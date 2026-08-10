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'Kami telah kehilangan pemain yang luar biasa' - Mikel Arteta menyampaikan kabar cedera BURUK soal William Saliba & Jurrien Timber saat upaya Arsenal mempertahankan gelar mendapat pukulan
Saliba dan Timber absen pada laga pembuka musim
Arteta telah mengonfirmasi bahwa Arsenal akan tanpa Saliba dan Timber untuk masa yang belum dapat ditentukan, yang membayangi persiapan pramusim akhir klub. Berbicara setelah kekalahan 3-2 dalam laga persahabatan dari Borussia Dortmund di Emirates Stadium, pria asal Spanyol itu mengungkapkan bahwa Saliba saat ini sedang dalam "mode istirahat" untuk menangani masalah punggung yang terus berlanjut setelah Piala Dunia 2026, sementara Timber sedang berjuang dengan masalah selangkangan. Kabar ini datang pada momen krusial saat Arsenal bersiap untuk laga persahabatan melawan Como, diikuti bentrokan Community Shield dengan Manchester City.
- MIS
'Nyaris tidak perlu melakukan apa pun'
Juru taktik asal Spanyol itu tidak dapat memberikan jadwal pasti untuk kembalinya mereka, dengan mengatakan: "Saya tidak bisa terlalu spesifik soal itu. Jurrien berkembang sangat baik, dia sudah berada di lapangan, saat ini dia melakukan cukup banyak hal, tetapi dia masih beberapa pekan lagi dari comeback, saya tidak bisa mengatakan berapa lama.
"William saat ini sedang dalam fase istirahat. Selama dua pekan dia hampir tidak boleh melakukan apa pun, jangan sampai cederanya bertambah parah. Ini akan memerlukan waktu untuk pulih, kami tahu itu. Begitu kami memiliki kabar terbaru, kami bisa menginformasikannya."
Arteta menyesali kepergian para bintang yang 'luar biasa'
Absennya Saliba terasa sangat menyakitkan bagi tim London utara itu, mengingat peran krusialnya dalam keberhasilan mereka menjuarai Premier League. Pemain berusia 25 tahun itu merupakan pilar utama di lini pertahanan yang mencatat rekor terbaik di liga musim lalu, dan ketidakhadirannya pada musim-musim sebelumnya secara historis bertepatan dengan penurunan performa tim. Arteta tidak menyembunyikan kekecewaannya, mengakui kekosongan yang ditinggalkan dua bek serbabisa yang sangat penting bagi skema taktiknya dan permainan membangun serangan dari lini belakang.
Merefleksikan dampak dari cedera-cedera tersebut, Arteta mengatakan kepada para wartawan: "Kami pernah mengalaminya di masa lalu, sayangnya. Saat dia tersedia, statistiknya luar biasa. Kami tahu bahwa kami telah kehilangan pemain yang luar biasa. Hal yang sama juga berlaku untuk Jurrien."
- Getty Images Sport
Rencana transfer tetap berfokus pada skuad saat ini
Meski mengalami krisis di lini belakang, Arteta tampak meremehkan kemungkinan kembali terjun ke bursa transfer untuk merekrut bek tengah pengganti. Meskipun klub dikaitkan dengan beberapa nama, sang manajer menegaskan bahwa ia mengharapkan skuad yang ada saat ini untuk meningkatkan performa dan memikul tanggung jawab kolektif atas kelengahan di pertahanan. Arsenal saat ini memiliki Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, dan Ben White yang tersedia, tetapi kedalaman skuad diuji jauh lebih cepat daripada yang diinginkan staf pelatih.
Ketika ditanya soal potensi perekrutan, Arsenal mengatakan: "Kami kebobolan beberapa gol buruk tempo hari, beberapa gol buruk hari ini, terutama dalam cara kami bersaing, tetapi itu adalah tanggung jawab kolektif. Kami perlu berkembang dengan pemain yang kami miliki."
Sikap ini muncul bahkan ketika laporan menyebut Arsenal mengincar langkah mengejutkan untuk kapten Tottenham Cristian Romero, hanya untuk melihat pendekatan mereka diblokir oleh rival bebuyutan tersebut.
Upaya Arsenal mempertahankan gelar Premier League akan dimulai di kandang melawan Coventry pada 21 Agustus, dan prospek memulai musim tanpa duet pertahanan pilihan pertama mereka menjadi kekhawatiran besar. Kini, fokus beralih pada bagaimana Gabriel akan menjadi jangkar pertahanan bersama opsi lain yang tersedia di klub, termasuk Piero Hincapie dan Cristhian Mosquera.
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