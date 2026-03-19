"Kami tak takut pada siapa pun" - Harry Kane bersemangat menyambut laga melawan Real Madrid, dengan bintang Bayern yang yakin timnya bisa mengalahkan Jude Bellingham dan Kylian Mbappé
Kane mencetak dua gol saat Bayern menghancurkan Atalanta
Bayern Munich dengan mudah mengalahkan Atalanta di babak 16 besar Liga Champions. Setelah menang 6-1 pada leg pertama di Italia, juara Bundesliga itu kembali menang 4-1 di Allianz Arena untuk memastikan lolos ke perempat final. Kane mencetak dua gol pada pertandingan leg kedua tersebut dan kini telah mengoleksi 50 gol di Liga Champions. Bayern kini akan menghadapi Real Madrid untuk memperebutkan tempat di semifinal dalam duel epik antara dua raksasa Eropa.
Kane melontarkan peringatan kepada Real Madrid
Setelah pertandingan, Kane menatap laga perempat final dan mengatakan kepada para wartawan: "Kami tidak takut pada siapa pun. Tentu saja, ini akan menjadi pertandingan yang berat saat menghadapi Real Madrid di Liga Champions. Kami harus bersiap untuk pertarungan yang sengit. Kami akan siap menghadapinya. Kami telah tampil bagus sejauh musim ini; kami hanya perlu terus bermain seperti yang telah kami lakukan."
Rekan setimnya di Bayern, Tom Bischof, mengamini pernyataan Kane, sambil menambahkan: "Saya menantikan pertandingan yang luar biasa. Mereka adalah dua tim yang tangguh. Kami tidak takut pada siapa pun, jadi ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa!"
Kompany mengharapkan pertandingan yang 'sangat istimewa'
Manajer Bayern, Vincent Kompany, mengharapkan pertandingan yang tak terlupakan saat Bayern menghadapi Madrid. Ia mengatakan kepada para wartawan: "Menurut saya, segalanya begitu besar di kedua klub ini. Siapa tim terbaik saat ini sebenarnya sama sekali tidak penting. Sejarah kedua klub ini sangat kaya, dan bakat yang ada di lapangan, menurut saya, akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Jujur saja, dengan Real Madrid, kita harus mengakui: ketika level permainan meningkat, mereka semakin baik. Itulah mengapa saya mengharapkan pertandingan kelas atas yang sesungguhnya. Saya harap ini akan menyenangkan bagi para penggemar – termasuk penggemar netral. Pada akhirnya, tentu saja, kami ingin menang."
Rekor Bayern melawan Real Madrid
Bayern tampil sangat impresif musim ini di Bundesliga dan Liga Champions, namun memiliki rekor buruk dalam pertemuan-pertemuan terakhir melawan Real Madrid. Los Blancos telah menang dalam empat pertemuan terakhir mereka di babak gugur Liga Champions, yang terbaru dengan kemenangan agregat 4-3 di semifinal musim 2023-24. Madrid juga unggul dalam rekor head-to-head antara kedua klub, dengan memenangkan 13 dari 28 pertemuan mereka, dibandingkan dengan 11 kemenangan Bayern.
CEO Bayern, Jan-Christian Dreesen, mengatakan kepada wartawan bahwa sudah waktunya timnya mengalahkan Real Madrid: "Real Madrid dan kami – itu adalah duel epik. Kami sering tersingkir saat menghadapi mereka dalam pertandingan sistem gugur belakangan ini. Sudah waktunya hal itu berubah dan kami mencapai semifinal. Para pemain dan saya sangat menantikan pertandingan melawan Real."
