Kebebasan taktis ini merupakan pilihan yang disengaja dari staf pelatih, yang melihat dampak luar biasa Bellingham selama Piala Dunia. Di klub lamanya, Birmingham City, gelandang itu terkenal mengenakan nomor 22 karena ia dianggap sebagai kombinasi pemain nomor 4, 8, dan 10. Tuchel dan stafnya membawa konsep ini ke kesimpulan yang paling logis: jika seorang pemain bisa tampil prima dalam setiap peran di lini tengah, strategi terbaik adalah membiarkannya menempati semuanya secara bersamaan.

"Struktur ini memungkinkan Jude bermain lebih berdasarkan intuisinya," kata Barry, seperti dikutip The Mirror. "Dan tidak terlalu terkunci atau terkungkung dalam posisi tertentu. Ini memberinya kebebasan untuk bergerak dan beroperasi di ruang-ruang yang menurutnya bisa membuatnya berbahaya, dan sejauh ini hal itu telah mengeluarkan performa terbaiknya."

"Ini adalah tantangan karena Jude bisa bermain di posisi-posisi itu dengan nyaman dan di level tinggi. Jadi tantangannya adalah memberinya ruang agar dia bisa melakukan semuanya sekaligus dalam satu pertandingan. Untuk saat ini, dalam sampel singkat, tampaknya kami telah menemukan solusi untuk memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki Jude. Tapi kami harus terus melanjutkannya."