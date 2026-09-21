Getty Images Sport
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'Kami telah dirugikan' - Southampton kecam sanksi Spygate yang 'belum pernah terjadi sebelumnya' saat bos Saints Tonda Eckert menghadapi sidang pelanggaran baru
Sanksi awal EFL
Kontroversi spionase Southampton pertama kali mencuat pada Mei ketika staf Middlesbrough menangkap seorang magang Saints yang mengamati sesi latihan mereka menjelang semifinal play-off Championship. Tak lama kemudian terungkap bahwa klub itu sebelumnya juga mengatur misi pengawasan serupa terhadap Oxford dan Ipswich selama musim reguler.
Komisi independen English Football League (EFL) kemudian menjatuhkan sanksi olahraga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saints dikeluarkan dari play-off musim lalu, sehingga mereka kehilangan promosi ke Premier League yang bernilai besar, setidaknya £200 juta ($268 juta).
Selain itu, klub tersebut memulai kampanye saat ini dengan pengurangan empat poin. Football Association (FA) secara resmi mendakwa Eckert atas pelanggaran pada Juli terkait kasus yang sama, dan komisi regulasi independen akan meninjau kasusnya pekan ini.
- Getty
Parsons dan Eckert memohon keringanan hukuman
Berbicara menjelang sidang yang akan digelar, kepala eksekutif Southampton Phil Parsons mendesak FA untuk mempertimbangkan dampak menghancurkan dari putusan awal EFL. "Harapan kami sebagai klub adalah mereka benar-benar menyadari posisi kami saat ini, dan apa yang sudah kami lalui, karena saya pikir itu harus diperhitungkan," ujar Parsons. "Kami kehilangan uang karena tidak berada di Premier League, tetapi bisnis [lokal] juga kehilangan uang. Kami harus mengeluarkan biaya hukum dalam jumlah sangat besar, dan itu semakin berdampak pada klub.
"Saya benar-benar merasa kami sudah menerima cukup banyak. Kami sudah terluka. Saya pikir ini adalah salah satu sanksi terbesar yang pernah ada dalam sejarah sepakbola, atau bahkan olahraga. Kami tidak ingin dipandang sebagai korban dalam hal ini. Kami harus melanjutkan. Kartu kami sudah dibagikan."
Manajer Eckert menggemakan perasaan tersebut dalam wawancara dengan BBC pada Senin, dengan menggambarkan hukuman itu sebagai "benar-benar belum pernah terdengar dalam sejarah olahraga". Ia menambahkan: "Itu merupakan hukuman yang sangat, sangat besar. Dan sulit bagi saya untuk mengatakan itu karena ini menyangkut saya. Saya menilai dari diri saya sendiri, bukan situasi dari luar. Tetapi saya sudah meminta maaf atas apa yang telah saya lakukan. Saya sudah meminta maaf secara terbuka."
Operasi dari atas ke bawah terungkap
Temuan panel EFL menggambarkan situasi yang memberatkan mengenai kultur di dalam klub, dengan menyimpulkan bahwa aksi spionase itu merupakan "rencana yang dibuat-buat dan dijalankan secara sengaja dari atas ke bawah untuk mendapatkan keunggulan kompetitif". Komisi itu juga mencatat bahwa para staf junior merasa tertekan untuk menjalankan operasi pengawasan rahasia tersebut.
Meski mengatur misi-misi rahasia itu, Eckert menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak menyadari tindakan semacam itu melanggar regulasi EFL. Namun, juru taktik asal Jerman itu mengakui dampak berat yang ditimbulkan persoalan tersebut terhadap seluruh organisasi, dengan menutup pernyataannya: "Saya pikir hukuman itu sangat berat bagi klub sepanjang musim lalu."
- Getty Images Sport
Menunggu putusan final FA
Southampton kini harus cemas menanti hasil sidang komisi regulasi independen FA pekan ini. Dengan klub itu sudah menjalani kampanye Championship musim ini dengan pengurangan empat poin, sanksi individu lebih lanjut apa pun terhadap Eckert bisa sangat mengganggu upaya mereka yang sedang berlangsung untuk meraih promosi.
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