'Kami tak bisa selalu mengejar!' - Lautaro Martinez melontarkan peringatan keras kepada rekan-rekan setim Inter setelah dua kali menyelamatkan satu poin di markas Roma

Inter Milan kembali berada dalam situasi yang sudah akrab pada Sabtu malam ketika dua gol dari Manu Kone membuat Roma unggul dua gol sebelum menit ke-40. Hebatnya, itu menjadi laga keempat secara beruntun di Serie A dan Liga Champions ketika Inter tertinggal 2-0, setelah sebelumnya berhasil membalikkan keadaan sepenuhnya untuk menang dalam dua pertemuan tersebut. Juara bertahan itu membutuhkan perubahan intensitas yang signifikan untuk merangkak kembali, dengan kapten andalan mereka Martinez memicu kebangkitan pada menit ke-46 sebelum akhirnya menyambar bola lewat voli untuk mencetak gol penyeimbang pada menit ke-79.

Berbicara kepada DAZN setelah laga thriller empat gol tersebut, sang penyerang tidak menahan kata-katanya soal babak pertama. "Babak pertama harus dihapus, karena kami tidak memiliki sikap yang tepat," ujarnya. "Sejak dimulai kembali, kami mengubah mentalitas, dan dalam pertandingan di level seperti ini akan menjadi sulit jika Anda membuang satu babak penuh."