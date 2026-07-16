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"Kami tahu kami lebih baik daripada Inggris" - Lionel Messi khawatir akan mendapat reaksi negatif yang 'konyol' jika Argentina gagal menang di semifinal Piala Dunia
Argentina mengalahkan Inggris dengan selisih tipis dan kembali melaju ke final Piala Dunia
Argentina memastikan tempatnya di final Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut setelah berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Inggris 2-1 dalam pertandingan semifinal yang berlangsung sengit. Kemenangan ini menandai pertemuan dengan Spanyol di final dan memperpanjang rentetan prestasi luar biasa Albiceleste di kancah internasional.
Berbicara setelah pertandingan, Messi menekankan bahwa menghadapi Inggris memiliki makna yang lebih besar daripada pertandingan biasa. Ia mengatakan emosi sudah terasa sejak lagu kebangsaan dikumandangkan dan menggambarkan hasil tersebut sebagai kemenangan yang sangat diinginkan baik oleh para pemain maupun rakyat Argentina.
- Getty Images Sport
Messi menjelaskan tekanan dan keyakinan di balik kemenangan tersebut
Messi mengakui bahwa kekalahan pasti akan memicu kritik, meskipun Argentina datang ke turnamen ini sebagai juara dunia bertahan. Ia menegaskan bahwa skuad merasa tidak boleh kalah dalam pertandingan sepenting itu dan yakin mereka adalah tim yang lebih unggul dalam hal permainan sepak bola.
"Itu adalah pertandingan istimewa melawan Inggris; kami tidak boleh kalah," kata Messi kepada TyC Sports. "Meskipun tim ini tidak berhutang apa pun kepada siapa pun, Anda tahu bagaimana orang Argentina—kami selalu menuntut lebih. Saya pikir jika kami kalah hari ini, orang-orang pasti akan angkat bicara dan mengatakan hal-hal bodoh, dan kami tidak memberi mereka kesempatan itu.
"Kami tahu kami lebih baik dari mereka di lapangan, tapi begitu banyak hal yang dipertaruhkan dalam pertandingan sebesar ini. Sejarah memang berperan dalam pertandingan-pertandingan seperti ini, tapi tetap saja istimewa karena segala yang diwakilinya, dan kami harus menang."
Kapten tersebut juga membela skuad yang sempat diragukan karena cedera dan masalah kebugaran sebelum turnamen. Ia berkata: “Tim ini tidak mengejutkan saya. Saya mengenal mereka, dan kami tahu apa yang mampu kami lakukan.
"Orang-orang mungkin sempat ragu karena kondisi kami menjelang pertandingan, karena ada pemain yang kondisinya sangat rawan dan mengalami masalah, tetapi ketika kelompok ini bersatu dan kompak, hal itu selalu memberikan dorongan ekstra. Mereka saling menginspirasi dan menemukan kekuatan yang tidak mereka sadari ada dalam diri mereka untuk memberikan yang terbaik."
Era keemasan Argentina terus berlanjut
Messi menegaskan bahwa kesuksesan berkelanjutan Argentina membuktikan bahwa prestasi mereka diraih dengan jerih payah, bukan sekadar anugerah. Menurutnya, keberhasilan mencapai final Piala Dunia dua kali berturut-turut menunjukkan konsistensi tim selama empat tahun terakhir. Bintang Inter Miami itu juga mendorong tim dan para penggemar untuk menikmati momen ini menjelang final.
"Bisa mencapai final Piala Dunia lagi, setelah baru saja meraih gelar juara Piala Dunia. Kami telah menjadi yang terbaik selama empat tahun terakhir, suka atau tidak suka orang lain, dan apa pun yang mereka katakan," jelas Messi.
"Hari ini, sekali lagi, kami berada di antara dua tim terbaik di dunia, dan itu menunjukkan bahwa semua yang telah kami lakukan bukanlah kebetulan dan tidak ada yang memberi kami apa pun. Mencapai dua final Piala Dunia berturut-turut adalah sesuatu yang hanya sedikit yang bisa capai, dan kelompok ini berhasil melakukannya."
Messi menambahkan: "Nikmati momen ini, seperti yang kami nikmati. Hari ini kami telah mencapai final Piala Dunia lagi, kami sekali lagi menempatkan Argentina di antara dua tim teratas.
"Kami telah menikmati status sebagai juara dunia selama empat tahun ini, dan kami kembali bermain di final. Nikmatilah seperti yang kalian lakukan; hari ini kami telah mengambil langkah terakhir dan mencapai apa yang kita semua inginkan: mencapai puncak, bermain di final Piala Dunia, dan, seperti biasa, semuanya akan menjadi kehendak Tuhan."
- AFP
Spanyol menjadi penghalang bagi Argentina untuk meraih gelar juara dunia lagi
Argentina kini mengalihkan perhatiannya ke final Piala Dunia melawan Spanyol, yang mengalahkan Prancis 2-0 di babak semifinal. Final tersebut akan digelar di Stadion New Jersey, New York, pada hari Minggu.
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