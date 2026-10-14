Atletico merayakan kemenangan kelima berturut-turut sejak kalah dari Liverpool, tetapi malam itu tidak sepenuhnya menyenangkan bagi Julian Alvarez. Penyerang itu dicemooh saat ditarik keluar pada menit ke-71 setelah pada musim panas klub menghalangi transfer yang diinginkannya ke Barcelona.

"Tindakan suporter berkaitan dengan apa yang ditunjukkan para pemain," kata Simeone ketika ditanya tentang sambutan tidak bersahabat itu. "Mereka ingin melihat kemampuan terbaik para pemain, dan Julian sedang menunjukkannya. Dia punya peluang untuk mencetak gol hari ini. Dia semakin mendekati sosok pemain yang ingin kami lihat. Kami membutuhkannya."

Sementara itu, sang pelatih kepala melontarkan pujian kepada gelandang Cardoso, yang tampil gemilang sejak pulih dari operasi pergelangan kaki pada musim panas. "Dia sedang dalam performa yang sangat bagus," kata Simeone tentang pemain asal Amerika Serikat itu. "Dalam pertandingan kami melawan Real Sociedad, dia masuk dan mulai bermain di level tinggi. Kami membutuhkan pemain seperti itu. Itulah pemain yang ingin direkrut klub."



