AFP
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“Kami tahu mereka akan melakukan itu”: Diego Simeone ungkap cara Atletico Madrid memanfaatkan kelemahan Manchester United dalam kemenangan di Liga Champions
Manchester United dihukum di Madrid
Rentetan hasil buruk Manchester United berlanjut menjadi lima laga tanpa kemenangan setelah mereka kalah telak di ibu kota Spanyol. Tim tamu kebobolan sebelum laga berjalan 50 detik ketika Alex Baena mengejar bola lambung sebelum memberikan umpan kepada Pablo Barios untuk membuka skor.
Tim asuhan Michael Carrick kesulitan mengembangkan permainan dan sempat terancam menjelang akhir babak pertama ketika gol Johnny Cardoso dianulir karena handball. Namun, tugas United menjadi mustahil pada pertengahan babak kedua setelah Leny Yoro menerima kartu merah langsung karena menjatuhkan Jonathan David. Ademola Lookman menggandakan keunggulan tuan rumah lewat bola muntah hanya lima menit kemudian untuk memastikan kemenangan.
- ZUMA Press Wire
Mengatasi pressing tinggi
Berbicara setelah peluit akhir, Simeone menjelaskan bagaimana timnya menembus struktur pertahanan United. "Kami beruntung bisa langsung mengambil inisiatif dan mencetak gol pertama. Itu proses serangan yang bagus," kata pelatih Atlético Madrid itu kepada wartawan. "Kami tahu mereka akan menekan tinggi, dan mereka melakukannya dengan baik. Namun, kami tahu jika bisa melewati tekanan pertama itu, kami dapat masuk ke posisi-posisi penting. Kami tahu kami bisa menyulitkan mereka lewat sayap."
Pelatih asal Argentina itu merasa selisih kemenangan timnya bisa lebih besar mengingat dominasi mereka. "Kami punya peluang untuk memperbesar keunggulan," tambah Simeone. "Mereka punya satu peluang berbahaya pada babak pertama, tetapi kami bermain lebih baik dan menciptakan lebih banyak peluang. Tim ini selalu berusaha mencetak gol lagi."
Sambutan beragam dan kembalinya para bintang
Atletico merayakan kemenangan kelima berturut-turut sejak kalah dari Liverpool, tetapi malam itu tidak sepenuhnya menyenangkan bagi Julian Alvarez. Penyerang itu dicemooh saat ditarik keluar pada menit ke-71 setelah pada musim panas klub menghalangi transfer yang diinginkannya ke Barcelona.
"Tindakan suporter berkaitan dengan apa yang ditunjukkan para pemain," kata Simeone ketika ditanya tentang sambutan tidak bersahabat itu. "Mereka ingin melihat kemampuan terbaik para pemain, dan Julian sedang menunjukkannya. Dia punya peluang untuk mencetak gol hari ini. Dia semakin mendekati sosok pemain yang ingin kami lihat. Kami membutuhkannya."
Sementara itu, sang pelatih kepala melontarkan pujian kepada gelandang Cardoso, yang tampil gemilang sejak pulih dari operasi pergelangan kaki pada musim panas. "Dia sedang dalam performa yang sangat bagus," kata Simeone tentang pemain asal Amerika Serikat itu. "Dalam pertandingan kami melawan Real Sociedad, dia masuk dan mulai bermain di level tinggi. Kami membutuhkan pemain seperti itu. Itulah pemain yang ingin direkrut klub."
- Getty Images Sport
Saat penentuan bagi Carrick
Tekanan terhadap Carrick kian meningkat menjelang lawatan krusial United ke markas rival sengitnya, Leeds, dalam laga domestik akhir pekan ini. Suasana di Old Trafford sudah tegang, dan semakin memanas akibat kritik keras Lisandro Martinez terhadap petinggi klub seusai pertandingan.
Meski kalah, United tetap berada di atas Atletico berkat selisih gol di klasemen Liga Champions, menyusul kemenangan 4-0 atas Sabah pada laga pembuka. Manchester United akan berupaya keras untuk bangkit saat bertandang ke markas Como asuhan Cesc Fabregas pekan depan, sementara Atletico yang tengah melesat akan pergi ke Jerman untuk menghadapi Stuttgart.
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