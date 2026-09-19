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'Kami tak bisa selalu mengejar!' - Lautaro Martinez melontarkan peringatan keras kepada rekan-rekan setim Inter setelah dua kali menyelamatkan satu poin di markas Roma
Kisah dua babak di Olimpico
Inter Milan kembali berada dalam situasi yang sudah akrab pada Sabtu malam ketika dua gol dari Manu Kone membuat Roma unggul dua gol sebelum menit ke-40. Hebatnya, itu menjadi laga keempat secara beruntun di Serie A dan Liga Champions ketika Inter tertinggal 2-0, setelah sebelumnya berhasil membalikkan keadaan sepenuhnya untuk menang dalam dua pertemuan tersebut. Juara bertahan itu membutuhkan perubahan intensitas yang signifikan untuk merangkak kembali, dengan kapten andalan mereka Martinez memicu kebangkitan pada menit ke-46 sebelum akhirnya menyambar bola lewat voli untuk mencetak gol penyeimbang pada menit ke-79.
Berbicara kepada DAZN setelah laga thriller empat gol tersebut, sang penyerang tidak menahan kata-katanya soal babak pertama. "Babak pertama harus dihapus, karena kami tidak memiliki sikap yang tepat," ujarnya. "Sejak dimulai kembali, kami mengubah mentalitas, dan dalam pertandingan di level seperti ini akan menjadi sulit jika Anda membuang satu babak penuh."
- Getty Images Sport
Mengejar ketertinggalan menjadi kebiasaan yang berbahaya
Kebangkitan terbaru ini menandai laga Serie A ketiga secara beruntun ketika tim asuhan Simone Inzaghi tertinggal dua gol sebelum akhirnya menyelamatkan hasil. Pola yang mengkhawatirkan itu dimulai pada 5 September ketika Inter tertinggal 2-0 dari Napoli sebelum bangkit untuk menang 3-2 berkat dua gol dramatis Martinez. Cerita serupa kembali terjadi pada Senin saat menghadapi Udinese, ketika Inter lagi-lagi tertinggal dua gol sebelum bangkit untuk meraih kemenangan 5-3. Meski comeback-comeback ini banyak berbicara tentang karakter dan tingkat kebugaran skuad, Martinez waspada untuk tidak terus bergantung pada heroisme di akhir laga demi menyelamatkan tim dari masalah yang mereka ciptakan sendiri.
"Kami memang tidak mendapatkan tiga poin penuh, tetapi mengingat seberapa bagus Roma dan fase musim saat ini, ini adalah satu poin yang bagus," aku Martinez. "Kami memang perlu meninjau bagaimana kami memulai pertandingan, karena kami tidak bisa selalu mengejar momentum."
Penebusan pribadi dan kebugaran fisik
Secara pribadi, Martinez langsung tancap gas pada musim ini dengan sudah mengoleksi empat gol. Hasil ini membuat Roma tetap di puncak klasemen Serie A dengan 13 poin, unggul atas Inter di posisi kedua hanya lewat selisih gol. Sang penyerang mengungkapkan bahwa performa individunya yang kuat merupakan hasil dari program latihan musim panas yang ketat, yang dirancang untuk melupakan frustrasi dari kampanye internasional yang sulit.
Merefleksikan perjalanannya selama setahun terakhir, bintang Inter itu mengatakan: 'Piala Dunia adalah pukulan berat bagi saya, kami selalu berada dalam posisi mengejar permainan di sana juga sebenarnya. Saya bekerja sangat keras pada kondisi fisik saya dan ingin memberikan segalanya untuk Inter.'
- Getty Images
Memberikan penghormatan kepada para legenda
Di luar analisis taktis, Martinez meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan dunia sepak bola secara lebih luas, dimulai dengan kabar duka atas wafatnya seorang ikon Inter. "Mazzola adalah legenda bagi Inter dan seluruh sepak bola Italia, jadi kami menyampaikan dukungan kepada keluarganya," ujarnya, menghormati Sandro Mazzola yang wafat pada usia 83 tahun. Sang kapten juga menyinggung masa depan tim nasional Argentina serta eventual hengkangnya Lionel Messi dari kancah internasional.
Menatap masa depan tanpa sang nomor 10 legendaris, Martinez mengungkapkan emosi kolektif yang dirasakan skuad. Ia mengatakan: "Itu akan menjadi malam yang emosional, malam yang membuat merinding, karena semua yang telah Leo berikan bukan hanya untuk Argentina, tetapi juga untuk sepak bola dunia. Kami harus terus melangkah tanpanya."
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