Berbicara menjelang sidang yang akan digelar, kepala eksekutif Southampton Phil Parsons mendesak FA untuk mempertimbangkan dampak menghancurkan dari putusan awal EFL. "Harapan kami sebagai klub adalah mereka benar-benar menyadari posisi kami saat ini, dan apa yang sudah kami lalui, karena saya pikir itu harus diperhitungkan," ujar Parsons. "Kami kehilangan uang karena tidak berada di Premier League, tetapi bisnis [lokal] juga kehilangan uang. Kami harus mengeluarkan biaya hukum dalam jumlah sangat besar, dan itu semakin berdampak pada klub.

"Saya benar-benar merasa kami sudah menerima cukup banyak. Kami sudah terluka. Saya pikir ini adalah salah satu sanksi terbesar yang pernah ada dalam sejarah sepakbola, atau bahkan olahraga. Kami tidak ingin dipandang sebagai korban dalam hal ini. Kami harus melanjutkan. Kartu kami sudah dibagikan."

Manajer Eckert menggemakan perasaan tersebut dalam wawancara dengan BBC pada Senin, dengan menggambarkan hukuman itu sebagai "benar-benar belum pernah terdengar dalam sejarah olahraga". Ia menambahkan: "Itu merupakan hukuman yang sangat, sangat besar. Dan sulit bagi saya untuk mengatakan itu karena ini menyangkut saya. Saya menilai dari diri saya sendiri, bukan situasi dari luar. Tetapi saya sudah meminta maaf atas apa yang telah saya lakukan. Saya sudah meminta maaf secara terbuka."



