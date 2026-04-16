"Kami sudah siap" - Declan Rice melontarkan peringatan kepada Man City menjelang laga krusial perebutan gelar Liga Premier
The Gunners tetap memelihara impian ganda
Langkah maju di Liga Champions semakin mengokohkan kepercayaan diri di kubu Arsenal. Hasil imbang tanpa gol di Emirates Stadium melawan Sporting CP ternyata cukup untuk mengantarkan mereka ke babak semifinal, menyusul gol penentu kemenangan dramatis Kai Havertz di menit-menit akhir pada leg pertama di Lisbon. Rice menyadari pentingnya pencapaian ini, terutama karena klub bertekad untuk memperbaiki performa mereka di kompetisi Eropa dibandingkan musim sebelumnya.
"Saya sangat senang. Saya sangat, sangat bahagia. Kami sekarang ingin melangkah lebih jauh dari musim lalu dan mencapai final," kata Rice kepada TNT Sports mengenai kemenangan tersebut. Ketika ditanya apakah performa pertahanan melawan tim Portugal itu membuat frustrasi, ia menambahkan: "Frustrasi? Tidak… kami baru saja lolos ke semifinal lagi. Siapa peduli apa yang orang pikirkan. Yang penting adalah apa yang dipikirkan kelompok ini, apa yang dipikirkan manajer, dan kami berada di semifinal lagi."
Rice menanggapi pernyataan Etihad
Didorong oleh prestasi-prestasi di ajang Eropa tersebut, bintang Arsenal ini menegaskan bahwa The Gunners tidak akan bermain untuk meraih hasil imbang saat bertandang ke markas Manchester City akhir pekan ini. Meskipun ada anggapan bahwa satu poin mungkin sudah cukup untuk mempertahankan keunggulan mereka, Rice bersikukuh bahwa tim asuhan Mikel Arteta akan bertandang ke Etihad dengan mentalitas untuk menang.
"Tentu saja, Anda harus memenangkan setiap pertandingan, kami ingin memenangkan setiap pertandingan di Liga Premier," tambah Rice. "Rekor kami tahun ini luar biasa di semua kompetisi. Itulah mengapa kami bermain. Pada akhirnya, ini adalah permainan sepak bola. [Ini tentang] seberapa besar Anda menginginkannya, jadi saya tahu saya akan siap, saya tahu rekan-rekan akan siap, jadi ayo kita beraksi."
Arteta dihadapkan pada masalah cedera
Sementara Rice tampil dalam performa terbaiknya, Arteta justru cemas memikirkan kondisi kebugaran beberapa pemain kunci menjelang lawatan ke Manchester. Kekhawatiran terbesar tertuju pada pemain sayap andalan Bukayo Saka, yang sedang berjuang melawan cedera. Saka saat ini absen, dan ketidakhadirannya bertepatan dengan penurunan performa di liga domestik, termasuk kekalahan mengecewakan 2-1 di kandang dari Bournemouth yang membuat City berhasil memperkecil selisih poin menjadi enam. Manajer Arsenal itu mengatakan mengenai masalah tersebut: "Ini adalah sesuatu yang sudah dia alami cukup lama. Masalahnya ada di tendon Achilles. Kondisinya membaik, tapi semoga hanya butuh beberapa hari, bukan beberapa minggu. Namun, dia harus melihat bagaimana responsnya terhadap peningkatan beban latihan tersebut."
Pertandingan yang berpotensi menentukan juara
Taruhannya tak bisa lebih tinggi lagi pada hari Minggu ini, dengan tim asuhan Pep Guardiola terus membayangi Arsenal. Meskipun The Gunners memegang keunggulan, pertandingan yang belum dimainkan oleh Man City berarti satu kesalahan saja di Etihad bisa mengembalikan momentum ke pihak City.
Namun, Rice tetap tenang menghadapi tekanan momen ini. "Seperti di klub papan atas lainnya, selalu ada sorotan dalam segala hal. Ini adalah klub sepak bola Arsenal, selalu ada sorotan di setiap pertandingan. Jika Anda tidak bermain bagus... anggap saja biasa dan teruslah maju," tambahnya. "Hadapi saja beberapa minggu terakhir ini. Tidak ada yang akan memberikan apa pun kepada Anda dalam pertandingan ini. Mari terus berjuang dan apa pun yang terjadi, biarlah terjadi. Mari terus berjuang dengan kuat."