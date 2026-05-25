"Kami tak sabar untuk mengangkat trofi Liga Champions" - Pelatih Arsenal Mikel Arteta melontarkan peringatan tentang "energi luar biasa" kepada PSG usai meraih gelar juara Liga Premier
Arteta membidik gelar ganda bersejarah di Budapest
Arsenal akhirnya mengangkat trofi Liga Premier setelah menang 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park dalam laga domestik terakhir mereka musim ini. Suasana kegembiraan tersebut menandai tonggak sejarah yang penting bagi klub, namun Arteta sudah menuntut lebih dari para pemainnya saat mereka bersiap menghadapi laga terbesar di sepak bola Eropa melawan PSG pada Sabtu mendatang.
Pelatih asal Spanyol itu bertekad memastikan bahwa perayaan tersebut tidak meredam semangat kompetitif timnya. "Kami membutuhkan energi itu untuk mengalir, dan jika bertentangan dengan itu, saya pikir itu akan menjadi kesalahan besar," kata Arteta. "Kami sudah membicarakan apa yang harus kami lakukan di Budapest, bagaimana kami akan memanfaatkan semua energi luar biasa yang kami bawa menuju final itu, dan besok kami akan mulai mempersiapkannya."
Babak baru bagi The Gunners
Meskipun trofi Liga Premier merupakan pencapaian luar biasa bagi tim yang telah finis sebagai runner-up selama tiga musim berturut-turut, Liga Champions tetap menjadi tantangan terakhir. Arsenal belum pernah menjuarai kompetisi klub elit Eropa tersebut, dan Arteta sangat menyadari peluang untuk mengukir nama skuad saat ini dalam buku sejarah.
"Dan kami tidak sabar untuk menulis bab baru dalam sejarah klub kami dan mengangkat trofi Liga Champions," tambah Arteta, menandakan niatnya untuk meraih gelar ganda bersejarah di level Eropa dan domestik.
Meningkatkan standar di Emirates
Arteta, yang menjuarai Piala FA pada musim perdananya pada tahun 2020, telah melewati beberapa tahun penuh kegagalan tipis sebelum akhirnya mencapai puncak ini. Ia yakin status "juara" ini akan memberikan dorongan psikologis bagi timnya, yang bisa menjadi kunci saat mereka tampil di bawah sorotan lampu di Budapest akhir pekan depan.
"Saya katakan kepada para pemain bahwa seragam ini kini mewakili sesuatu yang lain," jelas Arteta. "Kami adalah juara, dan hal itu membawa banyak kepercayaan diri serta kehadiran dan energi yang berbeda. Namun, di sisi lain, juga membawa tanggung jawab yang berbeda. Tugas saya sekarang dan semua orang di klub adalah menaikkan standar tersebut dan meraih lebih banyak lagi, karena saya yakin kami mampu melakukannya."
Kebahagiaan dan penebusan bagi pemain asal Spanyol itu
Setelah gagal di pekan-pekan terakhir musim-musim sebelumnya, rasa lega yang dirasakan manajer Arsenal itu begitu terasa saat ia merayakan kemenangan di lapangan bersama keluarganya. Setelah menggunakan teknik visualisasi untuk membayangkan dirinya bersama trofi, kenyataan yang terjadi kini membuat sang manajer merasa metodenya terbukti benar.
"Saya tetap orang yang sama, tapi saya lebih bahagia dan lega, saya kira," kata Arteta. "Tentu saja, sepanjang perjalanan ini kami telah mengambil langkah-langkah besar. Kami telah mencapai banyak hal yang, menurut saya, memiliki nilai yang besar. Tapi pada akhirnya, kami di sini untuk memenangkan trofi besar. Itulah tujuan akhir kami. Kami hampir saja berhasil, dan di tiga kesempatan kami gagal di akhir, dan itu sangat menyakitkan. Namun, saya rasa itulah yang mendorong kami semua untuk menemukan cara baru guna menunjukkan kemampuan kami. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa cara kami melakukannya membuatnya menjadi lebih baik."