kata Barry. "Namun fluiditas hanya akan terlihat bagus jika ditopang oleh prinsip-prinsip yang nyata. Dalam sepak bola internasional selalu ada bahaya, dengan waktu persiapan yang sangat minim, bahwa jika Anda memilih model yang cair seperti ini, hasilnya bisa terlihat cukup kacau."
- Getty Images
Membangun era baru di sekitar Kane dan Bellingham
Laga mendatang melawan Ceko di Wembley memberi Inggris peluang lain untuk menyempurnakan model cair ini saat mereka menatap Euro 2028.
Barry menyimpulkan: "Ketika Anda memiliki pemain seperti Harry dan Jude di lini depan yang memang lebih baik dalam bergerak, yang punya intuisi mendalam dan IQ untuk permainan ini … [yang diperlukan adalah] memercayai mereka, membuka ruang bagi mereka untuk beroperasi. Itu juga bagian dari model yang kami kembangkan ke depan. Kami punya penetrasi elite di lini terakhir, entah itu datang dari winger kami atau full-back kami. Dan kami punya gelandang-gelandang dinamis dengan Elliot [Anderson], Alex [Scott] dan Declan [Rice], yang senang bergerak bermil-mil. Dia adalah penendang bola terbaik yang pernah saya latih."
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