"Kami tak sabar untuk mengangkat trofi Liga Champions" - Pelatih Arsenal Mikel Arteta melontarkan peringatan tentang "energi luar biasa" kepada PSG usai meraih gelar juara Liga Premier

Arsenal akhirnya mengangkat trofi Liga Premier setelah menang 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park dalam laga domestik terakhir mereka musim ini. Suasana kegembiraan tersebut menandai tonggak sejarah yang penting bagi klub, namun Arteta sudah menuntut lebih dari para pemainnya saat mereka bersiap menghadapi laga terbesar di sepak bola Eropa melawan PSG pada Sabtu mendatang.

Pelatih asal Spanyol itu bertekad memastikan bahwa perayaan tersebut tidak meredam semangat kompetitif timnya. "Kami membutuhkan energi itu untuk mengalir, dan jika bertentangan dengan itu, saya pikir itu akan menjadi kesalahan besar," kata Arteta. "Kami sudah membicarakan apa yang harus kami lakukan di Budapest, bagaimana kami akan memanfaatkan semua energi luar biasa yang kami bawa menuju final itu, dan besok kami akan mulai mempersiapkannya."