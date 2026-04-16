"Kami sudah siap" - Declan Rice melontarkan peringatan kepada Man City menjelang laga krusial perebutan gelar Liga Premier

Langkah maju di Liga Champions semakin mengokohkan kepercayaan diri di kubu Arsenal. Hasil imbang tanpa gol di Emirates Stadium melawan Sporting CP ternyata cukup untuk mengantarkan mereka ke babak semifinal, menyusul gol penentu kemenangan dramatis Kai Havertz di menit-menit akhir pada leg pertama di Lisbon. Rice menyadari pentingnya pencapaian ini, terutama karena klub bertekad untuk memperbaiki performa mereka di kompetisi Eropa dibandingkan musim sebelumnya.

"Saya sangat senang. Saya sangat, sangat bahagia. Kami sekarang ingin melangkah lebih jauh dari musim lalu dan mencapai final," kata Rice kepada TNT Sports mengenai kemenangan tersebut. Ketika ditanya apakah performa pertahanan melawan tim Portugal itu membuat frustrasi, ia menambahkan: "Frustrasi? Tidak… kami baru saja lolos ke semifinal lagi. Siapa peduli apa yang orang pikirkan. Yang penting adalah apa yang dipikirkan kelompok ini, apa yang dipikirkan manajer, dan kami berada di semifinal lagi."