"Kami tak takut pada siapa pun" - Harry Kane bersemangat menyambut laga melawan Real Madrid, dengan bintang Bayern yang yakin timnya bisa mengalahkan Jude Bellingham dan Kylian Mbappé

Setelah pertandingan, Kane menatap laga perempat final dan mengatakan kepada para wartawan: "Kami tidak takut pada siapa pun. Tentu saja, ini akan menjadi pertandingan yang berat saat menghadapi Real Madrid di Liga Champions. Kami harus bersiap untuk pertarungan yang sengit. Kami akan siap menghadapinya. Kami telah tampil bagus sejauh musim ini; kami hanya perlu terus bermain seperti yang telah kami lakukan."

Rekan setimnya di Bayern, Tom Bischof, mengamini pernyataan Kane, sambil menambahkan: "Saya menantikan pertandingan yang luar biasa. Mereka adalah dua tim yang tangguh. Kami tidak takut pada siapa pun, jadi ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa!"