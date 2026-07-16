"Kami tahu kami lebih baik daripada Inggris" - Lionel Messi khawatir akan mendapat reaksi negatif yang 'konyol' jika Argentina gagal menang di semifinal Piala Dunia

Messi mengakui bahwa kekalahan pasti akan memicu kritik, meskipun Argentina datang ke turnamen ini sebagai juara dunia bertahan. Ia menegaskan bahwa skuad merasa tidak boleh kalah dalam pertandingan sepenting itu dan yakin mereka adalah tim yang lebih unggul dalam hal permainan sepak bola.

"Itu adalah pertandingan istimewa melawan Inggris; kami tidak boleh kalah," kata Messi kepada TyC Sports. "Meskipun tim ini tidak berhutang apa pun kepada siapa pun, Anda tahu bagaimana orang Argentina—kami selalu menuntut lebih. Saya pikir jika kami kalah hari ini, orang-orang pasti akan angkat bicara dan mengatakan hal-hal bodoh, dan kami tidak memberi mereka kesempatan itu.

"Kami tahu kami lebih baik dari mereka di lapangan, tapi begitu banyak hal yang dipertaruhkan dalam pertandingan sebesar ini. Sejarah memang berperan dalam pertandingan-pertandingan seperti ini, tapi tetap saja istimewa karena segala yang diwakilinya, dan kami harus menang."

Kapten tersebut juga membela skuad yang sempat diragukan karena cedera dan masalah kebugaran sebelum turnamen. Ia berkata: “Tim ini tidak mengejutkan saya. Saya mengenal mereka, dan kami tahu apa yang mampu kami lakukan.

"Orang-orang mungkin sempat ragu karena kondisi kami menjelang pertandingan, karena ada pemain yang kondisinya sangat rawan dan mengalami masalah, tetapi ketika kelompok ini bersatu dan kompak, hal itu selalu memberikan dorongan ekstra. Mereka saling menginspirasi dan menemukan kekuatan yang tidak mereka sadari ada dalam diri mereka untuk memberikan yang terbaik."