Meski mengalami krisis di lini belakang, Arteta tampak meremehkan kemungkinan kembali terjun ke bursa transfer untuk merekrut bek tengah pengganti. Meskipun klub dikaitkan dengan beberapa nama, sang manajer menegaskan bahwa ia mengharapkan skuad yang ada saat ini untuk meningkatkan performa dan memikul tanggung jawab kolektif atas kelengahan di pertahanan. Arsenal saat ini memiliki Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, dan Ben White yang tersedia, tetapi kedalaman skuad diuji jauh lebih cepat daripada yang diinginkan staf pelatih.

Ketika ditanya soal potensi perekrutan, Arsenal mengatakan: "Kami kebobolan beberapa gol buruk tempo hari, beberapa gol buruk hari ini, terutama dalam cara kami bersaing, tetapi itu adalah tanggung jawab kolektif. Kami perlu berkembang dengan pemain yang kami miliki."

Sikap ini muncul bahkan ketika laporan menyebut Arsenal mengincar langkah mengejutkan untuk kapten Tottenham Cristian Romero, hanya untuk melihat pendekatan mereka diblokir oleh rival bebuyutan tersebut.

Upaya Arsenal mempertahankan gelar Premier League akan dimulai di kandang melawan Coventry pada 21 Agustus, dan prospek memulai musim tanpa duet pertahanan pilihan pertama mereka menjadi kekhawatiran besar. Kini, fokus beralih pada bagaimana Gabriel akan menjadi jangkar pertahanan bersama opsi lain yang tersedia di klub, termasuk Piero Hincapie dan Cristhian Mosquera.



