"Kami sudah putus asa!" - Peter Schmeichel mendesak Man Utd untuk segera merekrut mantan bintang Arsenal seharga £17 juta
Pragmatisme daripada potensi
Saat United bersiap untuk melakukan perombakan besar-besaran di lini tengah pada musim panas ini, Schmeichel telah mengidentifikasi mantan kapten Arsenal, Xhaka, sebagai pemain yang sangat dibutuhkan dalam skuad. Meskipun banyak pendukung yang lebih fokus pada target-target muda yang sedang naik daun, Schmeichel berpendapat bahwa tim ini kekurangan kehadiran pemain berpengalaman yang diperlukan untuk mendukung bintang-bintang muda seperti Kobbie Mainoo. Xhaka, yang bergabung dengan Sunderland dari Bayer Leverkusen dengan biaya £17 juta pada Juli 2025, telah menjadi sosok kunci bagi The Black Cats musim ini.
Kebutuhan akan kepemimpinan
Dalam podcast The Good, The Bad & The Football, Schmeichel dengan penuh semangat mendukung kedatangan pemain berusia 33 tahun itu ke Old Trafford. Mantan kiper United itu menyatakan: “Menurut saya, kita harus merekrut Xhaka. Inilah pendapat saya: yang akan kita lakukan adalah membangun tim di sekitar Kobbie, kan. Sekarang Casemiro akan pergi. Sekarang Anda mendatangkan seseorang seperti [Adam] Wharton, [Elliot] Anderson, atau siapa pun… mereka masih muda, belum teruji. Yang kita butuhkan dan yang sebenarnya belum kita miliki selain Harry [Maguire] dan Bruno [Fernandes] di tim itu adalah kepemimpinan yang mumpuni.”
Pengaruh yang luar biasa
Schmeichel menyoroti peran Xhaka dalam membalikkan nasib Sunderland sebagai bukti kualitas dan pengaruhnya yang tak lekang oleh waktu di lapangan. The Black Cats telah kembali ke Liga Premier dengan gemilang pada musim 2025-26, saat ini menduduki peringkat ke-12 dan masih memiliki peluang tipis untuk lolos ke kompetisi Eropa.
"Ketika saya melihat apa yang telah dilakukan Xhaka untuk Sunderland, Xhaka adalah alasan mengapa mereka berada di posisi saat ini," tambah Schmeichel. "Dia benar-benar luar biasa, kualitas kepemimpinannya hebat, dia bisa bermain di 80 persen pertandingan, dia adalah pemain yang sangat bagus. Kami sangat membutuhkan lebih banyak kepemimpinan."
Misi pengintaian langsung
United akan melihat langsung dampak yang diberikan gelandang tersebut saat mereka bertandang ke Sunderland pekan depan, di mana Xhaka telah tampil sebagai starter dalam 29 pertandingan liga musim ini. Meskipun Setan Merah memprioritaskan rekrutan muda—dengan klub diperkirakan akan membidik talenta muda seperti Wharton dan Anderson—seruan Schmeichel akan pemain berpengalaman muncul seiring dengan kemungkinan hengkangnya Casemiro pada musim panas nanti. Dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, pemain internasional Swiss Xhaka tetap dalam kondisi fisik prima, meskipun Sunderland mungkin akan meminta biaya transfer yang cukup besar untuk melepas pemimpin andalan mereka sebelum turnamen dimulai.